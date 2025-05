Lees verder onder de advertentie

Cor Molenaar Consultant/hoogleraar Adviseur van veel bedrijven op het gebied van marketing en technologie. Onderzoekt de reden van veranderingen en de invloed op het koopgedrag. Technologieën zijn hulpmiddelen om beter in te spelen op wensen van klanten. Visie en onderzoeken worden gedeeld bij lezingen, in de blogs en artikelen op De Ondernemer en op het nieuwe platform Retailwereld.nl.

Importheffingen zijn niet nieuw. In de 20e eeuw verhoogde de VS de heffingen op meer dan 20.000 goederen, wat leidde tot de grootste economische depressie van de afgelopen eeuw. Ook in de eeuwen daarvoor zijn voorbeelden te vinden van landen die hoge importheffingen hanteerden om de binnenlandse industrie te beschermen ende export te maximaliseren.

Importheffingen zijn alleen voor korte termijn goed

Dit protectionisme kan leiden tot handelsspanningen met andere landen (economische oorlogen, douanemaatregelen). En in principe geldt: op de korte termijn werkt het goed om een ​​industrie op te zetten, maar op de lange termijn kan het de economie lamleggen. Donald Trump lapt al deze ervaringen aan zijn laars en zal daardoor ongetwijfeld dezelfde problemen creëren als in het verleden. Een recessie is een waarschijnlijk scenario. Maar de belangrijkste vraag: wat gaan wij ervan merken?

Lees verder onder de advertentie

Hogere invoerprijzen van buitenlandse artikelen, die geheel, gedeeltelijk of alleen met onderdelen zijn bewerkt of verwerkt in de VS (denk alleen maar aan de techbedrijven en de smartphones, Apple voorop). Deze prijsverhoging zal effect hebben op de inflatie in Nederland en dus ook op de koopkracht. Apple verwacht zelfs dat de prijs van de smartphone hierdoor kan verdubbelen.

Lees ook: Jacco Vonhof: importheffingen zijn kans om ‘eigen economie’ te laten groeien

Export vanuit Nederland naar de VS zal voorlopig met een 10 procent toeslag rekening houden. Maar als het onderdelen zijn van een product uit bijvoorbeeld China, zal de toeslag van 104 procent voor het Nederlandse product gelden. Dit verhoogt de prijs in de VS en vermindert onze concurrentiekracht daar. Een afnemende vraag naar onze producten kan het gevolg zijn.

Lees verder onder de advertentie

Het mkb is bij uitstek gespecialiseerd en een volwaardige handelspartner voor veel producenten, denk alleen maar aan de auto-industrie, agrarische bedrijven of technologie. Door de mindere vraag vanuit de VS zullen onze omzetten afnemen. Dat geldt bijvoorbeeld voor agrarische producten, zoals bloemen, maar ook voor bedrijven die leverancier zijn van onderdelen. Nederlandse bedrijven die onderdelen leveren aan de auto-industrie in Duitsland zullen ook geraakt worden.

Niet alleen pessimisme voor Nederlandse ondernemer door importheffingen

De detailhandel zal op korte termijn minder last hebben. De prijzen stijgen wel iets, afhankelijk van de producten, maar er zijn ook meevallers. Zo daalt de olieprijs sterk, wat een gunstig effect heeft op bedrijven en consumenten. Daarnaast zullen andere landen ook meer op de EU gericht zijn, en door de afspraken die de EU onderling heeft, zorgt dat voor lagere kosten.

Ik ga ervan uit dat na deze onevenwichtigheid op markten en de volatiliteit op de aandelenbeurzen weer zal verdwijnen. Dan ontstaat er een nieuw evenwicht. Als daar nu lessen uit getrokken worden met lagere belastingen voor bedrijven en consumenten en meer eenheid in de EU, zal het mkb sterker zijn dan ooit tevoren. De inwoners zullen meer bestaanszekerheid hebben door een gezonde economie, dan zullen Nederland en het mkb winnaars zijn. De Amerikanen zullen hun welvaart zien verminderen en daarmee ook het tekort op de handelsbalans. Alleen dan moeten Amerikanen stoppen met ‘overspending’ en stoppen met de schuld van het tekort neer te leggen bij landen die wel goedkoper kunnen produceren. Zet de tering naar de nering Amerika. Nederlandse ondernemers zullen geraakt worden, maar zit stil met de riemen vast. Het komt goed.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Douwe Egberts uit de schappen, koop je andere koffie? ‘Mensen zijn zeer loyaal aan DE’