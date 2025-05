Pingpongtafels en hippe loungehoeken zijn werkgeluk-washing: ‘Echt werkgeluk zit in het werk zelf’

Een gratis sportabonnement. Een hippe loungehoek. Elke week een vers fruitpakket. Steeds meer bedrijven doen hun best om aantrekkelijk te lijken voor werknemers. Maar laten we eerlijk zijn: van een paar leuke extra’s wordt een middelmatige baan nog geen geweldige werkplek. Dit is geen investeren in werkgeluk. Dit noemt Pieter Peelen: werkgeluk-washing .

Pieter Peelen Technisch bedrijfskundige Pieter Peelen is technisch bedrijfskundige, gespecialiseerd in ondernemerschap, innovatie en strategie. Na acht jaar in uitdagende managementposities richtte hij in 2010 No Nonsancy (nu Beter is meer) op, waarmee hij mkb-bedrijven in de ‘beter is meer’-fase helpt productiever te worden. Met 25 jaar ervaring en honderden bedrijven geholpen, vertaalt hij complexe theorie moeiteloos naar praktische werkwijzen. In zijn boek Beter is Meer deelt hij praktische inzichten over professionalisering en productiviteitsgroei.

Werkgeluk-washing: een glanzend laagje chroom over vaak verouderde werkpraktijken waar mensen niet blij – en bedrijven niet productief – van worden.

Echt werkgeluk zit in het werk zelf

Je kunt medewerkers niet vastzetten in eindeloze meetings, micromanagement en onduidelijke doelen, en dan verwachten dat een pingpongtafel dat allemaal goedmaakt. Werkgeluk is niet iets wat je even koopt. Het zit in de kern:

• In autonomie: het gevoel dat je zelf ergens invloed op hebt.

• In samenwerking en sociaal, fysiek contact.

• In het idee dat wat je doet ertoe doet.

Bedrijven die dat begrijpen, investeren niet in franje, maar in een professionele en sociale werkomgeving. Helaas zie ik nog te veel bedrijven met hagel schieten, simpelweg omdat ze niet weten waar mensen écht blij van worden.

De invloed van mindset

Gelukspsycholoog Josje Smeets stelt dat werkgeluk voor 70 procent wordt bepaald door de mindset van de medewerker zelf. Juist daarom is het belangrijk dat je mensen helpt om hier inzicht in te krijgen. Dat ze begrijpen hoe ze zichzelf (onbewust) saboteren – of juist stimuleren.

Er zijn vandaag de dag volop kansen om hieraan te werken. Denk aan slimme IT-tools die werkgeluk meten, zoals 2DAYSMOOD of Everybody Frank. Die geven inmiddels niet alleen inzichten op team- en organisatieniveau, maar ook individueel. Een belangrijke toevoeging.

Wat ik leerde van tien dagen meten

Aan het begin van mijn loopbaan merkte ik op een moment dat ik niet gelukkig werd van mijn werk. Alles voelde zwaar en ik kreeg het niet gekeerd. Op zoek naar grip begon ik te lezen in Positivity van Barbara Fredrickson. In dat boek zat een zelfassessment. Tien dagen lang vulde ik dat aan het eind van mijn werkdag, in de trein naar huis, in.

Wat bleek? Binnen die tien dagen kreeg ik helderheid. Over mezelf. Over mijn patronen. Over waar ik het aan mezelf te danken had dat ik me rot voelde – en waar ik ook zelf invloed had op verbetering.

Dat inzicht veranderde alles. Het stelde me in staat om het stuur zelf te pakken.

Om met collega’s en mijn leidinggevende – die samen 70 procent van mijn werkbeleving bepalen – onze wederzijdse behoeftes bespreekbaar te maken. Ik werd letterlijk gelukkiger in tien dagen tijd. Zonder nieuwe baan. Zonder grote veranderingen. Zeker zonder fruitmand.

Werkgeluk is wederkerig

Werkgeluk is niet óf een taak van de werkgever óf een verantwoordelijkheid van de medewerker. Het is allebei. Het is wederkerig. En als je beide kanten serieus neemt, ontstaat er magie en gigantisch veel extra productiviteit.

Hoe werk je effectief aan werkgeluk?

Werkgeluk is voor een groot deel alleen beïnvloedbaar door medewerkers zelf. Bespreek deze verantwoordelijkheid regelmatig, liefst ingebed in het dagelijkse werkproces.

Remote werken verhoogt autonomie en dus werkgeluk. Maar sociaal, fysiek contact blijft essentieel voor goede teamvorming en werkgeluk. Zoek bewust naar de juiste balans.

Experimenteer met IT-tools die inzicht geven in werkgeluk. Let op: zo’n tool is een hulpmiddel, geen vervanging voor het persoonlijke gesprek.

Een professionele en veilige werkomgeving heeft veel meer invloed op werkgeluk dan allerlei bijzaken. Denk aan duidelijkheid, transparantie en ontwikkelkansen.

Wil je tóch iets extra’s doen? Zorg voor goede koffie. Of ga samen bewegen vóór werktijd – dat geeft een bewezen geluk-boost.

