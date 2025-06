Topchef Ron Blaauw strijkt per 1 september neer in Bloemendaal aan Zee. Het restaurant, Ron Gastrobar Bij de C, biedt een menu van makkelijk deelbare gerechten met specials zoals ribstuk van de barbecue en verse vis voor twee. Met eigenaren Koen van den Hurk en Julius van Zelderen aan boord, belooft het een culinair feest te worden, gevestigd in een unieke evenementenlocatie midden in de duinen.

Ron Blaauw, bekend om zijn voormalige Michelinrestaurant Sophia's in Amsterdam (twee sterren), koos ervoor een geheel nieuwe culinaire ervaring te bieden met zijn Ron Gastrobarconcept in 2013. Het aankomende restaurant in Bloemendaal markeert het tienjarig bestaan van dit succesvolle initiatief. Met een stevige lokale verankering en de expertise van Koen en Julius, verwacht Blaauw een echt feestelijke sfeer te creëren voor gasten.



Ik kan niet wachten om hier het gastrobarzaadje te planten

Gastrobar middenin de duinen

Koen van den Hurk en Julius van Zelderen, mede-eigenaren van Ron Gastrobar Bij de C, delen de passie van Ron Blaauw voor gastvrijheid en toegankelijkheid. Het nieuwe restaurant belooft een plek te zijn waar gasten kunnen genieten van heerlijk eten, zowel binnen als buiten, in een knusse ambiance.

,,De expertise van Koen en Julius blijft het nieuwe concept kracht bijzetten", zegt Blaauw. ,,Dat uit eten gaan een feestje moet zijn, daar geloven Koen en Julius net zo sterk in als ik. Ik kan niet wachten om hier het gastrobarzaadje te planten. Het restaurant is trouwens extra bijzonder door de evenementenlocatie midden in de duinen, mét ruime parkeergelegenheid."



Koen van den Hurk valt hem bij: ,,Ik heb voor veel grote namen gewerkt en om nu Ron Blaauw aan dat rijtje toe te voegen, da’s wel echt een eer. De zaak swingt al, maar doordat we er nu een Ron Gastrobar van gaan maken, wordt het pas echt feest. We hebben er echt veel zin in." Daar is mede-eigenaar Julius van Zelderen het roerend mee eens. ,,We zijn lekker down-to-earth en passen daarom eigenlijk precies in het Ron Gastrobar-plaatje. Ik heb veel zin om onze reis voort te zetten, inclusief de nieuwe koers van Ron en onze vaste én toekomstige gasten die meevaren.”

Feestelijke mijlpaal en boek Gastrobar

Ron Blaauw's Ron Gastrobarconcept heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid naar verschillende locaties, waaronder Amsterdam, Ouderkerk aan de Amstel en Laren. Met diverse culinaire concepten, opleidingscentrum, workshoplocatie en zijn initiatief Ron Gastrobar At Home-boxen, blijft Blaauw zijn visie van toegankelijk en kwalitatief hoogstaand eten voor een breed publiek verwezenlijken.



Ter ere van het 10-jarig jubileum van Ron Gastrobar komt in oktober het boek 10 jaar Ron Gastrobar uit. Met 240 medewerkers biedt de Ron Gastrobar Groep werkgelegenheid aan een groot aantal mensen, terwijl ze wekelijks tot 1000 Ron Gastrobar At Home-boxen door heel Nederland bezorgen, om lekker eten laagdrempelig te maken voor een grote doelgroep.



