Vijf Delftse ingenieurs ontwikkelen ‘bal-oplader’ voor oude padel- en tennisballen: ‘Investering verdien je zo terug’

J aarlijks belanden honderden miljoenen tennis- en padelballen in de afvalbak, puur door drukverlies. Vijf Delftse ingenieurs maken met hun nieuwe ‘bal-oplader’ Nixus een einde aan die verspilling. „We verwachten wel wat weerstand van de tennisbalfabrikanten. Maar weet je, dan zijn we pas echt lekker bezig.’’

Het team van Nixus Sports met van links naar rechts: Roderick van ‘t Wout, Laurens Coppola, Mirko van Donkelaar, Joep Raithel (rechtsboven) en Sweder Oosterkamp.

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Het draait bij Sweder Oosterkamp, Mirko van Donkelaar, Roderick van ‘t Wout, Laurens Coppola en Joep Raithel om harde ballen. Tennis- en padelballen, welteverstaan. Ballen die hard zijn en hard blijven gaan veel langer mee en dat is hard nodig in deze balsporten.

Want jaarlijks worden zo'n 500 miljoen tennis- en padelballen weggegooid. Aan de meeste mankeert niets, alleen de lucht is eruit. Plus: 43 procent van de gloednieuwe ballen heeft al minder dan de voorgeschreven speeldruk. Doodzonde, dachten ook de vijf ingenieurs van de TU Delft. Zij ontwikkelden in twee jaar tijd het eerste apparaat dat de baldruk meet en herstelt.

“ We zijn praktisch op het internet geboren en hebben daarom social media groots ingezet ” Joep Raithel Nixus Sports

Nixus gaat direct hard op Kickstarter

Maandag 17 augustus werd de Nixus gelanceerd op crowdfundplatform Kickstarter . Met succes, zo blijkt wanneer we Joep een dag later spreken. „Vooral Nederlanders, Engelsen en Duitsers duiken erop’’, vertelt de mede-oprichter. „De Amerikanen laten nog niet zo hard van zich horen, terwijl zij normaal de echte Kickstarters zijn. Die moeten we nog even op een slimme manier zien te bereiken.”

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Volgens Joep is het grote enthousiasme niet zo vreemd: „ We hebben er vooraf veel moeite in gestoken. We zijn praktisch op het internet geboren en hebben daarom social media groots ingezet. Eén video heeft zelfs 2,5 miljoen organische views op Instagram en TikTok bereikt. Nu is het aan ons om dat aantal te converteren.’’

Terug naar het vroege begin van Nixus. Ja, alle vijf de mannen zijn tennis- en/of padelspelers. De een beter dan de ander. Maar de mannen werken al met elkaar samen sinds ze deel uitmaakten van het zogenoemde TU Delft Dream Team achter de Hyperloop, een voorgesteld hogesnelheidssysteem voor personen- en vrachtvervoer. „In die periode hebben we elkaar ‘s nachts heel vaak recht in de ogen aangekeken. We waren soms meer dan twaalf uur per dag bezig met het project. Het was ook de periode dat we op het idee kwamen voor dit product.’’

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De tennisbal is rond, maar niet bepaald duurzaam

Joep vertelt dat een tennisbal al 100 jaar rond is, maar niet bepaald duurzaam. „De bal loopt al 100 jaar leeg, maar is in al die tijd nog niet fatsoenlijk opgepompt. Zo’n blik met ballen wordt geproduceerd in Zuid-Oost Azië en het materiaal daarvoor reist zo’n twee rondjes om de wereld voordat het belandt bij de tennis- of padelspeler. En na een paar uurtjes sporten verdwijnt het blik met ballen genadeloos in de prullenbak. De ballen worden gemaakt van rubber, en al zes jaar op rij is er een tekort aan dat materiaal.’’

De Nixus. Eigen foto

Dat kan anders. Dat moet anders. De vijf ingenieurs zijn – in eigen woorden – ‘gaan klooien met een pvc-buis van Hornbach’. De buis werd gevuld met ballen en een zeer hoge druk om zo uit te vinden wat er met die ballen gebeurde. „Tijdens dat geklooi ontdekten we een methode waarmee we kunnen meten hoeveel lucht er in een bal zit.’’ Lang verhaal kort: de pvc-buis werd een grotendeels kunststof buis, voorzien van elektronica waarmee precies kan worden bepaald hoeveel lucht er nog in de bal zit. „Daarnaast kunnen we als enige in de wereld die bal ook weer terugbrengen naar 100 procent gevuld met lucht. Vergelijk het met je smartphone die het percentage van de batterij meet.’’

