Pas op latere leeftijd ontdekt Bianca (58) dat ze ADHD heeft: ‘Ik wilde het niet horen en vond het maar gedoe’

Bianca Mookhoek noemt zichzelf een chaoot pur sang: een continue stroom aan ideeën, prikkels en impulsen drijven haar. Waar anderen wellicht het overzicht zouden verliezen, bracht dat volle hoofd haar juist erg ver. Met The Home Factory groeide ze vanuit een zolderkamer uit tot een internationaal bekroond interieurontwerpbureau.

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Dat ze ADHD heeft, weet Bianca pas sinds kort. Haar kinderen hebben allebei ADHD en wezen haar daar al langer op. Zelf wuifde ze dat eerst weg. „Ik wilde dat helemaal niet horen en vond het maar gedoe.” Toch liet ze recent onderzoeken of ze neurodivergent is. „Het is ook gewoon fijn om het te weten, dan weet je beter waar je op moet letten.” Neurodivergent betekent dat iemands brein anders werkt dan dat van de meeste mensen.

Ondernemen met ADHD: ruimte voor reuring

Voordat Bianca ondernemer werd, werkte ze eerst in de mode- en later in de keukenbranche. Ze zocht altijd werk waarin ze met mensen omging en veel prikkels had. „De hele dag achter een bureau zitten en niemand zien, zou niets voor mij zijn. Dus ik zoek altijd wel een beetje de reuring op.”



Bianca ontwierp luxe keukens en interieurs. Daar viel haar creatieve aanpak op. Niet vanuit een doorsnee salesoogpunt, maar juist vanuit ontwerp en gevoel. „Ik verzon altijd de meest aparte dingen.” Toch wilde Bianca op een gegeven moment meer dan keukenkasten ontwerpen. Ze wilde de hele ruimte meenemen. Dat werd de basis voor The Home Factory.



Ondernemen paste beter bij haar dan werken in loondienst. „Wanneer je in dienst werkt, moet je je aanpassen aan wat anderen willen.” Als ondernemer hoeft Bianca haar volle hoofd niet te temperen, maar kan ze haar ideeën en creativiteit gebruiken. „Het is een grote en fijne stap geweest om ondernemer te worden, want dan kan ik dat allemaal kwijt.”

Ondernemer Bianca Mookhoek weet sinds kort dat ze ADHD heeft. Foto: Lisan Vugts

‘Nee’ bestaat niet

Voor Bianca is ADHD geen beperking, ze noemt het een ondernemerskracht. Vooral haar creativiteit, energie en oplossingsgerichtheid helpen haar bedrijf vooruit. „Ik denk niet in problemen, maar zoek creatieve oplossingen die niet voor de hand liggen.”



Die houding werkt aanstekelijk, merkt ze. Bianca krijgt mensen mee in haar enthousiasme. „Nee bestaat bij mij niet. Ik kijk altijd hoe ik er toch een ‘ja’ van kan maken.” Tegelijkertijd is ADHD niet alleen een voordeel. Bianca noemt zichzelf soms „verschrikkelijk chaotisch”. Tijd is „echt een dingetje” en ook lijstjes helpen niet altijd. „Ik kan hele to-dolijsten maken en vervolgens denken: oké, ik heb helemaal niet op dat lijstje gekeken.”

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Een bedrijf bouwen rond je brein

De oplossing vond Bianca niet in zichzelf veranderen, maar in haar bedrijf goed inrichten. Ze heeft mensen om zich heen nodig die haar ideeën in structuur omzetten. Vooral haar eerste medewerker was belangrijk. „Ik vond de eerste medewerker aannemen wel heel spannend.” Maar het was een cruciale stap. „Ik heb echt mensen nodig die mijn enthousiasme kunnen omzetten in, of in ieder geval kunnen meehelpen aan, een werkbaar plan.”



Die samenwerking bracht balans. Bianca noemt haar eerste collega en zichzelf „yin en yang”. Waar zij ideeën en energie bracht, hielp haar collega alles georganiseerd en gestructureerd te krijgen. Nog steeds werkt ze graag met collega’s die structuur brengen. Soms ergert ze zich aan hun lijstjes, geeft ze toe. Toch weet ze dat ze die nodig heeft. „Ik leef meer bij de dag en minder volgens structuur.” Tegelijk werkt haar hoofd niet alleen chaotisch. „Ik zie alles, ik onthoud alles, alle details zitten altijd in mijn hoofd.”

Van zolderkamer naar internationale designprijs

Bianca’s bedrijf begon klein. „Ik ben voor mezelf begonnen op een zolderkamer in mijn eentje.” Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een volwaardig ontwerpbureau. Bianca won internationale designprijzen en liep met haar team in Londen over de rode loper. Ze koppelt dat succes aan de energie van haar ADHD. „Elke keer manieren vinden om een stap verder te komen en het anders te doen.” Niet afwachten, maar vooruitgaan, zegt ze. „Volle kracht vooruit.”



Voor andere ondernemers met ADHD heeft ze daarom een duidelijke boodschap: richt je bedrijf zo in dat het past bij je brein. Zoek mensen of technologie voor structuur, maar probeer je creativiteit niet weg te organiseren.



Ze zou graag willen dat er anders over ADHD wordt gesproken. Niet als aandoening, maar als mogelijke toevoeging. „Ik denk dat je als ADHD’er niet moet denken aan de beperking van een aandoening, maar aan de kracht die je ervoor terugkrijgt.”