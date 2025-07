Robey Sportswear is dit seizoen opnieuw het meest vertegenwoordigd in de eredivisie, met zeven clubs die hun kleding dragen. Hoe heeft het sportmerk dit voor elkaar gekregen? Voetballiefhebber en mede-eigenaar Toine van den Berg (35) vertelt hoe het merk zo groot werd.

Terwijl Toine van den Berg in het kantoor naast de Euromast in detail vertelt over de nieuwe shirts voor dit seizoen, wordt een ruimte verder al gewerkt aan de shirts voor het seizoen 2026/2027, schrijft het AD.

Bij de rondleiding door het kantoor, waar de voetballiefhebber aan zijn trekken komt met een grote muur vol met Panini-voetbalplaatjes, oude en nieuwe voetbalshirts en veel voetbalfoto’s, vraagt hij de zes designers (drie mannen en drie vrouwen) dan ook even om nog niks prijs te geven op hun beeldschermen.

Robey weer grootste in de eredivisie

Robey is voor het derde jaar op rij de grootste in de eredivisie. „De afgelopen twee jaar waren we dat al met vijf clubs. Nu zijn we dat met zeven clubs. Het helpt natuurlijk wel mee dat Excelsior, FC Volendam en Telstar zijn gepromoveerd, al is Willem II dan helaas weer gedegradeerd”, zegt hij. „Het is geen doel op zich om de grootste te zijn, maar natuurlijk maakt het ons trots. Zeker als je weet waar we vandaan komen”, zegt Van den Berg over Robey, dat in 1947 in de Rotterdamse wijk Blijdorp werd opgericht door Pieter Bey.

Van iconische shirts naar landelijke comeback voor Robey Sportswear

De gloriedagen van het merk waren in de jaren 80, met het iconische Efteling-shirt van Sparta (gedragen door Louis van Gaal, Danny Blind en John de Wolf) en het Groningen-shirt dat werd gedragen door de broertjes Koeman. Bey overleed eind jaren 80 en twintig jaar bestond het merk zelfs helemaal niet.

„In 2012 is Robey weer tot leven gebracht, maar ook toen ging de licentiehouder na een paar jaar failliet. Ik ben heel blij dat we sinds 2017 een hele mooie stabiele groei hebben kunnen maken. Er zijn nu tien profclubs en zo’n 450 amateurclubs in Nederland die in Robey spelen. Eerst nog voornamelijk in Zuid-Holland, maar nu zijn we in heel Nederland zichtbaar.’’

Toine van den Berg op het kantoor van Robey. Foto: Marco De Swart/AD.

Van den Berg is sinds 2017 werkzaam bij Robey Sportswear. Sinds drie jaar vormt hij met Mark Koevermans, voormalig tennisprof en ex-bestuurder van Feyenoord, de directie. „De marketing, e-commerce, creatie en productafdeling vallen onder mij. Het creatieve proces dus.”

„De lancering met foto’s en video’s op social media doen wij ook zelf, zodat je de echte Robey-stijl bij alle clubs terugziet”, vertelt Van den Berg, die zelf ook al jaren voetbalt. Hij is bij eersteklasser Heinenoord recordhouder met 460 wedstrijden in de hoofdmacht en hoopt de 500 nog aan te tikken.

Ik ben ook een wandelende encyclopedie als het om oude voetbalshirts gaat Toine van den Berg Robey Sportswear

De liefde voor voetbal kreeg hij samen met zijn tweelingbroer Anthal, die in mei ook de ‘transfer’ van Feyenoord naar Robey maakte, mee van hun vader Arie. „We kregen elke zomer een mooi voetbalshirt op vakantie, als we ons goed hadden gedragen natuurlijk. Maar het moest wel een shirt uit die regio zijn. Ik weet dat ik eind jaren 90 in Oostenrijk ooit een AC Milan-shirt wilde hebben, maar het werd er eentje van Casino Salzburg.