Nog enkele beren op de weg

Maar hoe gaat dat nou in de praktijk? Simpel, zo beloven de makers van de Nixus. Je bent klaar met het tennissen of padellen, je stopt de gebruikte ballen in de oplader en de volgende dag haal je ze er voor de volle 100 procent opgepompt met lucht weer uit voor een nieuw potje. Dat klinkt als het ei van Columbus, al ziet Joep zeker nog enkele beren op de weg.

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“ Flink wat tennissers vinden het niet fijn wanneer de haartjes op de bal door het vele gebruik beginnen te pluizen ” Joep Raithel Nixus Sports

,,Flink wat tennissers vinden het niet fijn wanneer de haartjes op de bal door het vele gebruik beginnen te pluizen. De snelheid en het effect zouden volgens hen dan anders zijn. Dat klopt maar voor een zeer klein deel, in totaliteit enkele procenten. De druk is van veel grotere invloed’’, aldus Joep. ,,Overigens speelt dat bij padel amper, omdat bijna niemand bezig is met die haartjes. Je speelt binnen en het racket is zacht, je slaat ook minder hard tegen die bal.’’

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Vergelijking met de voetbal

Het resultaat van de oplader? Hoewel de ingenieurs achter de startup nog veel moeten testen en ontwikkelen en een precieze tijdspanne niet te noemen is, zouden de telkens opgepompte ballen zeker een jaar lang mee kunnen gaan. Joep: ,,Het is een stuiterbal waar je lucht in stopt. Vergelijk het met een voetbal. Zo’n bal kan je bij wijze van spreken nog aan je kleinkind doorgeven zolang je ‘m regelmatig bijvult met lucht.’’

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Het klinkt perfect, maar we blijven natuurlijk wel Nederlanders. Wat gaat de Nixus kosten als deze op grote schaal in productie wordt genomen? „We werken momenteel samen met een fabriek in Kuala Lumpur. Daardoor kunnen we het apparaat op de lange termijn voor iets onder de 100 euro gaan verkopen. Er zijn veel tennis- en padelspelers die elk jaar voor meer dan 100 euro aan ballen kopen, dan heeft zo’n eenmalige investering absoluut nut’’, aldus Joep die verder vertelt dat de NIXUS zonder inhoud zo’n 500 gram weegt en prima in de sporttas meekan. „We hebben ‘m zo klein mogelijk vormgegeven, met zo min mogelijk gaatjes en kiertjes, zodat met zweet doordrenkte sportkleding of natte handdoeken geen probleem vormen.’’

Samenwerking met grote retailers en sportmerken

Verdere plannen om de Nixus mainstream te maken? Samenwerkingen met grote retailers en sportmerken. „Denk bijvoorbeeld aan een koker waar ‘Nike powered by NIXUS’ op staat’’, aldus Joep. De producenten van de ballen floreren juist bij de wegwerpbal en zullen de ondernemers uit Delft liever niet met hun oplader de markt zien betreden. Klopt dat? „We verwachten wel wat weerstand van die fabrikanten. Maar weet je, dan zijn we pas echt lekker bezig’’, lacht Joep.

“ Wanneer we de eerste automaten kunnen leveren? Realistisch gezien is dat waarschijnlijk na de volgende zomer ” Joep Raithel Nixus Sports

De volgende stap voor Nixus is om oplaadautomaten te plaatsen bij tennis- en padelclubs. „Je moet denken aan een soort Febo-muur waar je kroketjes en andere snacks uit trekt. Op die manier hoef je de ballen niet te kopen, maar huur je ze op het moment dat je speelt. Veel slimmer, want voor elke drie ballen waarmee je nu speelt, liggen elders 1.200 ballen leeg te lopen. Bedenk wel dat je voor het bouwen van zulke automaten veel meer kapitaal nodig hebt. Daarom moet je de consumentenoplader als eerste stap zien. Maar we hebben met verschillende padelketens al een letter of intent opgesteld om zo’n automaat met hun steun verder te ontwikkelen. Met hulp van grotere investeerders en partners wordt dat de volgende stap.’’

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Arjen Robben Nixus-ambasadeur?

Bij een nieuw merk hoort een ambassadeur. De ondernemers hebben hun oog laten vallen op oud-voetballer Arjen Robben, die tegenwoordig een verwoed padelspeler is. ,,Tot nu toe hebben we niets van hem vernomen, maar wie weet’’, aldus Joep.

,,Wanneer we de eerste automaten kunnen leveren? Realistisch gezien is dat waarschijnlijk na de volgende zomer. In 2027. De persoonlijke opladers verwachten we dankzij de Kickstarter-campagne in mei volgend jaar op de markt te brengen. Dan moeten de eerste 5.000 exemplaren via de haven van Rotterdam arriveren. Eerst halen we met onze partner alle kinderziektes uit het apparaat, waarna we kunnen starten met het bouwen en opstarten van de productielijn. Dat duurt een aantal maanden, maar het schiet al lekker op.’’