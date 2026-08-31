Therapie en slechts drie uur slaap per nacht na faillissement Rivièra Maison: nu begint familie Teunissen opnieuw

Hoe impactvol een faillissement kan zijn, ervoeren Henk (69), Sjors (33) en Bess (28) Teunissen, de voormalige eigenaren van woonketen Rivièra Maison, het afgelopen jaar. Na slapeloze nachten en therapiesessies zijn er weer ondernemerskriebels. Binnenkort lanceren ze het nieuwe interieurmerk Maison T. „We denken inmiddels heel goed te weten hoe je een gevoel en een merk verkoopt, waar mensen zich mee kunnen identificeren.”

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Henk Teunissen (69) onderging het allemaal: net getrouwd gaf hij zijn huis als onderpand, bij uitbreidingen van Rivièra Maison stak hij meermaals zijn nek uit en zo nu en dan kreeg hij slapeloze nachten van gedurfde beslissingen. Zijn motto ‘niet piepen, maar gewoon hard werken’ hielp hem veertig jaar door zo’n beetje alles heen. Tot vorige zomer Rivièra Maison failliet ging.

“ Ik was precies veertig jaar en drie maanden bedenker en eigenaar van het concept. Als je dan dit nieuws krijgt sta je zwaar te janken ” Henk Teunissen Oprichter van Rivièra Maison en Maison T

„Dat het zover zou komen, zagen we niet aankomen”, vertelt Henk. „Tot vlak voor het faillissement zag het ernaar uit dat we het zouden redden met een externe investeerder. Helaas is dat niet gelukt.” Het bekende home & livingmerk telde ooit 25 winkels en verkooppunten, van Nederland en Turkije tot Kazachstan, Qatar en Zuid-Korea. Tijdens het faillissement waren er nog acht winkels, een webshop en zeshonderd verkooppunten actief.



Zoals bij meer retailbedrijven speelden onder andere diverse stijgende kosten, van lonen tot productie en logistiek, Rivièra Maison parten. Het bedrijf probeerde te schakelen, bij te sturen en te saneren waar mogelijk. „Maar dat kon niet snel genoeg”, vertelt zoon Sjors Teunissen (33), operationeel manager bij de organisatie. „Daar komt bij dat dit marktsegment na een piek tijdens corona in een dip belandde.”

Henk Teunissen ging naar de therapeut

De impact van het faillissement op het familiebedrijf was groot. Henk: „Ik was precies veertig jaar en drie maanden bedenker en eigenaar van het concept. Als je dan dit nieuws krijgt, sta je zwaar te janken. Je moet medewerkers, van wie velen jaren bij ons werkten en die als familie voelden, het vertellen. Weer huilen natuurlijk.” Een zware periode volgde. „Ik sliep twee, drie uur per nacht en heb voor het eerst een therapeut bezocht. Steeds weer vraag je je af wat anders had gekund. Het voelt alsof je kind wordt afgenomen.”



Dochter Bess (28), creatief verantwoordelijk voor de collectie bij Rivièra Maison, noemt het een rouwproces dat haar familie doormaakte. Zolang zij en haar broer Sjors zich kunnen heugen, ging het thuis altijd over de zaak. „Ook als we hadden afgesproken het er eens niet over te hebben. Het is een passie die we met elkaar deelden. Onze opa en oma zijn ooit begonnen met Rivièra Bloemsierkunst, er zijn ook veel foto’s van vroeger, het is met de paplepel ingegoten.”

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Het hele gebeuren blokken

De aandacht voor het faillissement en de vele reacties vanuit de woon- en retailmarkt, collega-ondernemers en nationale nieuwsmedia voelden dubbel. „Het kwam op RTL Nieuws, NU.nl en in het AD. Bij de slager, bakker of garage begint iedereen er steeds over. Dat is fijn, maar ook heel confronterend”, blikt Henk terug. „Daarom blokken we het hele gebeuren.” In het doorgestarte Rivièra Maison verdiepen ze zich niet. Het is nog te vers en te pijnlijk. „Ik volg ze niet, wil er niets van zien of horen. Maar ik wens de nieuwe eigenaren alle succes, want het blijft een mooi merk.”



Om op adem te komen reisde de familie een paar weken later naar Spanje. Daar werd voorzichtig een eerste zaadje geplant voor een nieuw project. Sjors: „We waren middenin het proces dat Bess en ik het stokje zouden overnemen van Henk bij Rivièra Maison. En opeens zaten we zonder baan.” Toen, geïnspireerd door het huis op Ibiza, spontaan ideeën voor woonitems oppopten, wisten ze genoeg: zullen we samen iets nieuws beginnen?

