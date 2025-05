Van babypodcasts tot Alexander Klöpping: AI gaat viraal, maar waar blijft de grote AI-adoptie in het mkb?

De AI-ontwikkelingen vliegen je om de oren en de ene na de andere realistische video doet je twijfelen aan de echtheid ervan. Het enthousiasme rond AI is groter dan ooit, maar waar blijft de daadwerkelijke toepassing van AI in het mkb, vraagt expertblogger Anand Jansen zich af.

Anand Jansen Anand Jansen is al meer dan vijftien jaar werkzaam op het gebied van Learning & Development. In 2024 richtte hij DonnaJames op, waarmee hij vooral mkb-ondernemers, notarissen en financiële dienstverleners het potentieel van AI laat zien.

De afgelopen weken was het AI-nieuws, zoals gewoonlijk, nauwelijks bij te houden. Google lanceerde een geheel nieuwe AI-suite met als viraal kopstuk: Veo 3, een AI-videogenerator die verbluffend realistische video’s maakt met gesynchroniseerde audio en geluidseffecten, waardoor het internet overspoeld werd met zowel bewondering als zorgen over de impact op creatieve beroepen. Zoek maar even op YouTube op ‘Veo 3’ en je ogen vallen uit je hoofd.

Tegelijkertijd gingen babypodcasts viraal… ja echt… geen grap. Hierbij worden door AI gegenereerde beelden en stemmen gebruikt om baby’s volwassen gesprekken te laten voeren, een trend die sociale media domineert. De hilariteit hiervan zorgt ervoor dat deze AI-content viraal gaat.

En dan zit ook Alexander Klöpping wederom bij Eva Jinek met de gebruikelijke flinke update en mening over AI. De ene keer is het een boek dat door een AI-marketingbedrijf in de markt wordt gezet, de andere keer is het een mini-college over ‘Hoe ziet die eruit als AI slimmer is dan wij?’ Met een zenuwachtig muziekje eronder gemonteerd. Goede televisie, dat zeker, maar zorgt het ervoor dat we met zijn allen vooruit komen?

Nederlandse bedrijfsleven blijft achter

Leuk al die AI-hype, maar uit onderzoek blijkt dat de adoptie van AI in het Nederlandse bedrijfsleven ernstig achterblijft. Nederland dreigt jaarlijks 8,1 miljard euro aan economische groei mis te lopen door te weinig investeringen in AI en digitale technologieën. Daarnaast blijven veel bedrijven in de verkennende en experimentele fase hangen door problemen zoals lage datakwaliteit en een gebrek aan interne expertise.

Natuurlijk zijn er ook positieve berichten. De adoptie van AI in bedrijven versnelt - elke vier minuten past een nieuw bedrijf AI toe - en daarmee is Nederland koploper in Europa. Voor wat dat waard is tenminste, want internationaal gezien is Europa het meest trage continent van de westerse wereld als het op techadoptie aankomt.

Nederland heeft een prachtige geschiedenis van innovatie: van de indrukwekkende waterwerken zoals de Afsluitdijk tot ASML, ‘s werelds toonaangevende chipmachinefabrikant. En wat te denken van onze oer-Hollandse boeren, die behoren tot de meest efficiënte ter wereld. Deze erfenis van innovatie roept de vraag op: waarom zijn we relatief terughoudend met AI? Het is tijd om onze ondernemersgeest weer aan te wakkeren en AI te omarmen!

‘Nederlandse ondernemers, experimenteer!’

Toegegeven, er zijn terechte zorgen. Over dataveiligheid. Over de AVG. Over ethische dilemma’s. Maar dát mag geen reden zijn om volledig stil te blijven staan en helemaal niets te doen. Want wie niet experimenteert, leert ook niets. En zonder leren, geen groei.

De EU AI Act – de meest geavanceerde wetgeving ter wereld op dit vlak – biedt ons een ijzersterk kader om verantwoord aan de slag te gaan. Wij hebben daarmee een voorsprong op andere continenten die al volop experimenteren, maar nog nauwelijks beleid kennen. Dus laten we vanuit kwaliteit en inhoud, die Europese koppositie benutten. Daar is het beleid voor bedoeld, niet om vervolgens eindeloos te wachten en te dubben over wel of niet doen. Gewoon starten. Gewoon testen. En gegarandeerd veel leren. Het speelveld is veilig genoeg. Wat ontbreekt is actie.

Laten we de ruis van de AI-hype doorbreken en actie ondernemen. Het is tijd om te stoppen met uitstellen en te beginnen met innoveren. De toekomst wacht niet. Wat heb jij nodig om in actie te komen? Deel je gedachten in de comments of op sociale media. Laten we samen de volgende stap zetten in onze AI-reis.

