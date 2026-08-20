Van zware achterstand op school naar wereldwijd succes: zo werd dyslexie de grote kracht van ondernemer Caspar

Caspar Schols (38) werd als kind onderschat vanwege zijn dyslexie. Door keihard te werken kwam hij op de universiteit, maar uiteindelijk ontdekte Caspar dat hij het liefst met zijn handen werkt. Nu bouwt hij als architect en kunstenaar wereldberoemde cabins. „Het is ook gewoon een blessing als je er niet helemaal in past.”

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Caspar Schols is de jongste van vier broers. Zijn broers gingen probleemloos naar het gymnasium. Bij Caspar liep dat anders. „Ik lag echt zwaar achter op iedereen op school”, vertelt hij. Niet omdat hij het niet begreep, maar omdat alles met lezen begon. „Ik begreep het wel, maar ik begreep het verkeerde. Bij verhaaltjessommen draaide ik bijvoorbeeld plus en min om, dat soort dingen.”



Uiteindelijk ging Caspar toch naar het vwo en zelfs even naar het gymnasium. Hij kon toen alleen nog zien waar hij slecht in was. „Nu weet ik waar ik goed in ben. Misschien was het toen beter geweest als ik naar het vmbo was gegaan, dan had ik veel eerder ontdekt dat ik heel goed met mijn handen ben.”

Keihard werken

De omslag naar het zien waar hij goed in is, kwam niet vanzelf. Zijn dyslexie dwong Caspar al jong om harder te werken dan anderen. Op school, later tijdens zijn studie natuurkunde en uiteindelijk als ondernemer. „Ik heb altijd gewoon keihard gewerkt.”



Als kind bouwde hij hutten in het bos. Tijdens zijn studie kwam dat verlangen om te maken steeds meer terug. Hij ging naar de Rietveld Academie in Amsterdam en bouwde tegelijk een huisje voor zijn moeder in het bos. Dat huisje werd een keerpunt. Een bevriende fotograaf maakte foto’s en stuurde die zonder verwachtingen naar het wereldwijd bekende architectuurtijdschrift Dezeen. „Dat was een schot in de roos, zij wilden het graag plaatsen. De video werd miljoenen keren bekeken.” Daardoor kreeg hij veel aandacht van ondernemers en bedrijven.



Caspar koos niet voor de meest voorspelbare route. Hij had ook bij ASML kunnen werken, met uitzicht op een solide baan, zegt hij. Maar iets anders trok harder. „Je begint gewoon letterlijk met een schep in de tuin en je weet niet waar dingen je brengen.” Inmiddels worden zijn cabins gebouwd van Texas tot Turkije.

Ondernemer Caspar Schols heeft dyslexie. Foto: Lisan Vugts

Dyslexie en ondernemerschap: denken in beelden

Voor Caspar zit de kracht van zijn dyslexie vooral in zijn manier van kijken. Hij denkt niet lineair, maar ruimtelijk. Dat helpt hem bij ontwerpen en ondernemen. „Ik heb een heel groot voorstellingsvermogen. Ik denk echt in beelden”, zegt hij. „Ik kan ook heel goed 3D-modelleren in mijn hoofd.”



Daardoor ziet hij vaak sneller waar een ontwerp of idee naartoe kan. Dat is niet hetzelfde als zekerheid, benadrukt hij. Een idee kan nog steeds mislukken. Maar het beeld geeft richting. „Ik zie waar iets naartoe zou kunnen gaan.”



Die manier van denken helpt hem ook om andere oplossingen te vinden. Waar anderen in stappenplannen denken, ziet Caspar sneller hoe iets ook anders kan. Dat maakt dyslexie voor hem niet alleen een obstakel, maar ook een ondernemerskracht.

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“ Mensen zien het wanneer je in je kracht staat, en vinden dat mooi. Dan komen er ook mensen om je heen die je willen helpen ” Caspar Schols Ondernemer met dyslexie

Bouw een team rond je zwakke plekken

Ondernemen met dyslexie betekent voor Caspar ook: heel duidelijk weten wat je niet goed kunt. Structuur, contracten, administratie en financiën kosten hem veel energie. Zeker in het begin van een bedrijf, wanneer er nog geen team is, moet je veel zelf doen.



Dat ziet hij als een valkuil. Wie groeit, wordt soms ingehaald door succes. Eerst ben je 90 procent van je tijd bezig met maken. Later blijft daar soms nog maar 10 procent van over. Zijn oplossing: hij verzamelde mensen om hem heen die goed zijn in de dingen die hij minder kan.



„Door met mijn handen te werken en mijn onderbewustzijn te volgen, kwam ik ontzettend in mijn kracht te staan. Mensen zien het wanneer je in je kracht staat, en vinden dat mooi. Dan komen er ook mensen om je heen die je willen helpen.”

Geen schaamte meer

In het dagelijks werk gaat er natuurlijk nog steeds weleens iets mis. Een e-mail met fouten, links en rechts door elkaar halen, een verkeerde luchthaven in gedachten hebben. Caspar maakt daar geen geheim van. Zijn team weet het en vangt dingen op waar nodig. „Het blijft je wel achtervolgen als je weer een domme fout maakt.” Zo was hij weer eens te laat op het vliegveld. „Ik appte: ‘Sorry, sorry, maar ik ben over 10 minuten op Schiphol.’ Dat ik dan werd gebeld: ‘Schiphol? We vliegen vanaf Eindhoven.’”

“ Het is ook gewoon een blessing als je er niet helemaal in past ” Caspar Schols Ondernemer met dyslexie

„Ik schaam me er absoluut niet meer voor”, zegt hij. „Ik vind het nu echt geen zwakte meer.” Dat betekent niet dat dyslexie makkelijk is. Het systeem is volgens Caspar lang ingericht geweest op ‘zitten en lezen’ en alles in hokjes. „Daar ben je met dyslexie gewoon niet zo geschikt voor.” Maar juist dat niet-passen kan ook iets opleveren. „Je loopt heel erg tegen het systeem aan”, zegt hij. Tegelijk ziet hij daarin achteraf ook een voordeel: het dwong hem vroeg om te ontdekken waar zijn kracht lag.

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Advies aan ondernemers (met dyslexie)

Aan jonge ondernemers met dyslexie zou Caspar vooral willen meegeven dat zij niet te veel moeten proberen aan het standaardpad te voldoen. Ontdek waar je energie van krijgt, waar je goed in bent en bouw daaromheen.



Zijn belangrijkste les geldt niet alleen voor mensen met dyslexie. „Ieder brein is anders. Je hebt altijd talenten.” En wie daar vroeg achter komt, kan volgens Caspar juist iets bouwen dat bij diegene past. „Het is ook gewoon een blessing als je er niet helemaal in past.”