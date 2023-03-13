Slim idee, grote impact: zo vond Luci geld voor haar uitvinding

71 procent van de fietsongevallen gebeurt van opzij. Dat inzicht bracht Luci Santema (28) tijdens haar studie in Delft op een idee: Ziemi, de slimme fietslamp die de benen van de fietser verlicht, waarmee hij of zij zijwaarts zichtbaar is. „Het moest simpel zijn en direct werken, alsof je zelf in de spotlight staat.”

Lees verder onder de advertentie

Luci Santema wilde als kind al uitvinder worden en koos daarom voor een studie aan de Technische Universiteit in Delft. Met steun uit haar ondernemersfamilie besloot ze haar idee ook echt in de markt te zetten. Maar voor een fysiek product heb je startkapitaal nodig. Van de universiteit kreeg ze crowdfunding getipt. ,,Spannend, maar het werkte: mensen betaalden voor het allereerste idee en gaven feedback op het product. Dat was voor mij het bewijs dat Ziemi levensvatbaar was en gaf direct input om door te ontwikkelen”, aldus Luci .

Veilig de straat op

Na de eerste batches volgden enthousiaste reacties. ‘Eindelijk voel ik me veilig in het verkeer’, mailde een tachtigjarige vrouw. „Het idee dat een eenvoudige lamp iemand vrijheid en vertrouwen teruggeeft, raakt me nog altijd enorm.” Om te groeien had Luci meer geld nodig. Ze besloot het gewoon op LinkedIn te proberen. „Ik plaatste een bericht en dacht: we zien wel. Tot mijn verbazing reageerden er meteen meerdere geïnteresseerden.”



Zo haalde Luci bijna drie ton op bij particuliere investeerders middels een converteerbare lening. Daarbij leent ze nu geld, maar wordt pas later - bij een volgende investeringsronde - bepaald hoeveel aandelen dat waard zijn. Voor Luci was dat handig: waarderen was in die fase lastig, en deze constructie gaf snelheid zonder direct zeggenschap kwijt te raken. Met het geld kon ze investeren in marketing en opschaling. Het effect was groot: in vier maanden tijd verkocht Ziemi 45.000 lampjes en was de voorraad op.

Bankkrediet voor voorraad

Daarna kwam de stap naar de bank. ,,Ons vorige jaar groeiden we sneller dan onze voorraad en cashflow toelieten. Een enorm compliment natuurlijk, maar ook een signaal dat we professioneler moesten opschalen om aan de groeiende vraag te voldoen”, vertelt Luci. Uiteindelijk verstrekte de Rabobank een kortlopende lening voor voorraadfinanciering. Inmiddels liggen er ruim honderdduizend lampjes in het magazijn. ,,Dat geeft rust. We kunnen nu bouwen aan de volgende stap: Ziemi de standaard van Europa maken.”

Lees verder onder de advertentie

Christiaan Hazelaar, ondernemersadviseur bij KVK. Jean Pierre Jans

Overzicht is onmisbaar

Het traject van Luci laat zien hoe belangrijk het is om bewust te kiezen. Een goed overzicht van je financieringsopties is daarbij cruciaal, zegt Christiaan Hazelaar, ondernemersadviseur bij KVK. „Veel ondernemers worstelen met dezelfde vragen: waar begin ik? En hoe kies ik de juiste vorm van financiering? Er zijn meerdere routes mogelijk. De onafhankelijke keuzehulp van de FinancieringsGids laat je eerlijk zien welke financieringsvormen er voor jou mogelijk zijn, zo vind je bedrijfsfinanciering die bij jouw situatie past.



Klein starten met crowdfunding of pre-sales is volgens hem een slimme manier om marktinteresse te testen. ,,Wie zijn cijfers daarbij goed voorbereidt, voert sneller en effectiever gesprekken met banken of investeerders. En let op: constructies zoals converteerbare leningen bieden snelheid, maar kunnen invloed hebben op je zeggenschap en toekomstige investeringsrondes.”

De FinancieringsGids is een samenwerking van KVK, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Stichting MKB Financiering. Het onafhankelijke platform helpt ondernemers bij het vinden van passende financiering met een handige keuzehulp, informatie en onafhankelijk advies.