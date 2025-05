Dewi wil Tony’s Chocolonely van cosmetica worden: ‘Willen duurzame huidverzorging mainstream maken’

Gas geven en groeien: dat is wat Dewi van de Waeter, oprichtster van het kleurrijke huidverzorgingsmerk The Lekker Company, wil. Dewi is goed op weg en heeft een flinke duw in de rug gekregen: een ton prijzengeld, omdat ze een van de vijf winnaars is van de Fair Future Challenge. Wat ze daarmee gaat doen? „Investeren in voorraad én het ontwikkelen van nieuwe producten.”

‘Een waardevolle speler in de cosmetica-industrie door focus op creativiteit en verantwoordelijkheid’: de jury van de Fair Future Challenge had mooie woorden voor The Lekker Company, een positieve veranderaar in de verzorgingsindustrie. ‘Met hun vrolijke deodorantpotjes en -sticks vallen ze op tussen de gevestigde orde aan deodorantmerken. Naast een duurzaam en natuurlijk alternatief bieden ze een merk waar je blij van wordt’, zo oordeelde de jury. De slogan zegt ook alles over de vrolijke en positieve grondhouding van het bedrijf: feels lekker, works like a tierelier.

De Fair Future Challenge is een initiatief van Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij en VriendenLoterij. De challenge is bedoeld voor ondernemers met een duurzaam of sociaal product of dienst voor consumenten, die in de startup- of scale-up-fase zitten. Uit liefst 758 inzendingen werden twintig finalisten gekozen die de kans kregen om hun duurzame producten aan een publiek van investeerders, inkopers en pers te presenteren. Uiteindelijk zijn er vijf winnaars aangewezen, waaronder The Lekker Company. Ze ontvingen ieder 100.000 euro om hun bedrijf verder te laten groeien.

The Lekker Company ontwikkelt eenvoudige, duurzame en bewuste huidverzorging zonder ingewikkelde etiketten of onnodige toevoegingen. De huidverzorgingsproducten zijn 100 procent vegan en dierproefvrij, met ingrediënten zoals biologische kokosolie en sheaboter.

Pak maar eens zo’n product uit de schappen… Je kan vaak niet eens goed lezen wat er in zit, toch? Dewi van de Waeter The Lekker Company

Dewi noemt haar in 2014 opgerichte bedrijf een uit de hand gelopen hobby, die begon uit frustratie over de ingewikkelde terminologie op een gemiddeld cosmetica-etiket. „Pak maar eens zo’n product uit de schappen… Je kan vaak niet eens goed lezen wat er in zit, toch? En als je het wel kan lezen, word je niet blij: slachtafval, hormoonverstoorders en microplastics, om maar iets te noemen. Blijkbaar was dat de norm in de cosmetica-industrie. Toen ik daar achter kwam, besloot ik mijn eigen verzorgingsproducten te maken.’’

Ingrediënten uit keukenkastje

Ze ging aan de slag in haar eigen keuken, met ingrediënten uit de keukenkastjes: een beslagkom, lege jampotjes en recepten die ze van Pinterest had geplukt. Zo maakte ze bodybutters van kokosolie en scrubs van koffie. Al snel had ze een droom: om te beginnen een eigen webshop en vervolgens honderd verkooppunten. Alles moest vegan, plasticvrij en geproduceerd zijn van ingrediënten die in een gemiddeld keukenkastje aanwezig zijn. Vooral haar deodorant bleek een gewild product.



Belangrijke mijlpaal was een tweede plek tijdens de Product Pitch van Albert Heijn. De supermarkt verkocht wel biologisch kattenvoer en ecologisch toiletpapier, maar duurzame verzorgingsproducten ontbraken nog in het assortiment. Feddo Tamminga kwam aan boord van The Lekker Company en werd mede-eigenaar. Ze besloten om de deodorant verder te ontwikkelen. Niet lang daarna lagen de deodorants van The Lekker Company in ruim vierhonderd Albert Heijn-winkels. The Lekker Company houdt van transparantie en eenvoud. Daarom staan alle ingrediënten in jip-en-janneketaal op de milieuvriendelijke verpakking.

