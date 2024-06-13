Zo bouwt Sarah aan een wellnessmerk met oog op groei en financiering

Een webshop beginnen lijkt makkelijk, maar cashflow en voorraad drukken vaak zwaarder dan gedacht. Ondernemer Sarah Wouters vertelt hoe zij naast haar baan in loondienst een merk opbouwt in de wellnessbranche en waarom financiering bepalend kan zijn voor groei.

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Op haar webshop SocialSet verkoopt Sarah Wouters samen met haar partner online massage- en wellnessproducten. Alles ligt op voorraad in een fulfilmentcentrum. „Vandaag besteld, morgen in huis vinden we belangrijk. Maar dat betekent wel dat je alles moet voorfinancieren.”



Die realiteit merkte Sarah al in de beginjaren, toen de woonkamer langzaam veranderde in een magazijn. „We deden alles zelf: inkopen, verpakken, verzenden. Op een gegeven moment stond het huis helemaal vol.” Dat was nog te overzien, zolang de volumes klein waren. Maar toen de ondernemers de stap wilden zetten naar vijf nieuwe producten en de ambitie kregen om zelf producten te ontwikkelen, bleek eigen geld niet meer genoeg. Op dat moment beseften Sarah en haar partner: zonder extra financiering komen we niet verder.

Financiering als groeiversneller

Een aanvraag bij een kredietmaatschappij liep stuk. Via-via kwam Sarah bij een kredietverstrekker terecht die wél verder keek dan alleen cijfers op papier. „Ze kwamen bij ons langs en luisterden naar ons verhaal. Dankzij mijn vaste baan en ons eigen kapitaal zagen ze voldoende basis om ons te steunen.”



De lening lag klaar, maar Sarah en haar partner besloten voor dit jaar nog eigen middelen te gebruiken. ,,De rente was hoog, bijna 10 procent. Daarom kozen we ervoor om kleinere voorraden in te kopen. Dat gaf minder risico, maar wel de kans om nieuwe producten te testen.”

Balans tussen zekerheid en groei

Ondertussen werkt Sarah Wouters parttime in loondienst, op de e-commerceafdeling van een bedrijf. „Mijn baan geeft rust en inzicht. Alles wat ik daar leer, pas ik direct toe in onze shop.”



Toch blijft de ambitie om fulltime te ondernemen. ,,Ik voel me meer ondernemer dan werknemer. Uiteindelijk willen we een sterk merk neerzetten, met unieke wellnessproducten die ook internationaal aanslaan. Voor die volgende stap zal extra financiering onvermijdelijk zijn.”

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Blijf doorzetten

Volgens Sarah vraagt e-commerce vooral om doorzettingsvermogen. „Een product dat in het begin niet liep, is nu ons bestverkopende artikel. Je moet blijven optimaliseren.” Haar advies: „Wees voorbereid op cashflowproblemen. Als je sneller wilt groeien, heb je vaak extern kapitaal nodig. Kies een financieringsvorm die bij je bedrijf past en houd altijd je cashflow goed in de gaten.”

Vind passende financiering met de onafhankelijke keuzehulp

Ondernemersadviseur Christiaan Hazelaar (KVK) ziet dit vaker. „Ondernemers onderschatten hoe belangrijk grip op geldstromen is. Reken scenario’s door: pieken, dalen, levertijden en marges. Dan weet je of je kansen kunt benutten en hoe je tegenvallers opvangt.”



Daarbij helpt de FinancieringsGids : dé onafhankelijke plek voor informatie over bedrijfsfinanciering. ,,Met de handige keuzehulp zet je snel alle opties naast elkaar en zie je welke financieringsvormen passen bij jouw bedrijf. Dat geeft richting en voorkomt dat je in het doolhof van financieringsmogelijkheden verdwaalt.”

De FinancieringsGids is een samenwerking van KVK, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Stichting MKB Financiering. Het onafhankelijke platform helpt ondernemers bij het vinden van passende financiering met een handige keuzehulp, informatie en onafhankelijk advies.