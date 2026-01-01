Zo organiseert Pepperminds het vervoer van 350 medewerkers

Van een afspraak bij de klant naar een project op locatie en daarna met collega’s elders in het land samenwerken. Op dat soort dagen wil je gewoon meteen kunnen vertrekken. Dat bleek bij Pepperminds helaas niet vanzelfsprekend, dus werd er gekeken naar Greenwheels Zakelijk.

Medewerkers reisden vaak met het OV, maar die konden daardoor niet overal makkelijk komen. Huurauto’s moesten op afgelegen plekken worden opgehaald, waardoor het beheer van 350 medewerkers verdeeld over zeven vestigingen een uitdagende taak op zich werd.

Zijn jouw medewerkers ook veel onderweg? Ontdek hoe Greenwheels Zakelijk kan helpen om zakelijke mobiliteit flexibeler en eenvoudig te organiseren. Maak van vervoer weer een ondersteunende voorwaarde, om medewerkers daar te krijgen waar ze het werk moeten doen.

‘We merkten dat we flexibiliteit misten’

Pepperminds is een fieldmarketingbureau en helpt merken om rechtstreeks en persoonlijk in contact te komen met doelgroepen op locatie. De medewerkers zijn daarom veel en vaak onderweg. Daarvoor werkte het bedrijf lang met het OV en met huurauto’s. Volgens Steve, Facilitair Manager bij Pepperminds kom je daarmee een heel eind, maar werd het door de groei steeds lastiger om snel te schakelen. „Bij 350 medewerkers verdeeld over zeven vestigingen kom je vroeg of laat in de knel.”

Het probleem zat niet alleen in het vervoer van A naar B, maar vooral in de logistiek eromheen. Want, waar haal je een auto op en hoe kom je daar? Wie regelt de auto en wanneer moet deze weer terug? Voor veel ondernemers en mensen in de buitendienst zijn het typische uitdagingen, die gelukkig veel slimmer kunnen.

Niet meer eerst de auto halen op een onhandige locatie

Pepperminds zocht niet zomaar een andere aanbieder van vervoer. De organisatie wilde vooral voorkomen dat medewerkers eerst kostbare tijd kwijt waren om de auto op halen op een onhandige plek. Dankzij de samenwerking met de deelauto’s van Greenwheels is dat niet meer nodig.

„Dankzij Greenwheels is er vaak meteen een auto beschikbaar op de plek waar onze medewerkers zich bevinden. Dat geldt voor vertrek vanuit huis, vanuit een van de vestigingen of zelfs wanneer ze bij de klant zijn. Dat betekent dat ze meteen naar hun bestemming kunnen, waarmee ze veel tijd winnen.”

Greenwheels werkt bewust heel eenvoudig, zowel voor Pepperminds als voor andere zakelijke klanten met meer of juist minder medewerkers. Medewerkers kunnen de auto reserveren, instappen op het moment van vertrek en meteen wegrijden. Dat is een belangrijke schakel minder, waardoor vervoer een stuk flexibeler aanvoelt.

Pure tijdwinst, daar wordt iedereen blij van

De medewerkers van Pepperminds maken gezamenlijk makkelijk tien ritten of meer per dag. „Als je één keer vijf of tien minuten nodig hebt om vervoer te regelen is dat geen probleem. Maar gaat het om tientallen of honderden medewerkers die elke dag op pad moeten? Dan levert elke verbetering enorme winst op.”

Het mes snijdt bovendien aan twee kanten. Voor de organisatie scheelt het heel veel verloren tijd. Daarnaast liggen de kosten lager en is het een stuk makkelijker om het vervoer goed te organiseren. Medewerkers hoeven ook zelf veel minder te regelen, waardoor ook zij er enorm over te spreken zijn.

„Natuurlijk vinden we het prettig dat de kosten zijn gedaald. Tegelijkertijd merken we dat onze medewerkers minder hoeven te regelen, omdat ze geen huurauto hoeven op te halen en die niet hoeven terug te brengen. Dat is pure tijdwinst, daar wordt iedereen blij van.”

Voor wie is autodelen interessant?

Bedrijven zoals Pepperminds willen zo min mogelijk bezig zijn met het organiseren van vervoer. Natuurlijk moeten medewerkers van A naar B en naar meer locaties, maar dat zou zo soepel mogelijk moeten gaan. Greenwheels zorgt ervoor dat de medewerkers van de organisatie veel meer impact kunnen maken.

Het gaat uiteindelijk om mensen, niet om de auto’s of om de ritten met het openbaar vervoer. Het gaat om consultants die naar de klant willen. Om recruiters die naar een gesprek toe moeten. Vervoer is slechts een voorwaarde om het werk uit te kunnen voeren. Zo’n voorwaarde zou niet meer tijd en energie moeten kosten dan nodig.

De flexibiliteit van Greenwheels is volgens Steve heel waardevol voor organisaties waar medewerkers:

Regelmatig buiten de deur werken

Verschillende bestemmingen hebben

Niet allemaal vanuit één kantoor werken

Vervoer niet altijd dagen van tevoren kunnen plannen

Minder tijd kwijt aan vervoer

Steve zou niet meer zonder Greenwheels willen. „Deze manier van werken werkt heel goed voor ons, omdat we een dynamische organisatie zijn waar medewerkers heel veel onderweg zijn. Wij kunnen hierdoor veel sneller schakelen, besparen op de kosten en houden meer tijd over voor het werk dat er voor ons toe doet.”

Misschien is dat uiteindelijk wel de beste graadmeter voor zakelijke mobiliteit. Zorg ervoor dat medewerkers er zo min mogelijk mee bezig hoeven te zijn. Maak het voor hen eenvoudig om te vertrekken en op hun bestemming aan te komen. Dan kan er meer aandacht uitgaan naar het werk waarvoor ze onderweg zijn.