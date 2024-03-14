Hoe hou je de aandacht van klanten vast op jouw webshop? Op die vraag geeft e-commerce-expert Marco Bouman antwoord in zijn expertblog. Want als je de aandacht van klanten vasthoudt, gaat het je geld opleveren.

De laatste jaren is het internet veranderd in een ware jungle van afleidingen. Denk aan alle social media, een wildgroei aan websites, meldingen op je telefoon… de gemiddelde schermtijd bedraagt op dit moment zelfs al 5,5 uur per persoon!

Deze ontwikkelingen hebben een behoorlijke impact op onze aandachtsspanne en we kunnen ons veel slechter concentreren. Binnen enkele seconden beslissen we of we op een webwinkel willen blijven of niet. Als je serieus wilt groeien met je webwinkel, moet je hier dus rekening mee houden en investeren in de betrokkenheid van je bezoekers. Hoe? Dat laat ik je zien.

De meeste webwinkels in Nederland houden hier nog onvoldoende rekening mee:

Ze slagen er nauwelijks in om bezoekers direct duidelijk te maken wat hun kracht is.

Hun webshop staat vaak bomvol met informatie en afleiding.

Het ontbreekt vaak aan echt waardevolle content.

Wat kun je nu doen om de betrokkenheid van je potentiële klant te vergroten?

Als je kunt leren hoe je de aandacht van je potentiële klanten kunt trekken en vasthouden, dan kun je meer omzet behalen met je webwinkel. Er zijn verschillende variabelen die zorgen voor een hogere betrokkenheid van je potentiële klanten.

Beperk de keuzemogelijkheden

Veel webwinkels bieden hun klanten een overvloed aan informatie en keuzemogelijkheden, zoals: aanmelden voor een nieuwsbrief, deelnemen aan acties, contact opnemen met een medewerker, de promotie van een product, enzovoort.

Wanneer een webpagina bijvoorbeeld 4 knoppen heeft, is de kans dat een bezoeker op een van deze knoppen klikt 25 procent. Wanneer je slechts 1 knop laat zien, is de kans 4 keer zo groot! Het beperken van keuzemogelijkheden in je webshop zorgt voor minder afleiding van je bezoekers. Enkele tips:

1 Button per pagina.

Geen bewegende slider, maar een statisch beeld.

Bepaal waar je de bezoeker heen wilt sturen en haal alles wat daarvan afleidt weg.

Stimuleer eenvoudig lezen

Veel webwinkels hebben de neiging om uitgebreide informatie te verstrekken over hun producten, procedures, diepgaande productinformatie, en diverse blogs. Bezoekers, met een lage aandachtsspanne, zijn echter gevoelig voor afleiding.

Langdradige en complexe teksten zijn een reden voor bezoekers om af te haken. Houd je bezoekers betrokken door te zorgen voor een soepele leeservaring:

Gebruik korte alinea’s (van maximaal 2 a 3 regels), die prettiger lezen.

Zorg voor voldoende witruimte tussen je teksten.

Voeg relevante afbeeldingen doe die de teksten juist ondersteunen, zoals infographics of afbeeldingen die erin slagen om een onderwerp te vereenvoudigen.

Zorg ervoor dat je teksten beknopt zijn (idealiter enkele honderden woorden).

Hanteer een eenvoudige lay-out

Vereenvoudig de lay-out van je webwinkel door overbodige elementen te verwijderen. Focus je op een schoon en minimalistisch ontwerp dat de aandacht van de bezoekers richt op de belangrijkste inhoud, zoals productafbeeldingen en -beschrijvingen. Enkele tips:

Test regelmatig de navigatie van je website zelf of door anderen: werkt de navigatie prettig?

Implementeer een zoekfunctie die het voor bezoekers gemakkelijk maakt om specifieke producten te vinden.

Minimaliseer het aantal klikken dat nodig is om van de ene naar de andere pagina te gaan, streef een maximum van 3 klikken na ,1 klik is het optimum.

Verhoog de betrokkenheid.

Hanteer een sterke eerste indruk.

Een nieuwe bezoeker neemt slechts enkele seconden de tijd om te beslissen of hij blijft of vertrekt. Om nieuwe bezoekers meer betrokken te maken, is het essentieel om je website-header te voorzien van eerste-indruk-elementen:

Een krachtige slogan die bestaat uit: uniekheid, beknoptheid en focus op de voordelen. Een voorbeeld: “Boek nu, betaal later.”

Heldere Unique Selling Points (USP’s).

Contactgegevens.

Een goed gevulde header biedt bezoekers direct helderheid, zodat ze meteen weten waar ze zijn en wat ze kunnen verwachten. Als bezoekers hier zelf naar moeten zoeken, is de kans op vertrek veel groter.

Gebruik pakkende teksten

Het is belangrijk om je content beknopt en waardevol te houden. Liever 200 waardevolle woorden dan 500 woorden met minder belangrijke details. Hoe maak je je teksten waardevol? Enkele tips:

Spreek de bezoeker direct aan (in de je/u-vorm).

Richt je teksten op de bezoeker en zijn of haar dilemma’s, niet alleen op je bedrijf of webshop.

Benadruk de resultaten die je biedt aan potentiële klanten.

Het benadrukken van de unieke verkooppunten van je product of dienst kan de lezer overtuigen.

Gebruik sociaal bewijs.

Consumenten twijfelen vaak, vooral bij onbekende webwinkels. Op zulke momenten kijken we graag naar wat anderen doen, wat onze volledige aandacht heeft. Als duizend mensen zeggen dat een product goed is, zal dat wel zo zijn. Enkele voorbeelden:

“Meer dan 50.000 producten verkocht!”

“We zijn trots op onze samenwerkingen met gerenommeerde merken zoals XXX.”

“Dit boek is al meer dan 10.000 keer verkocht.”

En geef me een seintje wanneer je maatregelen hebt genomen om de betrokkenheid van je webwinkel te verhogen. Ik ben benieuwd!

