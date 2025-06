Veel ondernemers kampen nog met schulden uit de coronacrisis. Heb je geen middelen om ze af te lossen, maar is je bedrijf wel gezond? Dan biedt de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) mogelijk een uitkomst. Sinds de invoering in 2021 heeft de wet al meerdere bedrijven gered, zoals modebedrijf Topvintage, dat onlangs dankzij een WHOA-traject een dreigend faillissement wist af te wenden.

Marike Boersen, partner bij Nysingh Advocaten en Notarissen, werkt al dertien jaar in de advocatuur. Ze houdt zich veel bezig met het faillissementsrecht, soms ook in de rol van curator. Samen met Wesley Terheardt, advocaat bij Nysingh Advocaten en Notarissen, staat ze geregeld ondernemers bij die haar weten te vinden voor adviesvragen over de WHOA.

De WHOA in het kort

Met de WHOA kan de rechtbank een akkoord goedkeuren wanneer (sommige) schuldeisers er met de schuldenaar niet samen uitkomen. Dat akkoord geldt dan automatisch voor alle schuldeisers, ook voor wie het er niet mee eens is. Daarbij gelden wel een aantal belangrijke voorwaarden. Zo moet het bedrijf in principe winstgevend zijn en moet het akkoord beter zijn voor de schuldeisers dan een faillissement. Daarnaast moet het bedrijf voldoen aan enkele aanvullende voorwaarden.

Boersen merkt op dat een aantal bedrijven al gebruik heeft gemaakt van de WHOA. „De wet trad ongeveer vier jaar geleden in werking, en tot nu toe zijn enkele honderden gevallen bekend van bedrijven die het hebben ingezet.” Bovendien worden niet alle WHOA-trajecten getoetst door de rechter. Tijdens zo’n traject kan het namelijk voorkomen dat schuldeisers allemaal instemmen met het plan van het bedrijf in zwaar weer, waardoor goedkeuring door de rechtbank niet nodig is. „Goede communicatie speelt daarin een sleutelrol”, aldus Boersen. „Het is belangrijk dat de ondernemer actief zijn schulden herstructureert en aantoont dat hij buiten die schulden om een gezonde bedrijfsvoering heeft.”

Invordering uitgestelde BTW en loonheffingen

Een deel van die schulden kan te herleiden zijn vanuit corona. Terheardt: ,,De Belastingdienst is bezig om de uitgestelde BTW en loonheffingen in te vorderen. Destijds maakten ondernemers massaal gebruik van deze regelingen, waardoor ze die betalingen toen niet hoefden te doen.”

Nu zitten die ondernemers met dubbele kosten. Enerzijds de BTW en loonheffingen van nu en anderzijds die van een paar jaar geleden. Voor hen is de WHOA een belangrijke reddingsboei. Deze ondernemers zijn in principe winstgevend, maar komen dankzij deze uitgestelde betalingen in de problemen.

Wees op tijd om gebruik te maken van de WHOA

Wacht niet te lang met starten, is het advies. Om succesvol gebruik te maken van de WHOA moet je tijdig beginnen. Je hebt namelijk voldoende tijd nodig om goede afspraken te maken met schuldeisers. Boersen: ,,We zien vaak dat ondernemers te laat bij ons aankloppen, waardoor alleen een faillissementstraject nog mogelijk is. Een telefoontje of een verkennend gesprek kan al genoeg zijn om de juiste informatie te krijgen. Het is misschien een investering, maar zo weet je wel meteen wat je opties zijn.”

Voor een succesvol WHOA-traject kan een ondernemer ook zelf een aantal zaken oppakken. „Te vaak komen we situaties tegen waarin de administratie niet op orde is”, aldus Terheardt. „Als wij niet kunnen beoordelen welke rechten en verplichtingen een onderneming heeft, is het onmogelijk om goed advies te geven. Het is daarom essentieel dat je volledig inzicht hebt in de situatie.”

Succesvol WHOA-traject doorlopen

Ook adviseert Terheardt om echt een specialist in te schakelen. „Je hebt iemand nodig die specifiek verstand heeft van deze wet. Dat zijn wij, maar ook andere partijen.” En je moet realistisch durven zijn. „We hebben wel eens een traject meegemaakt waarbij stakeholders niets met ons te maken wilden hebben”, zegt de advocaat. „Ze zeggen dan over de ondernemer dat deze failliet mag gaan. Wanneer die partijen grote schuldeisers zijn, dan wordt het heel moeilijk om een succesvol WHOA-traject te doorlopen.”

Pleiten voor een makkelijker traject

Met de WHOA heb je als ondernemer wellicht een goede kans om een faillissement af te wenden. Maar het is zeker niet perfect. De WHOA wordt nu vaak gebruikt door grotere bedrijven, terwijl de wet oorspronkelijk is gelanceerd voor alle bedrijven, ook voor het mkb. De drempel voor de kleinere bedrijven lijkt te hoog. Zo zijn de griffierechten nu 6.861 euro. Staatssecretaris Struycken heeft laten weten dat hij die omlaag wil brengen naar 714 euro. Daarmee is de stap naar de rechter kleiner.

Boersen pleit daarnaast voor een WHOA Light. „Naast de lagere griffierechten zou je voor kleinere bedrijven minder streng kunnen zijn. Er zijn heel wat regels waaraan een bedrijf moet voldoen voor een WHOA-traject. Voor grote bedrijven vind ik dat belangrijk. Maar voor kleinere bedrijven zou je ervoor kunnen kiezen dat zij niet aan alle punten hoeven te voldoen.”

