December is een mooie maand voor reflectie en terugblikken. Dat komt goed uit als je familiebedrijf voor opvolging staat, want bij een overname ‘erf’ je ook het verleden. Gebruik deze tijd van het jaar om verhalen uit de oude doos te delen of om je voorgangers ernaar te vragen, aldus opvolgerscoach Esther Reinders.

Deel verhalen

Het bedrijf dat er nu staat is het resultaat van alles dat ooit is bereikt en het is heel waardevol om verhalen die daarmee te maken hebben te kennen. Dat is waardevol voor de familie, de verschillende generaties en de medewerkers. De nieuwe generatie, de opvolgers van het bedrijf, krijgt zo ook meer begrip voor de schouders waarop zij staan.

Dat komt ten goede de overname die zo meer kans krijgt op een organisch en soepel verloop. De verhalen uit het verleden zijn namelijk aanwijzingen voor bestaande patronen, gebruiken en omgangsvormen. De cultuur van nu is het resultaat van het verleden. Dus schrijf de geschiedenis eens op, vertel eens een mooi verhaal tijdens de kerstborrel of stel je ouders of (oud-)medewerkers eens wat vragen over toen.

Trots is nou niet een woord dat zomaar gebruikt wordt door familiebedrijven. Vaak is de bescheidenheid groter

Kijk met trots terug

Trots is nou niet een woord dat zomaar gebruikt wordt door familiebedrijven. Vaak is de bescheidenheid groter. Misschien zijn er grote fouten gemaakt in het verleden, dat kan, maar dan nog steeds mag er best trots zijn op wat er nu is. Er moet toch ook heel veel goed gegaan zijn om te staan waar het bedrijf nu staat?

Iemand was daar verantwoordelijk voor. Het is mooi om diegenen eens aan te wijzen en om ze daarvoor te bedanken. Dat is erkenning die waarschijnlijk toekomt aan de DGA van het bedrijf en dat helpt om te kunnen zien dat het goed is zo en misschien zelfs dat het doel is bereikt. Erkenning ondersteunt het proces van loslaten wanneer dat nodig is. Dat geeft ruimte aan een nieuwe generatie, die de route verder gaat lopen en weer nieuwe prestaties gaat neerzetten.



Soms mag omkijken best

Je moet niet omkijken, je moet vooruitkijken’, dat is een uitspraak die ik van huis uit heb meegekregen. Daar schuilt zeker waarheid in, maar soms mag je best even achterom kijken om te zien welk pad er al is afgelegd.

Door vanaf een afstand te zien welke route er is gelopen, kan je zien welke doelen er allemaal al zijn bereikt, welke wijsheden er zijn opgedaan, wie er allemaal op het pad zijn gekomen, welke afslagen zijn genomen en welke ontberingen zijn doorstaan. Je kan ook zien waar de route handiger had gekund of waar je vergeten was naar het uitzicht te kijken. Kortom, door terug te kijken valt er ontzettend veel te winnen en te leren.

Als iets een patroon is, herhaalt het zich vanzelf weer. Dat geldt helaas ook voor negatieve patronen

Patronen

Een organisatie dat al decennialang bestaat, heeft al veel meegemaakt. Het is interessant om te bekijken hoe crises zijn doorstaan en die zijn er vast geweest. Werd er rustig afgewacht of werd er keihard gewerkt? Waren er creatieve en inventieve oplossingen?

Hier kan belangrijke informatie liggen die wat zegt over de veerkracht van het bedrijf. Een bedrijf dat bijvoorbeeld heel wat anders is gaan doen in coronatijd, bezit kennelijk het vermogen om te kunnen transformeren. Weten dat die transformatiekracht er is, moet toch vertrouwen geven voor de toekomst. Als iets een patroon is, herhaalt het zich vanzelf weer. Dat geldt helaas ook voor negatieve patronen. Dus kijk bijvoorbeeld ook eens naar hoe mensen vertrekken of hoe conflicten worden opgelost.



Springplank

Het verleden is ook een springplank naar de toekomst. Ik wil opvolgers graag meegeven dat ze die springplank positief gebruiken en dat kan alleen door die broodnodige erkenning van het verleden. Er zijn genoeg verhalen bekend van opvolgers die vanuit eigen ambitie ongeduldig veranderingen doordrijven, mensen ontslaan en nieuwe mensen aannemen. Dat gaat hoe dan ook gepaard met veel weerstand en de kans dat het slaagt is niet zo groot. Geduld is een sleutelwoord voor opvolgers, maar ook respect voor wat er was. Leer van het verleden en gebruik dat wat er is op een positieve manier.

Of je nou ondernemer bent of opvolger, je kan door naar het verleden te kijken zien wat je wilt veranderen

Loslaten, behouden of toevoegen

Of je nou ondernemer bent of opvolger, je kan door naar het verleden te kijken zien wat je wilt veranderen. Het is mooi om vanuit trots te beginnen en om te bedenken wat je absoluut wilt behouden voor de toekomst.

Dit is ook een mooi gespreksonderwerp voor een hei-sessie met het MT of voor onder de kerstboom met familieleden. Bij het bespreken van wat je wilt behouden, komt er ook al snel ter sprake wat niet meer werkt en wat mag worden losgelaten. En als laatste, en dat is geen gemakkelijke, kan je bedenken wat je zou willen toevoegen. Daar kan je als je wilt hele sessies aan besteden en dit gaat ook niet meer over het verleden, maar over de toekomst. Een mooie opgave voor het nieuwe jaar!

