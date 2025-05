De initiatief-Zelfstandigenwet van VVD, D66, CDA en SGP is in internetconsultatie gegaan. Het doel van het voorstel is meer duidelijkheid verschaffen voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Cristel van de Ven van Vereniging Zelfstandigen Nederland hoopt dat daarmee de conceptwet VBAR het loodje zal leggen.

Lees verder onder de advertentie

Het is stormachtig in politiek Den Haag. Het is niet alleen het asieldossier dat de gemoederen (flink) bezighoudt, de arbeidsmarkt staat de laatste weken ook in de schijnwerpers.

Minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (NSC) hoopt nog voor het eind van dit jaar een aantal wetten naar de Tweede Kamer te sturen om de arbeidsmarkt te verbeteren. Eén daarvan is de aangepaste conceptwet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden (VBAR).

Lees ook: Onzekerheid over financiën bij zzp’ers die door wet schijnzelfstandigheid in loondienst willen

Lees verder onder de advertentie

Zijn NSC-collega Tjebbe van Oostenbruggen, staatssecretaris van Financiën, handhaaft sinds 1 januari met tachtig ambtenaren van de Belastingdienst de Wet DBA. Door het opheffen van het handhavingsmoratorium wordt er sterker gekeken onder wat voor gezagsverhouding zzp’ers werken. Zo wordt schijnzelfstandigheid aangepakt.

Reageren op Zelfstandigenwet

Een aantal weken geleden kwamen ook nog eens vier fracties uit de Tweede Kamer met een eigen conceptwet om de positie van de zzp’er te verbeteren. Er moet volgens Thierry Aartsen (VVD), een van de initiatiefnemers, rust en duidelijkheid komen.

„In ons voorstel komen wettelijke criteria waar je aan moet voldoen om zekerheid te hebben dat je kunt werken als zelfstandige zonder bang te hoeven zijn voor naheffingen en boetes”, schrijft hij op LinkedIn, waar hij iedereen oproept om via de internetconsultatie te reageren op de Zelfstandigenwet. „De criteria van de zelfstandigentoets zijn, na veel input van zzp’ers zelf, verduidelijkt, evenals de invulling van de criteria van de werkrelatietoets.”

Lees verder onder de advertentie

‘VBAR is er niet voor de zzp’er’

Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) staat positief ten opzichte van het initiatief van de vier partijen. Dit in tegenstelling tot de conceptwet VBAR van Van Hijum. Cristel van de Ven, voorzitter VZN: „De vier politieke partijen geven een duidelijk signaal af: wie als zelfstandige wil werken, moet de kans krijgen te bewijzen dat-ie een ondernemer is. Als mensen weten onder welke voorwaarden zij als zelfstandig ondernemer kunnen werken, geeft dit hen het heft in handen om dat goed voor zichzelf te organiseren.”

Criteria van de zelfstandigentoets zijn, na veel input van zzp’ers zelf, verduidelijkt Thierry Aartsen over zijn zzp-wet Lid Tweede Kamer voor de VVD

VZN praat overigens periodiek met minister Van Hijum en zijn ambtenaren over de zzp-problematiek. „De frequentie is goed, dit in tegenstelling tot met die van het ministerie van Financiën”, aldus Van de Ven. „Als Kamerlid spraken we nog weleens met Van Oostenbruggen. Nu hij staatssecretaris van Financiën is, heeft dat nog niet plaatsgevonden. Nu de Belastingdienst aan het handhaven is bij onder meer bemiddelaars en opleidingsinstituten, is dat wel een keer noodzakelijk. De eerste casussen van vermoed schijnzelfstandigheid zijn er namelijk door de Belastingdienst uitgehaald. Duidelijk daarvan is dat zzp’ers en opdrachtgevers in verweer gaan.”

Zelfstandigenwet geeft zzp’er eigen positie op arbeidsmarkt

De Zelfstandigenwet van VVD, D66, CDA en SGP geeft zelfstandig ondernemers volgens VZN een eigen positie op de arbeidsmarkt. „In het voorstel is er bovendien plek voor ‘de wil der partijen’. Het plan koppelt vrijheid van ondernemen aan verantwoordelijkheid voor het eigen duurzaam ondernemerschap”, aldus Van de Ven.

Lees verder onder de advertentie

Bij sectorale rechtsvermoeden hebben we vraagtekens. Dit heeft in België niet voor duidelijkheid gezorgd Cristel van de Ven Voorzitter van VZN

„Dit zijn punten waar wij al jaren op aandringen. In de VBAR zien wij geen heil. Die wet is voor de meeste zzp’ers en hun opdrachtgevers onbegrijpelijk, niet helder en daardoor moeilijk te snappen. Ik krijg signalen van inspecteurs dat VBAR niet uitvoerbaar zal zijn. Dat de Tweede Kamer nu komt met een alternatief, juichen wij toe.”

Koppeling zelfstandigentoets en werkrelatietoets

VZN zal zich in de internetconsultatie onder andere richten op een koppeling tussen de zelfstandigentoets en de werkrelatietoets.

Van de Ven: „Die er wat ons betreft moet komen. Bij het sectorale rechtsvermoeden hebben we vraagtekens. Dit heeft in België, het land waar de initiatiefnemers inspiratie hebben opgedaan, niet voor duidelijkheid gezorgd. En er zijn veel zelfstandigen die in meerdere sectoren werken.”

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Kamerleden eisen duidelijkheid over schijnzelfstandigheid van kabinet: ‘Zzp kan wel’