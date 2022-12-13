Welke ondernemerslessen Arko van Brakel zelf leerde van Joop de Jong

'Soms ontmoet je mensen die in alle bescheidenheid grote impact hebben. Joop de Jong was zo’n mens. Was. Want recent hebben we afscheid genomen van Joop. Veel te vroeg en veel te jong, want hij was nog lang niet klaar met het maken van impact.' In deze blog kijkt serie-ondernemer Arko van Brakel terug op de impact die mede-ondernemer Joop de Jong had op zijn leven en welke ondernemerslessen Arko van hem leerde.

Joop was de bedenker en mede-oprichter van Port4growth en het Groeiversneller Programma. Het was volkomen terecht dat het ministerie van Economische zaken inmiddels alweer bijna vijftien jaar geleden voor Joop en zijn team heeft gekozen om het Groeiversneller Programma te starten. En zo kwam Joop in mijn leven.

Joop en ik deelden een passie voor ondernemen en ondernemers, maar vooral voor het trainen coachen en begeleiden van ondernemers. Joop was dan ook de bedenker van de 'strategische foto', waarover ik eerder op deze plek schreef.

De strategische foto is eigenlijk niets meer of minder dan een glasheldere visie op jouw bedrijf over vijf jaar. Waar sta je dan? Wie zijn je klanten? Hoe ziet jouw organisatie eruit? Lees hier meer over de Strategische Foto.

Als geen ander wist Joop ondernemers te inspireren om te visualiseren hoe hun onderneming en hun ondernemersleven er over vijf jaar uit zien. En met precisie wist hij ondernemers te helpen deze manifestatie van hun toekomst om te zetten in een plan. Niet zomaar een plan, maar een plan dat perfect past bij jou als ondernemer. Jouw plan.

Perspectief bieden

Dat lukte alleen maar omdat Joop zichzelf nooit op de eerste plaats zette. Joop was een van die mensen die succesvol en impactvol kon zijn zonder zichzelf ooit op de borst te slaan. Hij nam zichzelf dan ook niet altijd serieus, maar de ondernemers en hun vragen juist wél!

Joop dacht altijd in oplossingen. Verschillende ondernemers die vastliepen en van hun omgeving al lang te horen hadden gekregen dat ze beter konden stoppen, vonden bij Joop nieuwe ideeën, andere invalshoeken, oplossingen die ze zelf niet meteen zagen. En daarmee kregen ze weer perspectief



Oordeelloos ondernemen

De grootste klik die ik had met Joop is misschien wel dat we allebei geloven in het concept van oordeel-loos zijn. Een oordeel werkt immers belemmerend. Maar als je je oordeel uitstelt, nog eens uitstelt en dan nóg een keer uitstelt, kun je veel beter luisteren, heb je meer aandacht en zie je de mens achter de vraag. Een kernkwaliteit die essentieel is voor groeiondernemers, want als je in staat bent de talenten van je mensen te zien, kun je helpen ze te laten groeien.

En als jouw mensen groeien, zal je bedrijf sneller groeien. Je oordeel uitstellen is niet makkelijk. En het lukt ook mij niet altijd. Maar als je het altijd probeert, is het leven leuker, zijn ontmoetingen intensiever en leerzamer en ervaar je meer groei. In alle opzichten.



Droom om ondernemers te helpen

Ging er dan nooit iets mis? Natuurlijk wel. En heus: Joop was ook wel eens boos. Hij was immers ook maar een mens. En dan ook nog eens ondernemer. Dus was het soms spannend. Zijn bedrijf heeft het ook een tijdje heel moeilijk gehad. Maar zijn optimisme, zijn vermogen in kansen en oplossingen te denken, maar vooral zijn insteek om juist in moeilijke tijden trouw te blijven aan zijn kernwaarden en zijn droom om ondernemers te helpen groeien, sleepten hem erdoor heen.

Op zijn rouwkaart stond dan ook een quote die hij ook mij een aantal keren heeft voorgehouden op momenten dat ik zelf door gezondheidsproblemen of door zakelijke pieken en dalen het leven soms te serieus nam. Een quote die je helpt te relativeren, die je helpt jezelf niet te serieus te nemen en daardoor open te staan voor anderen:

'Relax, we rommelen ons allemaal door het leven, joh!'



En zo is het. Rust in vrede, Joop. We gaan je missen.