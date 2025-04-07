Je verkeer via Google stagneert of erger: het zakt weg. Je ziet het in je leads, omzet en groeiplannen. En dat terwijl je jarenlang juist béter gevonden werd. Marco Bouman legt in deze blog uit hoe hij zonder backlinks en alleen met content XXL Nutrition van René van der Zel weer op de nummer 1-positie in Google kreeg.

Google-verkeer stagneert? René van der Zel (XXL Nutrition) bewijst dat je met goede content kunt winnen

Marco Bouman Consultant Online Groei Marco Bouman helpt mkb-bedrijven met online groeien door hun b2c-website/webwinkel te transformeren naar online marketingmagneet. Meer aanvragen, klanten, boekingen en conversies. Sinds 2007 heeft Marco ruim 350 mkb-bedrijven geholpen met online groeien. Doordat hij hoogsensitief is, ziet en voelt hij vaak meer dan anderen. Hij kan een website dan eenvoudig ‘lezen’ en ziet snel wat er nodig is. Marco blijft zich verbazen over het feit dat nog zoveel websites er niet in slagen een acceptabel conversiepercentage te behalen.

Wat is er veranderd? Alles, de spelregels van Google, de manier van zoeken en vooral: de manier waarop je moet schrijven om nog zichtbaar te zijn. Gelukkig is er goed nieuws. XXL Nutrition bewijst dat je met alleen content kunt winnen. Alleen content die écht helpt. En dit is precies hoe zij van plek 6 naar 1 gingen – in zeven weken.

Herkenbaar? Dit is waarom je verkeer stilvalt en dit deed XXL Nutrition

De meeste ondernemers hebben het niet door. Ze blijven doorgaan met SEO zoals ze dat al jaren doen. Zoekwoorden erin. Linkje hier, call-to-action daar. Technisch alles in orde. Maar de resultaten? Die blijven uit. Waarom? Omdat Google niet meer beloont wat je denkt dat goed is. Google beloont wat de bezoeker echt nodig heeft. En dat is precies waar 90 procent van de bedrijven de plank misslaat.

Wat we bij XXL Nutrition hebben gedaan, was geen radicale ommezwaai. Gelukkig niet — zij zijn nooit in de valkuil gestapt om content puur voor zoekmachines te schrijven. Geen SEO-spam, geen tekstvulling met zoekwoorden. Maar... het kon nóg beter. Nóg relevanter. Nóg dichter op de zoekvraag van de bezoeker.

Eén zoekwoord, meerdere zoekintenties: alles geraakt bij XXL Nutrition

Samen met Toby (SEO-specialist bij XXL Nutrition) werkte ik een gerichte aanvliegroute uit voor het zoekwoord ‘whey isolate’. Maar dat ene woord zegt weinig. Want daarachter schuilen talloze vragen, twijfels en zoekintenties van de bezoeker. Precies daarop zijn we gaan schrijven. Geen gokwerk, maar gericht op wat mensen écht willen weten. Denk aan:

Wat is whey isolate precies en hoe wordt het gemaakt?

Wat is het verschil tussen whey isolate en whey concentrate?

Bevat whey isolate lactose?

Waarom is whey isolate duurder dan andere eiwitpoeders?

Wanneer gebruik je whey isolate: voor of na het trainen?

Hoeveel eiwit bevat een portie whey isolate?

Is het geschikt voor mensen met een lactose-intolerantie of een koolhydraatarm dieet?

Welke smaken zijn beschikbaar en hoe smaken ze echt?

Zijn er gebruikersreviews of ervaringen die ik kan lezen?

Welke andere supplementen combineren goed met whey isolate?

Door deze intenties zichtbaar én bruikbaar te beantwoorden op één pagina, kreeg de bezoeker precies wat hij zocht. En Google zag dat ook. Het resultaat? Meer autoriteit, meer vertrouwen en een keiharde nummer 1-positie zonder linkbuilding.

