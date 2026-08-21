Seepje zoekt ceo voor groei naar 25 miljoen euro omzet: ‘Iemand die ons kan overrulen’

Seepje wil binnen vijf jaar doorgroeien naar 25 miljoen euro omzet. De oprichters missen naar eigen zeggen de ervaring om die volgende fase te leiden. Daarom zoeken ze een ceo die structuur brengt en moeilijke keuzes durft te maken. „We hebben baat bij iemand die zegt: wat een goed idee, maar pas voor over vijf jaar.”

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Je ontkomt er niet aan als je de vergaderzaal van het kantoor van Seepje aan de Mauritskade in Den Haag binnenstapt. Dit moet wel een bedrijf zijn dat met wassen te maken heeft. Op tafel staan tal van verpakkingen, op de muur zijn bubbels te zien en de bijnaam van de ruimte is ‘Het Washok’.



Het lijkt goed te gaan met het Haagse bedrijf, dat jaarlijks 3 miljoen flessen natuurlijke zeep verkoopt en met de huidige omzet van 7 miljoen euro wil groeien naar 9 miljoen euro in 2027. Klanten vinden het merk in bekende supermarkten als de Jumbo en Albert Heijn.

“ Ik denk dat wij als ondernemer er baat bij hebben dat er ervaring van buiten afkomt ” Jasper Gabriëls

Foute keuzes

Ook in België staan de producten van de twee Hagenaars in de schappen. Toch besloten ze onlangs op zoek te gaan naar een nieuwe ceo. Niet omdat ze het zelf zat zijn en wat anders willen doen, maar juist om hun bedrijf een stap verder te helpen



„We zijn al dertien jaar bezig”, vertelt Jasper. „We vinden onszelf de hele tijd opnieuw uit, maar zijn nu op een punt gekomen waar wij de ervaring voor missen. Ik denk dat wij als ondernemers er baat bij hebben dat er ervaring van buiten komt. Iemand die eerder een bedrijf groter heeft gemaakt, tegen dingen aan is gelopen en weet wat je wel of niet moet doen als je voor keuzes komt te staan.”



Zelf maakte hij - zo geeft hij toe - de afgelopen jaren namelijk weleens wat foute keuzes. „Een paar jaar geleden kregen we bijvoorbeeld de kans om uit te breiden naar Duitsland, naar de DM-winkels. Dat is een zo’n beetje de holy grail in dat land. Zeg daar maar eens nee tegen.”



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Weg uit Duitsland

Ondanks dat ze die stap zetten, zei zijn gevoel hem dat niet te doen. „We groeiden te hard, waren qua productie nog steeds te klein. We hadden de brandstof niet om die uitbreiding aan te kunnen. En dan bedoel ik ook qua team, marge enzovoorts.”



Met als resultaat dat Seepje zich terugtrok uit Duitsland. „Dat was dus inderdaad een fout. Ik denk dat als er iemand met ervaring bij ons had gewerkt, die eerder had gezegd: dat moet je niet doen.”

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Jasper Gabriëlse (links) en Melvin Loggies richtten in 2013 samen Seepje op. Gemeente Den Haag

Daarbij kwam nog bij dat Jasper tijdens de coronapandemie ziek werd en daar langdurig last van had. Hij was 31 jaar en zat mede door de klachten en het jarenlang harde werken tegen een burn-out aan. Toch bleef hij doorwerken. „Daar was ik verkocht aan. Seepje is mijn kindje, dat kon ik niet loslaten.”



Maar ook van deze situatie leerde hij: „Het is niet goed als jouw bedrijf te afhankelijk van je is. En het is nooit te voorzien of er iets met je gebeurt.”

“ We hebben echt baat bij iemand die zegt: wat een goed idee, maar pas voor over vijf jaar ” Jasper Gabriëlse

25 miljoen euro omzet

En dus staat er sinds kort een vacature online. Het bedrijf zoekt iemand die goed kan aansturen en de juiste processen en systemen opbouwt. Maar vooral: heel veel ervaring. „We hebben baat bij iemand die zegt: wat een goed idee, maar pas voor over vijf jaar. Echt een ander type dan wij.”



Seepje wil binnen vijf jaar doorgroeien naar een omzet van 25 miljoen euro. De nieuwe ceo moet daarvoor meer structuur en focus in het bedrijf brengen en krijgt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering en financiële resultaten.

Goede keuzes maken

Of Jasper het niet moeilijk gaat krijgen als een ander uiteindelijk zeggenschap heeft over zijn kindje? Daar heeft hij natuurlijk over nagedacht. „Wij hebben de afgelopen jaren soms gewoon foute keuzes gemaakt. Daarom gaan we bewust voor iemand die ons kan overrulen. En natuurlijk is het spannend. Ik ben eigenwijs, dat maakt me ook een ondernemer. Maar ik denk dat het uiteindelijk voor iedereen de juiste keuze is.”



De hoop is dan ook dat de onderneming de komende jaren blijft groeien. En belangrijk: „Dat we aan de markt en vieze zeepgiganten laten zien dat het loont om goede keuzes te maken. Daarin willen we voortrekker zijn.”



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