Vergeet SEO of Google Ads: hiermee krijg jij meer conversies

Marco Bouman merkt dat de tijd van groei in online bestedingen in Nederland voorbij is en zich stabiliseert. Het aantal webwinkels groeit echter nog steeds vrolijk door. Het marktaandeel per gemiddelde webshop wordt dus kleiner. Stel je hebt een webwinkel, welke strategie gaat je dan helpen aan online groei in 2024?

Waar kun je het beste je pijlen op richten? Je kunt bijvoorbeeld je budget voor Google Ads opschroeven of meer investeren in de SEO van je webwinkel, maar dit zijn serieuze extra uitgaven die je dan moet doen. Terwijl het nog maar de vraag is of investeren in SEO loont, na alle updates van de afgelopen periode.

Investeer in zachte zoekintenties

Wanneer je je echter richt op de zachte zoekintenties van je potentiële klant (bezoeker), kun je daarmee hun ‘conversiedrempels’ verlagen, waardoor je webwinkel effectiever wordt.

Wat zijn zachte zoekintenties?

Zachte zoekintenties zijn wensen, vragen en verwachtingen die jouw potentiële klant heeft. Deze zoekintenties gaan niet over jouw product of assortiment, maar hebben betrekking op dieperliggende aspecten die voor jouw bezoekers belangrijk zijn.

Het al dan niet beantwoorden van deze zachte zoekintenties maakt het verschil tussen kijken of kopen.

Een paar voorbeelden van zachte zoekintenties: - Waarom zou ik überhaupt hier bestellen als er ook nog 10+ meer alternatieven zijn?

- Wat biedt deze website extra?

- Ik wil weten wie hier achter zitten

- Heb ik hier met specialisten te maken?

Bij alle webwinkels is het kijkend publiek groter dan het kopend publiek. Doorgaans ligt een conversiepercentage (aantal bestellingen gedeeld door het aantal bezoekers x 100) namelijk tussen de 1 procent en 5 procent. Dit betekent dat maar liefst circa 95 procent van je bezoekers jouw webwinkel verlaten met lege handen.

Ik geef je hier drie veel voorkomende zachte zoekintenties en praktische tips om aan deze zoekintenties tegemoet te komen en te groeien met je webshop.

Categorie: vertrouwen

Betrouwbaarheid is een basisvoorwaarde voor iedere online koper. Wanneer een potentiële klant het niet helemaal vertrouwt, is hij weg. Betrouwbaarheid speelt in grote mate bij medische producten, financiële producten en voedsel en drank.

Zachte zoekintenties: - Wie zitten er achter deze webwinkel?

- Pff er staan wel veel spellingsfouten in

- Is deze webwinkel wel gecertificeerd?

- Hoeveel jaar garantie wordt er gegeven?

- Waarom vind ik geen telefoonnummer?

Enkele tips om vertrouwen te wekken:

• Zorg voor een uitgebreide ‘Over ons’-pagina en laat zien wie er achter je webwinkel staat: namen, foto’s, e-mailadressen, telefoonnummers, geschiedenis, passie, werkwijze, enzovoort.

• Zorg voor een goed bereikbare klantenservice en wees duidelijk over je online beleid.

• Zorg ervoor dat je content foutloos, actueel en duidelijk is.

• Publiceer belangrijke (contact)gegevens, zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, KVK-nummer, e-mailadressen, certificaten, contactpersonen, enzovoort, op prominente locaties in je webwinkel, zoals in de footer (onderste gedeelte van een webpagina), de header (bovenste gedeelte van een webpagina) en de content.

Categorie: onderscheidend vermogen

Consumenten willen graag weten of een product of webwinkel bij hen past en zien graag een toegevoegde waarde of een reden van bestaan. Onderscheidend vermogen is vooral belangrijk bij complexe, niet homogene producten, zoals maatwerk en diensten.

Zachte zoekintenties: - Is deze webwinkel gespecialiseerd?

- Waarom zou ik hier een bestelling plaatsen?

- Wat maakt jullie webwinkel uniek?

- Hoe zorgen jullie voor een unieke winkelervaring?

- Biedt deze webwinkel een uitgebreide service?

Drie tips om onderscheidend vermogen te bieden:

1. Definieer ongeveer 4 onderscheidende USP’s (unieke verkooppunten) en integreer ze in je website header, footer, teksten, promotieblokjes, e-mailhandtekening, metatags, enzovoort. Een goede USP voldoet aan de volgende kenmerken: uniek, klantgericht, concreet, relevant en pakkende formulering.

2. Creëer boeiende content om op praktische wijze onderscheidend vermogen toe te voegen aan je webwinkel. Dit kan variëren van blogposts en video’s tot infographics die niet alleen informatief zijn, maar ook de persoonlijkheid van jouw bedrijf weerspiegelen.

3. Gebruik visuele elementen: ook visuele elementen kunnen onderscheidend vermogen uitstralen. Denk bijvoorbeeld aan een opvallend logo, herkenbare kleurenschema’s en designelementen die bijdragen aan een herkenbare identiteit.

Categorie: emotie

Veel consumenten vinden het fijn om de voordelen van een product te zien, op weg geholpen te worden en aangesproken te worden. Positieve beïnvloeding is vooral belangrijk bij luxe high involvement-producten zoals onder andere mode, cosmetica, entertainment en reizen.

Zachte zoekintenties: - Wat zijn de voordelen van dit product / webwinkel?

- Ik vind het fijn om persoonlijk geholpen te worden

- Als klant wil ik begrepen worden en empathie voelen

- Ik ben gevoelig voor sympathie en vriendelijkheid

- Ik wil duidelijkheid over product en proces

Drie tips om emoties positief te beïnvloeden:

1. Maak gebruik van het principe van wederkerigheid: mensen voelen zich vaak verplicht iets terug te doen wanneer ze iets hebben ontvangen. Bied bijvoorbeeld potentiële klanten een gratis E-book, whitepaper, proefproduct of een eerste gratis consult aan.

2. Focus op resultaat: veel webshopteksten richten zich vooral op het beschrijven van het aanbod, terwijl een pakkende tekst juist de nadruk legt op wat het aanbod oplevert. Stel de vraag: what’s in it for me? en richt je boodschap op de voordelen voor de bezoekers, zodat zij hierdoor worden aangetrokken.

3. Gebruik sociale bewijskracht: consumenten zijn gevoelig voor wat anderen doen. Toon daarom testimonials, reviews en succesverhalen om hen een positief gevoel te geven over jouw webwinkel, bijvoorbeeld met vermeldingen als ‘al meer dan 50.000 keer verkocht’.

Ontdek wat de zachte zoekintenties van jouw bezoekers zijn en kom eraan tegemoet om de conversie en de omzet van je webwinkel te verhogen.

En het mooie is: juist deze beweging (verder uitreiken naar je potentiële klant) en je website en content hierin voorzien is precies wat Google volgens de laatste updates (helpful content) extra mee laat tellen in zijn algoritme. Twee vliegen in een klap.