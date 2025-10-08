Koken, gasten ontvangen, drankjes serveren: Albert en Helga Stoverink runden decennialang restaurant Olde Marckt. Groot was de spanning toen zoon Bram twee jaar geleden de baas werd in de keuken. Maar nu heeft de zaak uit Aalten een Michelinster. „Ze waren bang om vaste gasten te verliezen.”

Pas twee jaar terug werd Bram (30) chef-kok van familierestaurant, nu is er een Michelinster

„We deden het al 25 jaar op een bepaalde, eigen manier. En dan zie hem ineens dingen anders aanpakken, of juist niet doen. En dan denk je: ojee...” Albert Stoverink (61) herinnert zich in de Gelderlander het moment dat zijn zoon Bram als chef-kok de teugels in handen kreeg van familierestaurant Olde Marckt nog goed.

‘De Dag Dat Bram Thuiskwam’

De Dag Dat Bram Thuiskwam, zo noemen ze dat moment begin 2023 in hun gezin. Het was voor Bram (30 nu) de kans om op eigen benen te staan na jaren kijken in de keuken bij sterrenrestaurants als De Echoput (Hoog Soeren), ’t Raedthuys (Duiven) en De Lindenhof (Giethoorn).

Hij had grootse plannen. Vader Albert en moeder Helga (59) zouden zich op ‘de voorkant van de zaak’ richten, hij ging de keuken vernieuwen. Binnen drie jaar wil ik een Michelinster, klonk het half grappend, half serieus. Mooie dromen. Die ook spanning meebrachten.

‘We wisten dat het kon botsen’

De oude en de nieuwe kapitein samen op een schip. Familie. Vader Albert weet van zichzelf dat hij dominant kan zijn. „Natuurlijk had ik vertrouwen in Bram. Maar ik heb ook gedacht: als dat maar goed gaat. Gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt. We wisten dat het kon botsen.”

En botsen deed het die eerste maanden. Er waren discussies. Over ‘culinaire concepten’. De koers van het restaurant. „Mijn ouders waren vooral bang dat we vaste gasten zouden verliezen”, zegt Bram „Maar we hebben het stapje voor stapje gedaan. Na een jaar kwam er meer rust in de zaak. En kijk waar het nu in resulteert.”

Hij knikt, staand in een grote theaterzaal van het MECC in Maastricht, richting zijn handen. Daarin prijkt de Young Chef Award, een Michelinprijs voor de meest veelbelovende kok van het land. En dat is nog niet alles.

Stoverink pakt het witte koksjasje erbij dat hij net op het podium heeft gekregen. Hij wijst op de borst. „Kijk. De ster. Daar draait het allemaal om.”

Michelinster na ‘knappe verjongingskuur’

Sinds deze maandag is Aalten een sterrenrestaurant rijker. De inspecteurs van de Michelingids roemen de ‘knappe verjongingskuur’ die de zaak heeft ondergaan. Bram, zeggen ze, maakt klassiekers waar Olde Marckt bekend om stond zoals wild, paling en asperges, maar ‘toont zich ook veelzijdiger dan dat’.

Deze chef, jubelen de Michelin-inspecteurs, ‘houdt zich ver af van liflafjes en brengt finesse met eigenheid op het bord’.

Of zoals vader Albert het samenvat: „Het is eerlijk koken, puur, met ingrediënten van het seizoen. Maar allemaal zonder opsmuk.”

De angst van een paar jaar terug was niet terecht, weet hij nu. Veel vaste gasten zijn blijven komen. En nu komt er ook nog een ster op de gevel, dankzij Bram.

Mensen moeten niet denken dat er alleen maar boeren wonen buiten de Randstad. Wij tellen ook mee Albert Stoverink

Sterrenrestaurant in de Achterhoek

„Ere wie ere toekomt”, zegt vader Albert. „Ik vind het ook geweldig dat we er een sterrenrestaurant in de Achterhoek bij hebben. Mensen moeten niet denken dat er alleen maar boeren wonen buiten de Randstad. Wij tellen ook mee. Hopelijk zullen er nog vele sterrenzaken in dit deel van het land volgen.”

Wie weet is er voor hem en vrouw Helga nu meer tijd om opa te zijn van hun kleinkind, droomt Albert hardop. De Michelinster is het ultieme bewijs dat Olde Marckt in goede handen is. Maar of die extra kleinkindtijd er gaat komen, is zeer de vraag.

„Ons reserveringssysteem is ondertussen al aardig ontploft”, zegt chef-kok Bram net na de Michelin-ceremonie. Met andere woorden: het gaat druk worden. „Met kerst zaten we sowieso al vol. Maar nu eerst nog even vakantie. Vanaf 17 oktober zijn we weer open.”