Zo pak je de regie (terug) over jouw klanten

Stel: je krijgt via via te horen dat een klant een door jou geleverd product, of een dienst, niet goed heeft ontvangen. Wat er precies is misgegaan, is niet duidelijk. Je mist dus context en dat geeft onrust. Hoogtijd om je gedachten en interpretaties te onderzoeken. Dit kan met het 5G-model. Expert Harry Nijland legt uit.

1. Gebeurtenis

Dit is de concrete situatie die de aanleiding vormt voor gedachten en emoties. Bijvoorbeeld een klant met opmerkingen van een vriendin over jouw diensten, die dat dus aan jou doorspeelt.

2. Gedachte

Hier draait alles om wat je denkt in reactie op die gebeurtenis. In het voorbeeld zou je kunnen denken dat jouw klant nu jouw diensten ook niet waardeert, want: waarom vertelt ze het anders?

3. Gevoel

Dit omvat de emoties die voortkomen uit die gedachten. Je voelt je boos en verontwaardigd. Hoezo hoor je dit niet rechtstreeks? ‘Wat een achterlijk gedoe!’

4. Gedrag

Het gedrag dat voortkomt uit deze gevoelens. In dit geval kan het gedrag bestaan uit enige terughoudendheid in het contact of zelfs het ontlopen van je klant. ‘Met haar doe ik voorlopig even geen zaken! Alleen maar gezeur.’

5. Gevolg

Dit is de uiteindelijke uitkomst van jouw gedrag: het ontstaan van een stukje onzekerheid dat vervolgens weer impact heeft op je verdere dienstverlening. ‘Misschien is mijn dienstverlening toch niet zo goed als ik denk?’

Uit ervaring weet ik dat uiteindelijk niet de gebeurtenis op zichzelf staat, maar juist jouw eigen interpretatie ervan bepaalt hoe je die gebeurtenis ervaart.

Waarnemen is iets wat we op verschillende manieren doen, en iedereen wordt gevormd door zijn of haar vroegere ervaringen, culturele achtergrond, persoonlijke voorkeuren, zelfbeeld, en meer. Dit noemen we vaak ons referentiekader. Echte objectiviteit blijkt dan vaak een uitdaging, en soms lijkt het zelfs onmogelijk.

Communicatie en gedrag zijn net als in het echte leven geen exacte wetenschap, zoals wiskunde. Maar we kunnen zeker vooruitgang boeken door beter naar elkaar te luisteren en feiten en meningen van elkaar te onderscheiden.

Vanuit coaching herken ik de volgende parallellen:

De gedachten roepen gevoelens op die in lijn zijn met die gedachten. Er zijn daarbij verschillende basisemoties, zoals boosheid, angst, blijdschap, verdriet en schaamte. Veel andere emoties zijn allemaal variaties daarop. Die emoties vormen dan de drijfveer achter ons gedrag; we handelen op basis van wat ons emotioneel raakt. En dat gedrag heeft dan gevolgen. Herhaald gedrag komt dan weer terug in gedragspatronen. En wat blijkt, die gedragspatronen hebben een grote impact op hoe iemands leven eruitziet.

Dat kan anders!

Door bewust stil te staan bij gedachten, gevoelens, gedrag en de gevolgen daarvan, kun je beter veranderingen aanbrengen die de richting van je leven veranderen. Stap voor stap. Het 5G-model, dat hieraan ten grondslag ligt, is dan een praktisch reflectiemodel dat inzicht geeft in die gedachten, gevoelens en gedrag. Op deze manier kun je (automatisch) disfunctioneel gedrag beter begrijpen, en dus ook (bewust) beter handelen in de toekomst.

In een wereld die vaak chaotisch en onvoorspelbaar is, biedt dit model een aardig hulpmiddel voor persoonlijke groei en zelfontdekking. Het stelt je in staat om bewuster te leven, effectiever te communiceren en betere keuzes te maken die leiden tot een gelukkiger leven.

En terug naar het voorbeeld: als je ooit het gevoel hebt dat je de regie over een klant verliest, onthoud dan dat het nooit te laat is om deze terug te pakken. Met het juiste inzicht blijf je regisseur van je eigen business.