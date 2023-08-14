Ondernemer Manuel zet nog vóór de opening zijn restaurant weer te huur

Het restaurant in het voormalige hotel Rodenbach in Enschede is schitterend en grondig verbouwd. Klaar om de eerste gasten te verwelkomen. Maar nog vóór de opening staat het al weer te huur. Wat is de oorzaak?

De reden is dat de exploitant een ander avontuur in de horeca begint en ervoor heeft gekozen om niet verder te gaan. Hij heeft het restaurant al uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er wordt een nieuwe ondernemer gezocht die de complete, gloednieuwe inventaris wil overkopen en de huur overneemt.

Horecamakelaar Jan Ligtenberg wordt overspoeld met reacties. „De advertentie is pas deze week geplaatst. Ik krijg elke dag drie tot vier telefoontjes van mensen die interesse hebben”, zegt hij tegen het AD. „Het is dan ook een prachtig, historisch pand met veel eigen parkeergelegenheid voor de deur. Kom daar eens om in Enschede! Voor dit soort pareltjes zijn altijd veel gegadigden.”

Ristorante Moderno

Het Italiaanse restaurant zou Ristorante Moderno gaan heten, vertelde uitbater Manuel Cossu precies twee jaar geleden tegenover Tubantia. De naam verwijst naar de tijd dat het negentiende-eeuwse hotel nog Modern heette en een bekende uitgaansgelegenheid was in de wijde regio. Het gemeentelijke monument uit 1884 werd in 2019 gekocht door de Syrisch-orthodoxe kerk.

Cossu wilde van Moderno een restaurant in het middensegment maken en was ook van plan om daar proeverijen te organiseren met bijvoorbeeld whisky en wijn. Maar eerst moest het pand grondig worden opgeknapt en was herstelonderhoud noodzakelijk.

Bij horeca-ondernemers zit heel veel pijn door de naweeën van de overheidssteun in coronatijd. Om die reden zijn banken momenteel huiverig en houden de hand op de knip Jan Ligtenberg, makelaar

Oude grandeur

Van de grandeur uit vroegere tijden was toen namelijk al jaren geen sprake meer. De vorige eigenaar van het horecacomplex ging in 2020 failliet. Even kwam zelfs een executieveiling in beeld maar die werd uiteindelijk afgeblazen. De laatste exploitant van het restaurant was al eerder bankroet gegaan, in 2015. Sindsdien stond de eetgelegenheid leeg.

Totdat Cossu twee jaar geleden vol enthousiasme begon met opknappen. De herenkamer in oude stijl werd gehandhaafd, inclusief de kenmerkende lambriseringen en buffetkast van donker eikenhout. De ontbijtzaal en het restaurantgedeelte hebben een andere, modernere look gekregen zoals op de foto’s van de makelaar te zien is. Het donkerbruine hout is grijs geverfd, de muren zijn fris wit en op een van de muren is als blikvanger een groot fotobehang bevestigd met de afbeelding van een waarschijnlijk Italiaanse havenplaats.

Nog nooit open geweest

In augustus 2021 hoopte Cossu nog dat hij zijn restaurant aan het einde van dat jaar kon openen, als de verbouwing klaar was en er voldoende personeel zou zijn. Zo ver is het dus niet gekomen. De zaak is opgeknapt en fraai ingericht, maar nog nooit open geweest.

Dat er snel een nieuwe exploitant aan het werk kan, staat ondanks de vele reacties op de advertentie nog niet bij voorbaat vast. Makelaar Jan Ligtenberg: „Bij horeca-ondernemers zit heel veel pijn door de naweeën van de overheidssteun in coronatijd. Om die reden zijn banken momenteel huiverig en houden de hand op de knip. Een nieuwe horecazaak beginnen kan daarom best lastig zijn.”

