Van idee tot 300.000 euro krediet: Marissa wil Europa beter laten slapen

Marissa Long had een goed idee en een groeiplan: met haar matrastoppers die koelen en verwarmen wilde ze Europa veroveren. Maar zonder voorraad, geen klanten en geen vertrouwen. Binnen anderhalve maand haalde ze 300.000 euro krediet op bij haar bank.

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Marissa Long dacht eerst aan crowdfunding, maar koos toch voor financiering bij haar bank. ,,Bij crowdfunding heb je beloftes en verwachtingen die je direct moet waarmaken. Dat geeft druk. Met een bankkrediet heb ik meer rust en flexibiliteit. Ik kan het gebruiken als het nodig is en laten staan als het niet nodig is.” Tot nu toe hoefde de ondernemer het krediet nog niet te gebruiken, maar de zekerheid van een buffer geeft vertrouwen.

Gat in de markt

Het idee voor Marissa haar merk Koz-E Living ontstond in de Verenigde Staten, waar slimme matrastoppers al langer populair zijn. Deze producten verkoelen en verwarmen je bed. Marissa zag de kans om dit concept naar Europa te halen. Ze paste het product naar de Europese kwaliteitsnormen aan en registreerde het merk. „Koelen tijdens het slapen is wetenschappelijk bewezen goed voor je nachtrust. Dat gaf mij het vertrouwen dat dit hier ook zou aanslaan.”



De reacties bevestigden dat. Klanten mailden haar dat ze na jaren eindelijk weer goed doorsliepen. Voor Marissa was dat de motivatie om verder te investeren in groei.

Voorbereiding met adviseur

Voor haar financieringsaanvraag werkte Marissa samen met adviseur en oud-ondernemer Greet Ritskes. Ze maakten een ondernemingsplan, liquiditeitsprognose en investeringsbegroting. ,,Het traject was intensief. Ik werd gedwongen mijn cijfers scherp te krijgen. Alleen zo win je vertrouwen bij de bank.” De voorbereiding betaalde zich uit: het krediet werd snel goedgekeurd.

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Groei in Nederland en Duitsland

Met de financiering achter de hand voelde Marissa zich zeker genoeg om te groeien en haar webshop uit te breiden.In 2024 verdubbelde de omzet. Inmiddels verkoopt Koz-E Living ook in Duitsland en is er honderd procent groei gerealiseerd in 2025. ,,Mijn doel is dat Koz-E Living synoniem wordt voor beter slapen in heel Europa.”

Christiaan Hazelaar, ondernemersadviseur bij KVK. Jean Pierre Jans

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Volgens ondernemersadviseur Christiaan Hazelaar (KVK) laat de aanpak van Marissa zien dat een goed (financieel) onderbouwd plan onmisbaar is. „Zonder scherp financieel plan knelt de cashflow al snel. Belangrijk is dat je in het plan naar voren brengt wie jij als ondernemer bent en hoe je tot een realistische prognose bent gekomen. Alleen dan zal een financier je serieus nemen.”



Wil je weten welke financieringsvorm het beste bij je bedrijf past, dan kan de FinancieringsGids daarbij helpen. Dit platform laat ondernemers in één oogopslag zien welke financieringsvormen er zijn en biedt onafhankelijk advies. Met de onafhankelijke keuzehulp van de FinancieringsGids vind je passende financiering voor jouw bedrijf. Marissa Long: „Maak je financiële verhaal waterdicht. Dan volgt vertrouwen vanzelf, van banken en klanten.”

De FinancieringsGids is een samenwerking van KVK, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Stichting MKB Financiering. Het onafhankelijke platform helpt ondernemers bij het vinden van passende financiering met een handige keuzehulp, informatie en onafhankelijk advies.