Vorige week deed ik een coachsessie waarbij ik een medewerker bij een mkb-bedrijf ondersteun bij zijn loopbaantraject. Een stoere kerel van 45 jaar in de bloei van zijn leven en klaar om zijn volgende carrière stap te maken, begint coach Harry Nijland zijn blog.

De medewerker is trots op het bedrijf, zijn bedrijf waar hij al een dikke 20 jaar met veel plezier werkt. Het gesprek ging onder meer over drijfveren, gedrag en talent, maar ook over kansen, gelijke kansen wel te verstaan. Eerst begreep ik niet goed wat hij bedoelde, maar hij legde me het volgende uit:

,,Zodra er binnen de toko een plek vrijkomt, gaat er gelijk extern worden gezocht. Er volgen nieuwkomers die veel aandacht nodig hebben en dat ook krijgen. Niet zelden met de allermooiste introductieprogramma’s die er bestaan. Ja, ja, het mag wat kosten!”

Mijn pleidooi: Kijk als ondernemer eerst eens naar je interne talentonwikkeling!

De kuierlatten

,,En terwijl wij ons best doen om hen welkom te heten en in te werken, vragen we ons tegelijkertijd af waarom die nieuwkomers al instromen op ons niveau of soms al meer verdienen dan wij? Om nog maar niet te benoemen dat men al vrij snel weer uitgekeken is en de kuierlatten neemt op jacht naar meer uitdaging voor een klus bij de buren, en dat werkt verder personeelsverloop of verzuim bij ons team in de hand met een hoop onvrede tot gevolg. Dat alles was voor mij de reden om mijn vinger eens op te steken bij HR en een loopbaantraject aan te vragen. En kijk, nu zitten we hier, nu kan het ineens wel!”

Ik merk uit mijn gesprekken met klanten dat deze aanpak niet op zichzelf staat. Het komt regelmatig voor en het lijkt wel een soort van reflex te zijn om gelijk maar een recruiter in de arm te nemen die voor jou op zoek gaat naar de beste fit. En ja waarom zou die intern gaan kijken? Die kent vaak het bedrijf niet goed genoeg, wil liever geen ogenschijnlijk goed draaiende teams overhoophalen, kan dus ook niets met de historie en werkt veel liever in het hier en nu op zoek naar de best passende externe kandidaat voor de job. Jammer, want mede door deze aanpak houd je denk ik een hoog personeelsverloop in stand.

Groeimogelijkheden voor je huidige team

Neem echt de tijd om te ontdekken welke groeimogelijkheden er zijn voor je huidige team. Dit kan betekenen dat je extra aandacht besteedt aan zogenaamde ‘jobcrafting’, waarbij je samen met je teamleden hun rollen en verantwoordelijkheden opnieuw vormgeeft. En dat kost tijd en inspanning, maar geloof me, het zal een van je beste investeringen zijn!‘

In mijn werkveld bij grote organisaties ervaar ik dat medewerkers vaak veel meer in hun mars hebben dan je aanvankelijk denkt. Soms zit het wat weggestopt en hoeven ze alleen maar te worden aangemoedigd en begeleid om hun potentieel te benutten. Dat geldt naar mijn idee ook zeker voor het mkb. Zodra je daar ook je coach-pet opzet, zul je merken hoe krachtig het is om je eigen mensen te zien groeien en bloeien binnen jouw bedrijf.

Teamleden kunnen worden aangemoedigd en ondersteund om hun persoonlijke en professionele netwerken te gebruiken om jouw als werkgever te promoten

Echte employer- of liever employee-branding

Het draait daarbij ook om hoe je teamleden zich voelen over het vertegenwoordigen van je bedrijf naar de buitenwereld toe. In een cultuur waarin mensen trots zijn om bij jou te werken, waar ze voelen dat hun stem wordt gehoord en gewaardeerd. Echte employer- of liever employee-branding, dus gedragen van binnenuit en niet alleen door jouw promoties of PR-praatjes op de bedrijfspagina van LinkedIn. Het gaat om het belichamen van de kernwaarden van je bedrijf, niet via recruiters, niet voor de bühne, maar in alles wat je doet.

Het betrekken van je medewerkers als merkambassadeurs dus. Teamleden kunnen worden aangemoedigd en ondersteund om hun persoonlijke en professionele netwerken te gebruiken om jouw als werkgever te promoten. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door het delen van vacatures, het bijwonen van carrièrebeurzen en het deelnemen aan evenementen gericht op talentwerving. Door werknemers te betrekken als ambassadeurs, wordt het bedrijf menselijker en aantrekkelijker voor potentiële kandidaten. Als coach weet ik als geen ander hoe belangrijk deze communicatie is.

Meer verbonden met je bedrijf

Vergeet ook niet het belang van erkenning en beloning. Als je teamleden zich gewaardeerd voelen voor deze inzet, zullen ze zich meer verbonden voelen met je bedrijf en positief spreken over hun eigen ervaringen. Ik ben ervan overtuigt dat je als ondernemer zelf de kracht hebt om het tij te keren. Door te investeren in de groei en betrokkenheid van je team, kun je niet alleen talent aantrekken en behouden, maar ook een bedrijfscultuur creëren waar mensen echt willen zijn.

Dus ga ervoor, ga die werkvloer op en bouw aan een werkplek waar iedereen floreert, niet alleen voor nieuwkomers. Betrek vanuit het bedrijfsbeleid je mensen en kijk naar hun drijfveren, ga niet afwachten totdat ze bij jou aan het bureau staan, maar ga met ze in gesprek over wat er anders zou moeten of kunnen, zet ze in hun kracht en zorg ervoor dat het gras bij jou groen genoeg blijft!

