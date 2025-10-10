Ook in september zijn er flink minder bedrijven failliet gegaan in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal faillissementen daalt in Nederland zelfs met 12 procent en is daarmee een uitzondering ten opzichte van andere Europese landen.

In september zijn 276 bedrijven failliet verklaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn 97 minder faillissementen dan in dezelfde periode een jaar eerder. Naar verhouding gingen in de horecasector de meeste ondernemers failliet.

Coronaschulden nekken (horeca)ondernemers

De faillissementscijfers geven niet het volledige beeld van hoe het ervoor staat met ondernemers in Nederland. Zo zijn er altijd noodlijdende bedrijven die er voortijdig al de stekker uittrekken. Zo zijn er nog veel ondernemers die worstelen met de coronaschulden. Marike Boersen, advocaat ondernemingsrecht en partner bij Nysingh, vertelde eerder tegen de ondernemer dat het nu een lastige tijd is voor de horeca. „Ze kunnen geen vet op de botten kweken om aan de lopende verplichtingen te voldoen.”

Nederland is uitzondering in Europa

In vergelijking met Europa is het aantal ondernemers dat in Nederland failliet gaat ook een stuk lager. In Nederland daalt het aantal faillissementen dit jaar met 12 procent, terwijl het aantal in Duitsland (+9 procent) en Italië (+10 procent) juist oploopt. Dat blijkt uit cijfers van kredietverzekeraar Atradius.

Nederland is dit jaar een positieve uitzondering in Europa, maar volgend jaar draait het beeld en voorzien we juist een stijging van het aantal faillissementen Theo Smid senior econoom van Atradius

Hoewel Nederlandse bedrijven redelijk goed presteren, zijn de neerwaartse risico’s groot, benadrukt Theo Smid, senior econoom van Atradius. „Handelsspanningen en onzekerheid over de uitwerking van de Amerikaanse handelstarieven zijn reden tot zorg. Nederland is dit jaar een positieve uitzondering in Europa, maar volgend jaar draait het beeld en voorzien we juist een stijging van het aantal faillissementen. Onze open economie is niet alleen gevoelig voor spanningen in de internationale handel, maar ook voor de economische ontwikkelingen in buurlanden. In Duitsland lag het aantal faillissementen in de eerste helft van 2025 zelfs op het hoogste niveau in tien jaar.” In 2026 verwacht de kredietverzekeraar een stijging van het aantal faillissementen van 8 procent in Nederland.

