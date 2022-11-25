Deze 7 eigenschappen kenmerken een topondernemer: behoor jij tot die buitencategorie?

Sommige ondernemers zijn van de buitencategorie. Opvallend is dat die echte out-performers veel overeenkomsten hebben. In de expertblog van de dag gaat ondernemer Arko van Brakel in op zeven eigenschappen die de échte top-performer kenmerken.

1 Doe waarvoor je in de fik staat

Om de ab-so-lu-te top te bereiken is simpelweg je werk leuk vinden eigenlijk niet genoeg. De echte out-performer staat ‘in de fik’ voor zijn bedrijf! Dit is ook precies de reden waarom ze vaak een beter uitgedachte visie hebben en waarom ze het langer volhouden en harder kunnen werken dan anderen. Ze zijn gewoon altijd in gedachten met hun grote passie bezig. Daar word je nooit moe van. En dat straal je uit naar je team.

2 Doe alles 100 procent: Work hard, Play hard en… Rest hard

Dit was de tip van mijn leven toen ik tijdens mijn burn-out een Amerikaan tegen kwam die drie burn-outs had gehad. Ik dacht nog: Amerikanen hebben alles beter en groter, dus ook zijn burn-outs XXL. Maar hij had gelijk. Hard werken lukt iedere ondernemer. Play hard ook nog wel. Maar wanneer geef jij je brein en je lijf rust? Vaak lijken topondernemers ook met minder slaap scherp te blijven. Maar dat kan bijna niemand.

Performance expert Marco Hoogerland gaat ervan uit dat het een mentale kwestie is hoe je hiermee omgaat. En er zijn heus fysieke en genetische factoren die bepalen hoeveel slaap je nodig hebt. Maar hoe dan ook: rest hard is cruciaal. Collega-blogger en vitaliteitsexpert Martin Hersman gaat er zelfs van uit dat voldoende slaap de verschilmakende factor is om te kunnen presteren. Er is maar één probleem: een topsporter wordt nooit beloond voor een ongezonde levensstijl. Maar een topondernemer kan heel lang met zakelijk succes beloond worden voor een ongezonde levensstijl. Totdat het mis gaat. De vraag is of dat het soort succes is dat je wilt uitstralen. Nee toch?



3 Wat doe je als niemand kijkt?

Echte out-performers zijn ook in hun vrije tijd bezig zich te ontwikkelen. Zij lezen boeken, of bekijken videos die hen verder brengen of bezoeken mensen en plaatsen die hen inspireren. Out-performers werken ook vaak aan hun vitaliteit als niemand kijkt. Dan gaan ze trainen, doen aan yoga, of mediteren. Dus vraag je af: wat doe jij als niemand kijkt? Zit je op een goksite, op YouPorn of hang je voor de buis? Of werk je aan de dingen die je écht belangrijk vindt?



4 Formuleer een helder, groot doel

Wat is jouw doel? Maar 11 procent van de mensen heeft zijn doel scherp voor ogen. En weet je jouw doel ook duidelijk uit te dragen? Krijg je mensen mee op de reis naar je doel? De kunst is om een groot, meeslepend droomdoel helder te verwoorden. Want daarmee geef je richting aan jezelf en aan je team. Het moeilijkste voor groeiondernemers is om tegelijkertijd ruimte te laten. De kunst die ondernemers van de buitencategorie, zoals Steve Jobs, Ricardo Semler en Michiel Muller beheersen, is dat ze de balans weten te vinden tussen richting geven met een groot droomdoel en tegelijkertijd voldoende ruimte geven zodat mensen met hun eigen mogelijkheden hieraan kunnen bijdragen.



Tip 5: Combineer Innovators met afmakers

Een heel belangrijke eigenschap van de echte out-performers is dat ze zowel ‘innovator’ als ‘afmaker’ zijn. Dit blijkt uit gedegen onderzoek door Talent Academy Group onder topondernemers, topsporters en topartiesten. Voor allen geldt hetzelfde: als je langdurig op hoog niveau succesvol wilt zijn, doe je niet alleen wat je leuk vindt, maar ben je bovendien in staat om innovaties steeds snel te omarmen én deze langdurig tot in de perfectie uit te voeren.

Deze combinatie van eigenschappen is tamelijk uniek. Meestal ben je ofwel een afmaker, ofwel een innovator. Maar juist in de combinatie schuilt de kampioen. Kun je dan niet succesvol zijn als je die eigenschappen niet combineert? Natuurlijk wel. Maar zorg dan dat je de eigenschappen die je mist om je heen verzamelt. Dus ben je een innovator? Verzamel dan afmakers om je heen. Ben je een afmaker? Zorg dan voor innovators in je team. Hoe dan ook is het zeer nuttig om diversiteit in je team te organiseren. Dat maakt ieder besluit beter. Als het nooit schuurt in je team moet je je pas echt zorgen maken.

6 Wat doe je onder druk?

Welk gedrag vertoon je when the shit hits the fan? Blijf je cool? Blijf je op de bal spelen? Of speel je op de man? Weet je wat je moet doen? Of raak je in paniek, of trek je je terug? Out-performers geven nooit op. Minstens zo belangrijk, is je vermogen om bij een Fork in the road altijd te weten wat je moet doen. Dat lukt als je de vorige vijf punten goed invult. Mensen die in de fik staan voor hun werk, die ook als niemand kijkt met hun ontwikkeling bezig zijn en die hun doel duidelijk voor ogen hebben, zijn beter in staat ook onder druk altijd scherp te blijven en overzien sneller wat ze moeten doen.



7: Laat je team groeien

Zorg dat je, zelfs al ben je daadwerkelijk die geniale outperformer, en al vind je dat je meestal gelijk hebt, de menselijke maat respecteert. Vijfentwintig jaar geleden kwam je er als geniale leider nog mee weg als je regelmatig onredelijke dingen vroeg en je mensen afblafte. Maar het businessmodel van de genie met duizend helpers sterft uit. Een briljante, perfectionistische presentator als Matthijs van Nieuwkerk weet er inmiddels alles van. Zelfs het grootste genie heeft een veilig team nodig om topprestaties te leveren.

Ik zie vaak dat ondernemers met een uniek talent zich ergeren aan mensen die dat unieke talent niet hebben. Jammer, want daarmee blokkeer je het vermogen van je omgeving om van je te leren en zou je zo maar eens de aanvullende talenten van je collega’s over het hoofd kunnen zien. Steve Jobs verwoordde het ooit prachtig: 'It doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do.' De beste indicator voor jouw groei en succes als leider, is het vermogen om de mensen in je omgeving te laten groeien.