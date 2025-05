Ze moesten het opnemen tegen een miljardenbedrijf dat topadvocaten op hen afstuurde. Maar de Rotterdamse start-up Boombrush hield stand en won een heuse tandenborsteloorlog van Philips. „Het was een kwestie van leven of dood.”

Tijd voor taart. De opluchting bij Boombrush is groot als dit voorjaar het verlossende telefoontje van de advocaat binnenkomt. De jarenlange tandenborsteloorlog met Phillips? Die is eindelijk beslecht. En hoe!

Philips beweerde dat Boombrush zijn borstel had nagemaakt, maar de rechter oordeelde anders. Die stelt dat alle tandenborstels in de basis op elkaar lijken en alleen op detailniveau verschillen. De borstel van Boombrush, vindt de rechter, is voldoende karakteristiek.

Lang verhaal kort: de Rotterdammers mogen hun borstels blijven verkopen en Philips krijgt een rekening voor de rechtszaak.

Jarenlang ‘gegijzeld’ door Philips

„Natuurlijk hebben we de uitkomst gevierd”, zegt interim-directeur Eva van Steijn (41), die toegeeft dat het een ‘kwestie van leven of dood was’, in het AD. „Eerst met taart, daarna met bier. Maar als snel heerste bij ons een gevoel van: oké, en nu door.”

Want de juridische strijd met Philips - de multinational stuurde de allereerste brief in 2020, vlak na de oprichting van Boombrush - had het Rotterdamse bedrijf jarenlang ‘gegijzeld’. Door dit vonnis kan de start-up eindelijk weer dóór.

Het vonnis gaf ons een nieuwe spark Eva van Steijn Interim-directeur Boombrush

„We moesten de afgelopen jaren tandenborstels maken én de zaak tegen Philips voorbereiden”, zo blikt Van Steijn terug. „En dat met een handjevol mensen. Het vonnis gaf ons een nieuwe spark. Het blies nieuw leven in Boombrush.”

Rechtszaak rem op groei Boombrush

Boombrush, ooit opgericht in een Delfts studentenhuis, wist de afgelopen jaren zo’n 100.000 gebruikers aan zich te binden. Het bedrijf wil een duurzaam alternatief bieden voor ‘vervuilende’ borstels en adverteert onder meer met een accu die bovengemiddeld lang meegaat.

Van Steijn: „Ik weet zeker dat we zonder deze rechtszaak harder waren gegroeid. Dan hadden we meer geïnvesteerd en waren we grote samenwerkingen aangegaan. Nu durfden we dat minder. De zaak zorgde bovendien voor afleiding: we waren vooral gericht op het winnen van die rechtszaak.”

Strijd tussen David en Goliath

Dat dat lukte, is bijzonder. Van Steijn vertelt dat Philips in de 24 voorgaande tandenborstelzaken nog nooit aan het kortste eind had getrokken. „Die zaken hebben ze gewonnen of geschikt. Hoewel dit een strijd tussen David en Goliath was, weigerden wij te schikken: het ging tegen ons rechtvaardigheidsgevoel in.”

Wij vonden dat in de markt ruimte moet zijn voor concurrentie. Daarom hebben we voet bij stuk gehouden Eva van Steijn Interim-directeur Boombrush

Want natúúrlijk lijken tandenborstels op elkaar, zegt de interim-directeur. „Als iets eruitziet als een eend, zwemt als een eend en kwaakt als een eend, dan is het waarschijnlijk een eend. Dat ontwerp kun je niet claimen. Wij, en onze aandeelhouders met ons, vonden dat in de markt ruimte moet zijn voor concurrentie. Daarom hebben we voet bij stuk gehouden.”

1 miljoen elektrische tandenborstels

De komende jaren wil Boombrush ‘groot worden’. Door onder meer de distributie te verbeteren, maar ook door extra aandacht te geven aan elektrisch poetsen voor kinderen.

Van Steijn: „Ik heb zelf twee kinderen van 5 jaar oud en weet wat voor strijd het elke dag weer is om hun tanden gepoetst te krijgen. Zouden we dat niet leuk kunnen maken? Daar zijn we over aan het nadenken.”

Het wordt tijd dat wij onze deuk in het pakje boter kunnen vergroten Eva van Steijn Interim-directeur Boombrush

Jaarlijks worden in Nederland, zo vertelt ze, ongeveer 1 miljoen elektrische borstels verkocht. „Die zijn voornamelijk van Philips en Oral-B. Het wordt tijd dat wij onze deuk in het pakje boter kunnen vergroten.”

Philips kan nog in hoger beroep. Het bedrijf uit Eindhoven heeft daar drie maanden de tijd voor.