“ Henk moet ook genieten van zijn pensioen. Hij houdt zich nu vooral bezig met design, wat zijn passie is en waar hij de laatste jaren minder tijd voor had ” Bess Teunissen

Echte ondernemers stoppen nooit

„Toen bekend werd dat we terugkomen met een nieuw merk, schreef een adviseur: echte ondernemers stoppen nooit, het zit in je bloed. En dat klopt”, vertelt Henk. Het kleinschalige brengt hem terug naar het begin van zijn carrière. Het grote hoofdkantoor heeft plaatsgemaakt voor de keukentafel van Rivièra Maison in het Amsterdamse appartement van Bess. „Precies zoals ik ooit begon. Vaak zitten we hier of beneden bij het leuke koffietentje te brainstormen en nieuwe producten uit te werken. Alles is mogelijk, we zijn flexibel en hebben geen vast assortimentsplan of voorwaarden waaraan we moeten voldoen. We gaan gewoon weer maken wat we leuk vinden.”



Sjors en Bess hebben een meerderheidsbelang in Maison T, zoals het nieuwe initiatief heet. „Henk fungeert als een heel actieve adviseur”, lacht Sjors. Bess: „Henk moet ook genieten van zijn pensioen. Hij houdt zich nu vooral bezig met design, wat zijn passie is en waar hij de laatste jaren minder tijd voor had.”

Aan de keukentafel van Bess worden plannen gemaakt voor het nieuwe bedrijf: Maison T. Foto: Dingena Mol

620.000 views voor Maison T

De stijl van Maison T is romantisch, met een vleugje mediterraans. Als knipoog naar het verleden is een Franse naam gekozen. Henk haast zich te zeggen dat ze absoluut geen Rivièra Maison 2.0 beginnen. Dit merk is meer van nu, zeggen ze. Kleurrijker en betaalbaarder. Dat laatste is mede mogelijk doordat de startup zich in eerste instantie concentreert op online verkoop en weinig ballast heeft van hoge kosten, zoals kantoor- en winkelhuren en lonen. Bess: „Betaalbaarheid spreekt onszelf, als jongere doelgroep, ook aan. We willen artikelen brengen die impulsief gekocht kunnen worden. Kwaliteit is belangrijk, maar we kijken evengoed naar de prijsstelling.”

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“ We denken inmiddels heel goed te weten hoe je een gevoel en een merk verkoopt, waar mensen zich mee kunnen identificeren ” Bess Teunissen

De lancering van maisontliving.com en het Instagram-account met uitnodigende teasers zijn bemoedigend. Ruim 15.000 geïnteresseerden schreven zich in om dit najaar als eerste de collectie te kunnen kopen. Sjors: „De eerste post kreeg zoveel comments en likes dat Instagram dit automatisch heeft gepusht. Om meer mensen te bereiken, hebben we vervolgens een klein budget besteed, wat uiteindelijk zorgde voor zo’n 50.000 views. Afgelopen maand kreeg Maison T al 620.000 views via sociale media. Dit geeft ons veel moed en biedt perspectief voor de toekomst.”

Nog steeds in fysiek geloven

Een uitdaging is het wel om digitaal een duidelijk merkgevoel mee te geven. „We waren gewend aan showrooms en onze fysieke winkels”, vertelt Sjors. „We maken daarom veel videocontent en sfeerbeelden om dat gevoel van thuiskomen te laden.” De online werkwijze biedt ook meerwaarde door het directe contact met volgers. Bess: „We sparren regelmatig met ze. Over voorkeuren – roze of groen? – en welke items ze graag willen zien.” Toch geloven ze nog steeds in fysieke representatie. Eigen winkels staan niet op de planning – te kostbaar -, pop-ups en wholesale-activiteiten wel. Henk: „Er zijn al aardig wat aanvragen. Van winkels en restaurants, ook vanuit het buitenland.”



De ondernemersfamilie is zich bewust van de flinke concurrentie in het home & living-segment. Sociale media spelen daarin een grote rol, vindt Bess. „Sommige partijen proberen viraal te gaan door trends en populaire designs te kopiëren voor een lage prijs. Wij spelen ook in op trends, maar onze positionering is nadrukkelijk anders. Die van betaalbare luxe in plaats van een prijsvechter. We moeten zorgen voor een sterk eigen beeld en gevoel.” Zelfverzekerd: „We denken inmiddels heel goed te weten hoe je een gevoel en een merk verkoopt, waar mensen zich mee kunnen identificeren. Dát gaat het verschil maken.”

Regelmatig nieuwe items

Wat ook trekkracht moet genereren, is het regelmatig leveren van nieuwe items, geïnspireerd door succesvolle modeketens als Zara. Rivièra Maison werkte met een voorjaars-zomer- en een herfst-wintercollectie. Sjors: „Zodra we nieuwe producten binnenkrijgen, willen we die meteen lanceren. Zo blijven we klanten triggeren om vaker terug te komen.” Deze werkwijze heeft ook een praktischere, logistieke aanleiding: het scheelt opslagruimte en kosten. „Op het moment dat producten ergens lang opgeslagen liggen, betaal je daarvoor. We moeten gewoon anders denken dan we gewend zijn. En dat werkt wel verfrissend.”