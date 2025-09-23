Dochterbedrijven Van Lier laten schuldeisers met 5,5 miljoen aan schuld achter

De dochterbedrijven van schoenenmerk Van Lier, die in augustus failliet gingen, hebben een miljoenenschuld achtergelaten. De totale schuldenlast wordt door een betrokkene geschat op zo’n 5,5 miljoen euro. Terwijl veel schuldeisers met lege handen achterblijven, ontving Rabobank nog ongeveer 1,2 miljoen euro.

Dat blijkt uit de zojuist verschenen eerste faillissementsverslagen van curator Bart Prinsen, schrijft RTL Nieuws.

Van Lier in zwaar weer

Het 210 jaar oude Van Lier kampte met financiële problemen en kon schulden niet terugbetalen. In april werd al bekend dat ceo Christina van Spaendonck (28) uit het niets vertrok. Daarop volgde in mei de definitieve sluiting van de zeven winkels van het merk. In augustus gingen dochterbedrijven Van Lier b.v., Van Lier Amsterdam en Van Lier Shoes b.v. failliet.

Uit de faillissementsverslagen van de Van Lier-bedrijven blijkt nu dat de bedrijven miljoenen aan schulden hadden bij verschillende organisaties. Zo had Rabobank nog zo’n 2,7 miljoen euro te goed van het bedrijf. Door verkoop van bedrijfsonderdelen ontvingen de bedrijven zo’n 1,3 miljoen euro, waarvan 1,2 miljoen naar Rabobank gaat, aldus RTL Nieuws.

Alles bij elkaar opgeteld komen de schulden van de verschillende bedrijven uit op zo’n 10 miljoen euro

Daarnaast blijkt uit de verslagen dat de Belastingdienst 1,6 miljoen euro misloopt. Ook Van Lier Shoes moest nog 1,35 miljoen euro betalen aan de Belastingdienst en 1,8 miljoen euro aan gewone schuldeisers. Alles bij elkaar opgeteld komen de schulden van de verschillende bedrijven uit op zo’n 10 miljoen euro. Aangezien het dochterbedrijven van elkaar zijn, kan er overlap in de schulden zitten. Een betrokkene schat de totale schuldenlast eerder op ruwweg 5,5 miljoen euro.

Doorstart onder jonge schoenenondernemer

Al snel na het faillissement in augustus maakte Van Lier een doorstart onder de 32-jarige Nick de Ronde Bresser. De Ronde Bresser, die dertien jaar geleden het schoenenmerk MIPACHA oprichtte, heeft nu de dagelijkse leiding over het bedrijf. Hij stelt dat de basis onder het merk sterk is, doordat klanten loyaal zijn aan Van Lier en er vaak een bijzondere band mee hebben.

