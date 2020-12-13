Dit zijn de adviezen: hoe jezelf uit de coronacrisis te investeren

In deze negen minuten video dé adviezen van collega-ondernemers en andere experts uit het bedrijfsleven hoe jezelf uit de coronacrisis te investeren. Ed Bindels (Amac/Liemès Food District), Jordy Cobelens (TW Steel), Lena Cobelens (Le Olive), Bastiaan Jansen (Vijfhart IT-opleidingen), Julian van de Steeg (Bridgefund) en retailexperts Cor Molenaar en Fred Rutgers delen kennis en ervaringen.

Bekijk de video:

Ondernemer Ed Bindels in zijn Liemès Food District langs de A2 bij Utrecht.

Deze pagina bevat niet alleen een video (hierboven), maar ook meerdere podcasts met adviezen van collega-ondernemers over hoe jezelf uit de crisis te investeren.

'Zodra de markt op z'n gat ligt, moet je doorpakken'. Een Delftsblauw tegeltje bij veel ondernemers aan de muur, en we horen het presentator Roland Tameling in deze video letterlijk zeggen. Het is een gouden regel voor ondernemers, maar makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe wordt 2021 beter, als het al kan? Daarom die ene belangrijke vraag aan collega-ondernemers en retailexperts: hoe investeer je jezelf uit de crisis?



Deze video is opgenomen in Liemès Food District, de nieuwe, nog te openen horecagelegenheid in The Wall langs de A2 bij Utrecht. Ed Bindels investeerde stevig in zijn horecadroom, nog vóór corona. De ondernemer, ook oprichter/ceo van de Amac-winkelketen, ervaart nu voor de tweede keer een crisis. ,,In 2013 stortte de markt echt in en toen hadden wij eigenlijk al te maken met te hoge personeelskosten. Ik heb dus mensen moeten laten gaan. Altijd op je kosten blijven letten, en dat nooit loslaten."

Voor zijn Liemès heeft Bindels vanwege de coronacrisis en de investering die van chef-koks wordt verwacht, een andere 'ondernemers-pet' opgezet. ,,Niet alle elf chef-koks die hier hun wereldkeuken kunnen openen, lopen nu gemakkelijk bij een bank weer naar buiten met financiering. Want ja, horeca. Daarom helpen wij de chef-koks nu zelf met die investering."



Julian van de Steeg, ceo van Bridgefund, stelt in de video onder meer: ,,Een financier kun je meekrijgen als je omzet blijft draaien, maakt niet uit of je dat net zo doet als voorheen, als je maar kan laten zien dat je nieuwe kansen ziet. Dan respecteert de financier dat alleen maar meer, want dat zegt iets over jou kwaliteit als ondernemer."

Cor Molenaar: 'Zorg ervoor dat klanten jou de omzet gunnen'

,,Zorg ervoor dat klanten jou de omzet gunnen door jezelf te laten zien. Doe je dat niet, dan gaan ze nog meer online shoppen of halen ze hun producten bij de buurman. En dan ben jij gezien," is een van de adviezen van hoogleraar Cor Molenaar.

Collega-retailexpert Fred Rutgers stelt onder meer: ,,Gebruik de coronacrisis juist om te investeren in je bedrijf. Een schilderbeurt, verbouwing, het starten van een nieuw filiaal. Als je ziet hoeveel ondernemers een bedrijf zijn begonnen in producten die te maken hebben met Covid-19 en daar een goeie boterham aan verdienen, dan is dat een prachtig voorbeeld van jezelf uit de crisis investeren."



TW Steel en Le Olive: tijdig ingezet op online groei

Jordy (TW Steel) en Lena Cobelens (Le Olive) vertellen tijdens de coronacrisis juist te hebben geïnvesteerd in nieuwe websites, meer influencers en nieuwe stappen richting het buitenland. Het ondernemersechtpaar (foto onder) zette met hun merken op tijd in op online groei en zagen het consumentengedrag veranderen: ook vanwege de lockdown, ook omdat winkelstraten minder bezocht zouden kunnen gaan worden. En zo geschiedde.



Bastiaan Jansen: 'Blijf denken in kansen, in mogelijkheden, ook als het eens niet lukt'

Bastiaan Jansen van Vijfhart IT-opleidingen waarschuwt er onder meer voor dat 'je als ondernemer niet uit angst op je geld moet gaan zitten omdat concurrenten daarvan profiteren'. Hij hamert op het blijven denken in kansen, in mogelijkheden. Relativerend, als je daar echt in gelooft als echte ondernemer, zo stelt Jansen, 'dan begin je gewoon weer opnieuw.'