Geen linkjes en trucjes, wel resultaat

Onze aanpak was dus: schrijven op álle relevante intenties rondom dat zoekwoord. De content verdiepen, verfijnen en structureren alsof je de vragen live voor je krijgt van een klant. Geen overbodige marketingtaal. Geen ‘wij van WC-eend’. Alleen pure, bruikbare, eerlijke informatie. En dat zag Google. Binnen zeven weken stond de pagina op nummer 1. Zonder één backlink toe te voegen. En hij begon spontaan te ranken op méér dan honderd longtail zoektermen (zoektermen bestaand uit meerdere zoekwoorden).

Wat jij hiervan kunt leren

Het mooie van deze aanpak? Je hebt er geen miljoenen voor nodig. Geen PR-bureau. Geen linkbuildingcampagne. Wat je wél nodig hebt: de wil om het anders te doen. Om niet langer content te maken voor Google, maar voor je bezoeker. En het lef om je oude teksten kritisch onder de loep te nemen.

Begin bij je belangrijkste pagina’s. Kijk niet naar het aantal zoekwoorden, maar naar de intenties. Waar komt iemand écht voor? Welke vragen stelt hij zichzelf? Wat zoekt hij nádat hij je pagina gelezen heeft — en staat dat er al? Elke pagina is een kans om expert te zijn. Om het verschil te maken. Als jij de eerste bent die het echt goed uitlegt, helder en zonder gedoe, dan voelt de bezoeker dat. En Google óók.

Mini-checklist: scoort jouw content wél op intentie?

Loop eens één van je belangrijkste pagina’s door met deze vijf simpele vragen:



Is het duidelijk voor wie de pagina bedoeld is?

Of schrijf je nog steeds voor ‘iedereen’?

Beantwoord je meerdere intenties achter het zoekwoord?

Denk aan oriëntatie, vergelijking, toepassing, ingrediënten, timing, enz.

Is de informatie écht behulpzaam?

Of staat er vooral wat jij als bedrijf graag wilt vertellen?

Is de tekst helder en menselijk geschreven?

Of voelt het nog als SEO-pap met marketingtermen?

Zou jij deze pagina aanraden aan een goede vriend?

Zo niet: herschrijven.



Input voor pagina’s XXL Nutrition kwam van binnenuit

De kracht zat niet alleen in de structuur. Of in het aantal woorden. Het zat in de inhoud. En die kwam niet zomaar uit het toetsenbord. Toby bracht mij in contact met een van de productexperts van XXL Nutrition. Dubbele kennis. Dubbele scherpte.

Geen snelle AI-tekst. Geen standaard SEO-praatje. Maar input van mensen die dagelijks met klanten werken. Die weten wat er leeft, welke vragen er komen en wat waar is. Daarmee kreeg de tekst de diepgang die nodig is. Geen marketingbubbel, maar eerlijke antwoorden. Als je dat leest, voel je het verschil. Je voelt: dit is geen pagina om iets te verkopen. Dit is een pagina om te vertrouwen.

Zoekintenties en menselijke input zijn essentieel. Maar het zijn slechts twee van de twintig bouwstenen die ik in de praktijk steeds verder heb aangescherpt. Een aanpak die keer op keer bewezen heeft dat content beter scoort wanneer het slim, strategisch én mensgericht is.

De resultaten van XXL Nutrition

Van positie 6 naar positie 1 op whey isolate — binnen zeven weken.

Meer dan honderd extra zoektermen waarop de pagina automatisch begon te ranken.

Betere zichtbaarheid op relevante longtails en variaties.

Ruim honderd zoekwoorden stegen in positie.

Dit is geen toeval. Dit is geen gelukstreffer. Dit is wat er gebeurt als je het anders durft te doen. Als je stopt met vullen voor Google en gaat schrijven voor je klant. Helpful content werkt. Niet alleen voor XXL Nutrition, maar ook voor jouw bedrijf. Jouw branche. Jouw website.

