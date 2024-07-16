Je schrikt er soms van hoe snel het gaat: je bent 55 en behoort inmiddels tot de ‘oudgedienden’. Je bent een senior; collega’s en bedrijf kijken opeens anders naar je. Als coach merkt Harry Nijland dat ondernemers worstelen met de vergrijzing. Hoe houd je als mkb’er de waarde van jouw senioren vast?

Zelf merkte ik het ook. Als senior word je gewoonweg minder interessant. Je bent ook te duur, je wordt cynisch of er komen gebreken en voor je het weet zit je op een zijspoor. Om dat voor te blijven ging ik op zoek naar handvatten om daarmee om te kunnen gaan en stelde mezelf een aantal belangrijke vragen. Diezelfde drie vragen gebruik ik nu in mijn rol als coach nog regelmatig bij de ondersteuning van veel ondernemers. En daarmee durf ik te stellen dat ik inmiddels redelijk de taal van de oudjes versta en geef ik graag wat tips.

Ik ga wat dieper in op die vragen die ondernemers zichzelf zouden moeten stellen - gezien vanuit het perspectief van hun eigen medewerkers - om zichzelf daarmee antwoorden te verschaffen zodat ze daarmee een gezonde arbeidsrelatie kunnen onderhouden met hun senioren voor maximaal rendement.

1: hoe ga je als mkb’er om met de verantwoordelijkheden die senioriteit met zich meebrengt?

Het bereiken van senioriteit op de werkvloer brengt een scala aan verantwoordelijkheden met zich mee van beide kanten. Enerzijds wordt de senior gezien als een bron van kennis en ervaring, anderzijds zijn de verwachtingen op productiviteit vaak oneerlijk hoog. De druk om up-to-date te blijven met technologische vooruitgang en trends kan overweldigend zijn.

Een effectieve manier om met deze verantwoordelijkheden om te gaan, is door te blijven investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit kan door het aanbieden van cursussen, workshops en door actief deel te laten nemen aan relevante netwerkevenementen. Daarnaast is het essentieel open te staan en tijd en budget vrij te maken voor mentoring en het begeleiden van jongere collega’s. Dit niet alleen versterkt de eigen positie, maar zorgt ook voor een duurzame kennisoverdracht binnen het bedrijf. Win-win dus.

2: hoe zorg je ervoor dat je senior zelf niet te vroeg afhaakt?

In een tijdperk waarin veranderingen sneller plaatsvinden dan ooit tevoren, is het cruciaal proactief te blijven leren. Blijf nieuwsgierig in elkaar, schrijf die oudjes niet op voorhand af maar houd zijn of haar kennis actueel door het laten bijwonen van seminars, het lezen van vakliteratuur of het deelnemen aan bijscholingen en cursussen. Haal desnoods wat druk van de ketel als dat nodig is.

Daarnaast is het nuttig digitale vaardigheden eigen te laten maken die wellicht nog niet volledig worden beheerst. Technologie en automatisering zijn immers steeds meer verweven in ons dagelijks werk. Door de senior uit te dagen buiten zijn of haar comfortzone te stappen, blijf je relevant en draag je samen actief bij aan de innovatie binnen je bedrijf. Ook het opbouwen en onderhouden van een sterk professioneel netwerk met ervaringsdeskundigen kan deuren openen naar nieuwe mogelijkheden en inzichten.

3: hoe kun je kennis en ervaring (blijven) benutten en overbrengen op anderen?

De opgebouwde kennis en ervaring zijn van onschatbare waarde, niet alleen voor je organisatie maar ook voor de overige medewerkers. Door actief een mentorrol op te nemen, kun je kennis overdragen aan de jongere generatie. Dit kan formeel, via gestructureerde mentorprogramma’s, of informeel, door coaching en advies te bieden tijdens dagelijkse werkzaamheden.

Door actief een mentorrol op te nemen, kun je kennis overdragen aan de jongere generatie

Daarnaast kan het delen van best practices en geleerde lessen tijdens teamvergaderingen en projectbesprekingen anderen inspireren en helpen fouten te voorkomen. Het creëren van een cultuur waarin kennisdeling wordt aangemoedigd, zorgt ervoor dat alle ervaring breed wordt benut en gewaardeerd. Pak die kans!

Senioriteit is geen belemmering

Senioriteit hoeft geen belemmering te zijn, integendeel: het kan juist een enorme kracht zijn. Het draait allemaal om perceptie en zelfvertrouwen. Erken en waardeer de unieke inzichten en vaardigheden die in de loop der jaren zijn opgedaan. Positioneer hem/haar als een betrouwbare en ervaren professional die complexe problemen kan oplossen en strategisch kan meedenken.

Communiceer ook duidelijk hoe deze langdurige ervaring bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Daarnaast is het belangrijk flexibel en adaptief te blijven. Laat zien dat je allebei openstaat voor verandering en bereid bent nieuwe methoden en technologieën te omarmen. Zo blijf je niet alleen relevant, maar toon je ook aan dat senioriteit synoniem is met wijsheid en innovatiekracht.

Kortom, wacht niet tot later, want als later eerder komt, ben je zelf een senior.