Ik doe zelf de marketing, hr en meer. Heel leuk allemaal, maar het is fijn om er iemand extra bij te hebben Dewi van de Waeter The Lekker Company

Elf jaar na de oprichting gaat het The Lekker Company aardig voor de wind. Winst maakt het bedrijf nog niet, maar het bedrijf draait dit jaar waarschijnlijk break-even. En volgend jaar wordt een winstjaar, verwacht Dewi. Het assortiment bestaat vooralsnog uit deodorant, lippenbalsem en body bars. De producten liggen in ruim 2.000 winkels, denk aan Albert Heijn, Etos en DA. Binnenkort lanceert het verzorgingsmerk ook douchegel. Ook is het bedrijf hard bezig om ‘de allerbeste natuurlijke zonnebrand’ aan het assortiment toe te voegen, vertelt Dewi.

Tony’s Chocolonely van de cosmetica

Groeien was niet vanzelfsprekend. Continu was er de afweging: investeren in voorraad of marketing? Dewi: „Dat is toch ondernemen met de handrem erop.’’ Dankzij de prijs van de Fair Future Challenge kan The Lekker Company nu beide doen. „We zijn met drie fte, dat is niet zo veel. Ik doe zelf de marketing, hr en meer. Heel leuk allemaal, maar het is fijn om er iemand extra bij te hebben.’’



The Lekker Company is een vrolijk en kleurrijk merk en wil graag de Tony’s Chocolonely van de cosmetica worden, vervolgt Dewi. Het is doel is om huidverzorgingsproducten van natuurlijke en voedende ingrediënten – 100 procent vegan en 100 procent natuurlijk- mainstream te maken. Ze heeft concurrentie van Happy Earth en – sinds kort – ook van Wild, een merk dat in handen is gekomen van Unilever. Dewi: „Het houdt ons scherp. Wild is wereldwijd een groot merk. Het is een goed teken dat ze al heel veel mensen hebben kunnen overtuigen om voor een duurzame optie te gaan. Wat dat betreft zie je dat er een gedragsverandering gaande is. Steeds meer mensen snappen intussen wel dat microplastics in verzorgingsproducten echt niet meer kunnen.’’

Tips van duurzame merken

Dewi schroomt niet om soortgelijke bedrijven als The Lekker Company (scale-ups met een duurzame missie) om tips te vragen, denk aan The Good Roll (duurzaam en natuurvriendelijk wc-papier) en Seepje (natuurlijk wasmiddel, douchegel, handzeep en shampoo). „Dat zijn merken waar ik bewondering voor heb. Ik heb ze wat deodorant voor het team gestuurd, in ruil voor een paar tips.’’



Dewi ziet zichzelf niet als een evangelist (‘Gij zult onze deo gebruiken’), eerder een realist. „In de loop der jaren heb ik wel geleerd dat je op het gebied van duurzame opties – of het nu om ingrediënten of verpakking gaat – bijna nooit een tien kunt halen. Dus kiezen we voor de beste keuze op dat moment. Neem kokosolie, dat kunnen we jammer genoeg niet uit Nederland halen. Dus je moet toch wat concessies doen. Maar je moet ook gas kunnen geven. En dat willen we nu gaan doen.’’



De jury van de Fair Future Challenge is in elk geval onder de indruk van hoe The Lekker Company duurzaamheid in elke stap van de productie verankert. ‘De aantrekkelijke branding en de prijs dragen bij aan de normalisering van duurzame keuzes bij consumenten. Bovendien blijft het merk zich ontwikkelen om zijn impact te vergroten, zowel in Nederland als internationaal.’ Die kunnen Dewi en haar collega’s in de zak steken.

