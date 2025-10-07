Chef-kok Soenil Bahadoer heeft zijn twee sterren terug: ‘Gemert is op de wereldkaart gezet’

Michelin was dit jaar spaarzaam met het belonen van toprestaurants. Landelijk kwamen er slechts zeven sterrenzaken bij. Maar chef-kok Soenil Bahadoer won met zijn nieuwe zaak in het Brabantse Gemert meteen beide sterren terug.

Aan aandacht, fotografen en tv-camera’s is hij wel gewend. Chef-kok Soenil Bahadoer (58) had dik twintig jaar een of twee sterren op zijn koksbuis staan, dankzij zijn werk in restaurant De Lindehof in Nuenen. Toch liep de geboren Surinamer maandagochtend niet geheel ontspannen het congrescentrum MECC in Maastricht binnen, meldt het Eindhovens Dagblad.

The Real Housewives van het Zuiden

Vergezeld door zijn verloofde, familie en personeel hoorde hij maandag of hij opnieuw één of twee Michelinsterren aan de gevel van zijn zaak mag hangen. Cameraploegen zwermden in de ontvangstlobby om het gezelschap heen, dat ook bekend is dankzij de realityshow The Real Housewives van het Zuiden.

Toch leek Bahadoer de pers niet op te merken. Strak voor zich uitkijkend wachtte hij tot de jaarlijkse ceremonie begon. Afgelopen mei sloot hij na dertig jaar restaurant De Lindehof om in juni in Kasteel Gemert te beginnen met GEM.. Vanaf moment één had de zaak sterrenaspiraties.

Luid applaus voor Soenil Bahadoer

Maandag om 12.18 uur was het ineens zeker, toen presentatrice Laura Beyne het verlossende woord sprak. Luid applaus volgde en een zichtbaar opgeluchte Bahadoer betrad het podium. „Het is een emotioneel jaar geweest, waarin ik iets heb losgelaten waar ik dertig jaar aan heb gewerkt”, reageerde hij nadat hij de sterren en bijbehorende witte koksbuis had ontvangen. „Ik heb er geen woorden voor. Het lijkt alsof ik me een klein kind voel, dankjewel.”

Na afloop had Bahadoer wat meer woorden om zijn gevoel te omschrijven. „Er valt een stukje van mijn schouder”, zegt hij nog enigszins beduusd. „Met lef hebben mijn team en ik iets nieuws neergezet en het is gelukt. Dat is machtig.”

Beek en Donk noem ik het beloofde land Merijn van Berlo, sterrenchef van Choux in Amsterdam

Vanuit het niets twee Michelinsterren

De winst van Bahadoer is uitzonderlijk: het komt niet vaak voor dat een nieuw restaurant vanuit het niets twee sterren ontvangt van de Michelin-keurmeesters. Al speelt in het geval van Bahadoer wel mee dat hij al een enorme reputatie had die op voorhand een hoog niveau deed vermoeden.

Voor Gemert is het historisch: voor het eerst heeft het dorp een sterrenzaak. „Dat maakt het een extra grote eer”, zegt Annu Bachu, gastvrouw van GEM. en verloofde van de chef-kok. „En ik weet dat heel Gemert meeleeft.” Bahadoer knikt. „Gemert is vandaag op de wereldkaart gezet.”

Naast de Gemertse vreugde was er ook teleurstelling. „Dit is niet leuk nee”, reageert chef-kok Herman Cooijmans telefonisch. Zijn restaurant Eden in Waalre is zijn ster na zes jaar kwijt, weet hij sinds maandag. „Maar ik ben trotser dat ik hem zes jaar wel heb gehad.”

Eden in Waalre verliest ster: ‘Kwaliteit blijft hetzelfde’

Cooijmans weet niet waarom hij zijn ster kwijt is. „Daar zegt Michelin niets over. Het enige wat veranderd is, is dat ik vanuit Valkenswaard ben verhuisd. Het menu dat ik nu maak, was twee weken geleden nog sterwaardig. Nu ineens niet. Ik hoop dat mensen inzien dat de kwaliteit hetzelfde blijft.”

Sombere Michelin-editie

Het was met slechts zeven nieuwe sterrenzaken een sobere editie van de Michelinverkiezingen. Toch zat er nog een Brabants tintje aan de winst van restaurant Choux in Amsterdam, dat zijn eerste onderscheiding kreeg. Chef-kok Merijn van Berlo is geboren en getogen in Beek en Donk, waar hij van 1971 tot 1995 woonde.

Draagt zijn restaurant nog sporen uit die tijd? „Natuurlijk”, zegt Van Berlo. „Beek en Donk noem ik het beloofde land. Mijn moeder maakte vroeger altijd griesmeel. Dat zegt mensen in Noord-Holland wat minder dan in Brabant. Maar ik gebruik dat nog steeds heel vaak.”