PostNL in gesprek met webshops en retailers om te blijven bestellen

PostNL bestelt inmiddels 1,7 miljoen pakken per dag. Het enorme volume komt volgens het postbedrijf door de sluiting van niet-essentiële winkels. PostNL neemt maatregelen om toch te kunnen blijven bestellen. Het vraagt onder andere consumenten om retourzendingen vast te houden tot 7 januari en werkt nauw samen met webshops om dit mogelijk te maken.

De sluiting van niet-essentiële winkels heeft er toe geleid dat consumenten nog meer online gingen kopen. Er worden door PostNL, de bestelmarktleider in Nederland, diverse maatregelen genomen om de stroom pakketten beheersbaar te houden. PostNL heeft ten opzichte van begin dit jaar de capaciteit inmiddels met 90 procent opgeschaald. ,,Het aantal pakketten dat wij dagelijks voor onze klanten verwerken is sinds begin dit jaar nu bijna verdubbeld. In de sorteercentra worden momenteel iedere dag de maximale aantallen pakketten gesorteerd en in de pakketbussen geladen. De druk op ons netwerk is heel hoog", zegt Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek van PostNL.

PostNL zet meer mensen en vrachtwagens in

Kaashoek vertelt dat er extra ritten worden uitgevoerd, met meer mensen en vrachtwagens om het pakketvolume op te rekken naar een niveau van 1,7 miljoen. ,,Dat is het nieuwe maximum waarmee wij onze klanten tijdens deze lockdown kunnen blijven bedienen. En dat is óók het maximum, omdat we de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers altijd moeten kunnen blijven waarborgen."

We zijn met retailers in gesprek om op verschillende plekken in het land extra afhaallocaties te openen Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek van PostNL

Webshops kunnen niet onbegrensd aanleveren

Het bedrijf vraagt daarom consumenten om retourzendingen vast te houden tot zeker de tweede week van januari en werkt nauw samen met webshops om dit mogelijk te maken. ,,Met hen en met diverse retailers zijn we daarnaast in gesprek om op verschillende plekken in het land extra afhaallocaties te openen. Hierover verwachten we op korte termijn nadere informatie te kunnen delen", aldus Kaashoek.

PostNL begrenst voorlopig het aantal pakketten dat webshops kunnen aanleveren en dat geldt ook voor webshops die aanleveren bij PostNL-punten. Kaashoek: ,,Voor supermarkten en retailers met essentiële producten, waar het nu topdrukte is, verlicht dat de druk op de werkvloer. De pakketten moeten dan een dag wachten."