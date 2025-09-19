Europees pact: crowdfunding kan 1.000 miljard euro aan investeringen economie EU opleveren

Om te waarborgen dat bedrijven in de EU toegang hebben tot digitale vormen van kapitaal, hebben de leden van het Europese crowdfundingecosysteem en European Digital Finance Association (EDFA) tien voorstellen ontwikkeld om tegen 2030 een crowdfundingindustrie ter waarde van 1.000 miljard euro te realiseren.

Lees verder onder de advertentie

25 Europese fintech- en crowdfunding-brancheverenigingen hebben zich achter dit voorstel geschaard, met concrete stappen voor 18 landen die samen 95 procent van de Europese crowdfundingmarkt beslaan.



„Als Europa deze aanbevelingen opvolgt, kan crowdfunding burgers en bedrijven samenbrengen in een markt van 1.000 miljard euro die zowel onze economie als onze samenleving versterkt,” zegt Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering.

Lees ook: Van elke 100 euro blijft slechts 7,60 euro over: mkb ziet winst amper groeien

Lees verder onder de advertentie

Ideeën om crowdfunding fiscaal te stimuleren

De tien voorstellen omvatten voorstellen zoals het stroomlijnen van verschillende vergunningen zoals ECSP-R (dat staat voor European Crowdfunding Service Providers Regulation, een Europese verordening om de toegang tot financiering voor het mkb, red.) te vereenvoudigen tot één coherent kader voor digitale financiering, evenals een betere afstemming met technologische kaders zoals AI.

Ook bevat het voorstel ideeën om crowdfunding fiscaal te stimuleren voor investeerders en om matchfunding mechanismen te ontwikkelen die publieke en private investeringen combineren.



Als Europa deze aanbevelingen opvolgt, kan crowdfunding burgers en bedrijven samenbrengen in een markt van 1.000 miljard euro Ronald Kleverlaan Stichting MKB Financiering

Eenduidige steun Europese partijen

Nog nooit eerder hebben 25 brancheverenigingen, 32 toonaangevende ECSP-platforms en Europese experts uit 20 landen, die samen goed zijn voor 95 procent van de crowdfundingsector, zo eenduidig hun steun uitgesproken, beloven de deelnemende partijen.

Lees verder onder de advertentie

„Deze samenwerking benadrukt zowel het potentieel van crowdfunding als het belang van een ondersteunend en geharmoniseerd kader in heel Europa, om vertrouwen op te bouwen en verstoringen te voorkomen,” aldus Florence de Maupeou, bestuurslid van EDFA en adjunct-directeur Institutionele Relaties & Crowdfunding bij France FinTech.



Deze samenwerking benadrukt zowel het potentieel van crowdfunding als het belang van een ondersteunend en geharmoniseerd kader in heel Europa Florence de Maupeou EDFA

‘Crowdfundingplatforms onmisbare aanjagers’

De EU streeft ernaar om tegen 2030 via de Spaar- en Investeringsunie een concurrerende, inclusieve en innovatieve kapitaalmarkt op te bouwen. Volgens EDFA zijn crowdfundingplatforms onmisbare aanjagers van deze ambitie. Toch staan ECSP platformen voor drie grote obstakels:



Gefragmenteerde implementatie van regels die grensoverschrijdende groei beperken.

Beperkte toegang tot publieke financieringsprogramma’s.

Onvoldoende erkenning in beleid en regelgeving.

Lees verder onder de advertentie

Om deze barrières weg te nemen, hebben EDFA en haar nationale partners tien strategische prioriteiten opgesteld voor de toekomst van EU-crowdfunding:



1 Stroomlijn MiFID-II, MiCA en ECSP-R tot één coherent regelgevend kader voor digitale financiering 2 Benoem een Eurocommissaris voor Digitale en Innovatieve Financiering 3 Integreer ECSP volledig in de Spaar- en Investeringsunie 4 Introduceer EU-brede fiscale stimuleringsmaatregelen voor crowdfunding 5 Verminder investeringsrisico’s met Europese crowdfunding garanties 6 Zorg voor regelgevende afstemming met DORA, FIDA en AI-kaders 7 Stimuleer innovatie met EU Digital Finance Labs 8 Bevorder crowdfunding-matchfunding mechanismen om investeringen te versterken 9 Vergroot financiële geletterdheid en educatie van investeerders 10 Lanceer een Europese High-Level Digital Finance Advisory Board



Download het rapport hier.