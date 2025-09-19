Het was naar eigen zeggen een mooie week voor Léon Polman. Voor zijn koffie-challenge drinkt hij een maand lang elke dag een kopje koffie met steeds een andere impactondernemer. De les die hij deze week heeft geleerd: de kracht van verhalen en voorbeelden.

Zo was Léon deze week onder andere bij Doegoods, een webshop voor duurzame relatiegeschenken met een fysieke showroom. „Midden in de showroom stond een vergadertafel waaraan we koffie dronken. Ik sprak met Astrid en vroeg haar over de producten die ze verkocht. Een half uur later was ze nog niet klaar. Met zo’n showroom kun je veel beter de verhalen vertellen over de producten die je verkoopt, dan in een webshop.”

Verhalen delen via social media en e-mail

Een andere impactondernemer die Léon bezocht was Shampoobars, een ontwikkelaar van plasticvrije shampoobars. ,,Zij hebben al voordat er een product was een Instagram-account opgezet om hun verhalen te delen. Zo begonnen mensen hen te volgen. Over elke stap waren ze transparant en daardoor hebben ze een grote achterban gekregen. Ze sturen veel mailtjes waarin ze vertellen waar ze mee bezig zijn, maar ook om meer over hun klanten te weten te komen. Zo krijgen klanten met krullend haar gespecificeerde mails over shampoobars voor krullen. En ook op hun verjaardag wordt er een mailtje gestuurd.”

Mooie dingen zien geeft vertrouwen

Hij reisde ook af naar Arnhem naar het atelier van duurzaam modemerk Fraenck voor een kopje koffie met eigenaresse Ratna Ho. Hier maken ze nieuwe tassen en andere mode accessoires van afgedankte materialen.

Léon vertelt: „Fraenck heeft samengewerkt met Zeeman, Burgers’ Zoo en de NS. Nu kun je bijvoorbeeld tassen en etuis kopen van afgedankte treinstoffen van de NS. Onlangs kregen ze het merk Nomads op bezoek. Zij zeiden dat ze al zoveel mooie dingen hadden gezien van Fraenck dat ze alle vertrouwen hadden in een samenwerking. Zo van: ‘kom maar op, dat willen wij ook!’” Fraenck maakt van elke samenwerking mooie foto’s van voor, tijdens en na het proces.

Wij stoppen als een product af is, en dan moeten we eigenlijk nog doorgaan Léon Polman

En daar kan Léon zelf ook wat van leren voor zijn bedrijf Green-Side, een bedrijf dat oud eenzijdig bedrukt papier van onder meer scholen hergebruikt om er notitieboekjes van te maken. „Wij stoppen als een product af is, en dan moeten we eigenlijk nog doorgaan.”

Als voorbeeld noemt hij de opdracht voor de fusie van DB Schenker en DSV. „Het logo van DB Schenker komt te vervallen en van de dozen met de oude logo’s hebben wij notitieblokken gemaakt voor de 300 medewerkers. Een mooie opdracht, daar hadden wij veel meer over kunnen delen. Foto’s van voor, tijdens en na bijvoorbeeld, zo kunnen we laten zien wat we doen zodat andere bedrijven ook geïnspireerd raken.”

Léon heeft nog een week lang zijn koffie-challenge, volgende week deelt hij weer een nieuwe les.

