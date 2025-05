Koopavonden worden stiller en vaak ook een uurtje korter Winkelavond in het centrum van Amsterdam. Foto: Shutterstock

In het weekend, tijdens de lunch op je telefoon, of hangend op de bank - wanneer winkelen we het liefst? De koopavond, tussen 18.00 en 21.00 uur op donderdag of vrijdag, lijkt in elk geval minder populair te worden, meldt de NOS.