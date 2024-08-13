Als ondernemer is de verantwoordelijkheid voor je bedrijf vaak een bron van trots én druk. Je betrokken en verantwoordelijk voelen kan volgens coach Harry Nijland zowel zorgen voor werkdruk als werkgeluk. ,,Maar stel jezelf eens de vraag: werk ik áán mijn bedrijf of alleen maar ín mijn bedrijf?” Het antwoord kan ongemakkelijk zijn.

Laat je inspireren door Erik, een directeur-eigenaar die leerde te focussen op strategische groei en het delegeren van operationele taken. Ontdek hoe jij deze inzichten kunt toepassen en je bedrijf naar nieuwe hoogten kunt tillen.

Betrokken en verantwoordelijk voelen

Je verantwoordelijk voelen voor je bedrijf is een vorm van werkdruk, maar het kan ook veel werkgeluk opleveren. Veel ondernemers herkennen dit. Zelf voel ik me altijd enorm betrokken en verantwoordelijk bij alles wat ik doe. Dat is mijn kracht en daar ga ik goed op. Het geeft het gevoel dat je ertoe doet en een belangrijke bijdrage levert aan je klant, het team of aan het doel van de organisatie. Het zorgt dus voor zingeving.

Maar in welke mate je deze onvoorwaardelijkheid aan kan, hangt af van je fysieke, mentale en emotionele belastbaarheid. Dat verschilt in tijd en van persoon tot persoon. Net als bij Erik, mijn klant, die als directeur-eigenaar een bedrijf runt dat in korte tijd is uitgegroeid naar zo’n vijftien medewerkers. Zo af en toe klust hij zelf ook nog mee, maar ‘alleen als dat ‘nodig is’.

Als ondernemer is het belangrijk jezelf de vragen te stellen die je misschien liever vermijdt. Eén van die vragen is: werk ik aan mijn bedrijf of werk ik alleen maar ín mijn bedrijf? Het antwoord kan ongemakkelijk zijn, maar juist daarom is het zo waardevol om het samen te onderzoeken.

In een eerste gesprek met hem stelde ik de volgende coachvraag: als je momenteel veel druk door te veel verantwoordelijkheid ervaart, is het managen van je energie des te belangrijker. Het wegnemen van die verantwoordelijkheden maakt vaak niet gelukkig, het kan tijdelijk rust geven, maar is dit wel de echte oplossing? Erik kijkt mij vervolgens bedenkelijk aan en zucht. Mijn antwoord daarop luidt: we moeten dus aan de slag!

Kritisch naar jezelf kijken

Wat helpt is te kijken naar de taken en verantwoordelijkheden waar je hart sneller van gaat kloppen. Dit kan alleen door kritisch naar jezelf te kijken. Je hebt niet altijd invloed op werkdruk, maar wel op je eigen draagkracht.

Stel jezelf dus die vraag en je zult verbaasd zijn over de acties die helemaal niet meer onder jouw verantwoordelijkheid zouden moeten vallen en die prima door een ander gedaan kunnen worden. Zeker als je wil groeien. Een eyeopener zo blijkt en we vervolgen ons gesprek met de conclusie dat Erik eigenlijk nog steeds alle gaatjes dichtloopt. Een beetje uit macht der gewoonte.

Je hebt niet altijd invloed op werkdruk, maar wel op je eigen draagkracht

Aan je bedrijf werken in plaats van erin

Het gevoel dat je constant bezig bent met de dagelijkse gang van zaken herkennen vast meer ondernemers. Maar om echt te groeien, moet je leren om niet alleen ín je bedrijf te werken, maar ook áán je bedrijf. Wat betekent dat precies en hoe kun je dat effectief doen?

Denk aan strategische planning: waar wil je dat je bedrijf over vijf jaar staat?

Werken aan je bedrijf betekent dat je je richt op de strategische aspecten die je onderneming vooruithelpen. Denk aan strategische planning: waar wil je dat je bedrijf over vijf jaar staat? Welke doelen wil je bereiken en welke stappen moet je daarvoor nemen? Het betekent ook procesverbetering: hoe kun je je bedrijfsprocessen efficiënter maken? Dit kan door automatisering, het herstructureren van workflow of het implementeren van nieuwe technologieën.

Daarnaast is de ontwikkeling van medewerkers cruciaal: investeer in je team door medewerkers meer te betrekken bij je keuzes en de nodige training en middelen te geven om te groeien. Dit zal niet alleen hun prestaties verbeteren, maar vooral hun betrokkenheid en loyaliteit vergroten. Dus, om meer tijd en energie te besteden aan het werken aan je bedrijf, is het belangrijk eerst wat prioriteiten te stellen.

Focussen op prioriteiten

Terug naar Erik, met hem identificeerde ik welke taken en projecten de meeste impact zouden hebben op de groei van zijn bedrijf. Ik leerde hem te focussen op deze prioriteiten en om niet bang te zijn minder belangrijke taken te delegeren of uit te stellen. Vertrouw je team en geef het de verantwoordelijkheid voor dagelijkse taken. Zorg ervoor dat je duidelijk communiceert wat je verwachtingen zijn en geef je medewerkers de nodige middelen en ondersteuning.

Sinds kort blokkeert Erik specifieke tijden in zijn agenda om meer te werken aan zijn bedrijf. Deze ononderbroken periodes helpen hem diepgaand na te denken en belangrijke beslissingen te nemen zonder afleiding. Ook investeert hij nu meer in zijn eigen professionele ontwikkeling door workshops, conferenties en netwerkborrels bij te wonen en blijft hij beter op de hoogte van de nieuwste trends en best practices in de industrie.

Erik heeft geleerd om terug te kijken op de doelen die hij heeft gesteld en beoordeelt hoeveel vooruitgang hij heeft geboekt

Delegeer, leer en groei

Samen met hem wordt regelmatig gereflecteerd op wat wel en niet werkt. ‘We nemen de tijd om feedback te verzamelen, vragen klanten, medewerkers en partners om feedback, wat weer helpt om blinde vlekken te identificeren en nieuwe verbeterpunten te ontdekken.’ Erik heeft geleerd terug te kijken op de doelen die hij heeft gesteld en beoordeelt hoeveel vooruitgang hij heeft geboekt. Hij past nu de strategieën aan waar nodig en vergeet daarbij niet om belangrijke mijlpalen en successen te vieren, groot of klein. Dit houdt hem en zijn team gemotiveerd, een geeft een groot gevoel van voldoening.

Doe net als Erik. Als ondernemer is het maar al te verleidelijk om jezelf continu te verliezen in de dagelijkse operationele taken. Maar door bewust tijd en energie te steken in strategische initiatieven, kun je je bedrijf naar nieuwe hoogten tillen. Stel jezelf die moeilijke vragen, eventueel ondersteund door een coach, delegeer effectief, en blijf leren en groeien. En zorg ervoor dat je niet alleen ín je bedrijf werkt, maar vooral áán je bedrijf.

Delegeren kun je leren.