„Toen baalde ik daarvan, maar nu ben ik er enorm blij met dat ik al die shirts heb bewaard. Ik ben ook echt een wandelende encyclopedie als het om oude voetbalshirts gaat, tot de sponsors en stofjes aan toe, maar het is een handige afwijking om te hebben in dit werk.”

Unieke retroshirts voor NEC

Het meest bijzondere project van de laatste tijd was de samenwerking met NEC, dat in januari 2024 aangaf in zes verschillende retroshirts (met bijpassende clublogo’s uit die tijd) te willen spelen vanwege het 125-jarig bestaan van de club.

„Dat is iets wat wereldwijd nog nooit gedaan is, dus natuurlijk roept dat reacties op. Maar bijna alle NEC-fans zijn enorm enthousiast. Het mooie is dat elke supporter direct het shirt uit zijn eigen jeugd wil hebben. Zo’n project werkt natuurlijk alleen bij een club met een brede achterban en gelukkig gaf de KNVB ook groen licht.”

Het hele proces begint altijd bij de clubs, die uiteindelijk ook bepalen hoeveel shirts ze inkopen en wat de verkoopprijs is. Die ligt bij Robey vaak rond de 75 euro, waar dat bij de grote merken (Adidas, Nike, Puma) vaak boven de 100 euro is.

„De clubs komen met een verhaal, een eerste ontwerp of foto’s van oude shirts. Daar gaan wij mee aan de slag met onze ontwerpers. Het belangrijkste van de laatste jaren is dat er een verhaal achter een shirt zit. Een goed verhaal, want fans prikken er snel doorheen als je onzin verkoopt.’’

Elk shirt dat we hier maken voelt als je kind Toine van den Berg

Begin juli was Van den Berg even op vakantie in Portugal, maar het werk laat hij nooit helemaal los. „De afgelopen tijd was er geen clubvoetbal, maar met de presentatie van alle nieuwe shirts zijn het voor ons toch altijd leuke en spannende weken.

„Elk shirt dat we hier maken voelt toch als je kind, dus dan hoop je wel dat mensen het leuk vinden”, lacht hij. „Ik was vroeger gevoeliger voor reacties op social media. Inmiddels ben ik er wel achter dat mensen vooral de moeite nemen om te reageren als ze het niks vinden.”

Buitenlandse clubs

Na het succes in Nederland is Robey ook voorzichtig buiten de landsgrenzen aan het kijken. „Vorig jaar is dat al begonnen met Fortuna Köln (vierde niveau Duitsland, red.) en daar zijn nu Cascais (vijfde niveau Portugal, red.) en FC Helsingør (derde niveau Denemarken, red.) bijgekomen. Die laatste club is interessant, want Andrés Iniesta is daar sinds kort mede-eigenaar met zijn bedrijf Never Say Never.”

Vijf jaar geleden werd er nog gelachen als ik dit zei, maar laat ons maar hard werken en dromen, dan kunnen ze best eens uitkomen Toine van den Berg

En in Nederland dan, wat zijn daar nog dromen en doelen? „Natuurlijk worden we vaak gevraagd naar Feyenoord. Ik heb er net als Mark jaren gewerkt en Robey is een Rotterdams merk, dus het zou heel mooi zijn als dat ooit lukt. Een samenwerking met AZ, FC Utrecht of FC Twente zou dat overigens ook zijn”, zegt Van den Berg, die een nog grotere droom heeft.

„Ooit het Nederlands elftal op een EK of WK in onze shirts zien. Oranje speelt al sinds de jaren ‘90 in Nike. Altijd mooie shirts, maar hoe gaaf zou het zijn om ze te zien spelen in een klassiek Nederlands sportmerk? Denemarken en Hummel, dat is ook een perfecte combinatie. Vijf jaar geleden werd er nog gelachen als ik dit zei, maar laat ons maar hard werken en dromen, dan kunnen ze best eens uitkomen.”

