Maarten van Dijk (SkyNRG) wint Changemaker Award 2025: ‘Denkt groot en heeft durf’

Maarten van Dijk, mede-oprichter en ceo van SkyNRG, is bekroond met de Changemaker Award 2025. Hij won deze award vanwege zijn pioniersrol in de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstof.

Met SkyNRG bouwt hij al meer dan tien jaar aan een toekomstbestendige luchtvaartsector. Zijn internationale samenwerkingen en de bouw van grootschalige Sustainable Airline Fuels-fabrieken tonen zijn volharding, wendbaarheid en impact in een complexe en trage industrie.



SkyNRG uiteindelijke winnaar

Uit meer dan 100 nominaties werd een top 6 geselecteerd. Deze ondernemers namen deel aan een video-podcastserie, waarna het publiek kon stemmen. Met ruim 1.100 stemmen ontstond een top 4, die dinsdag 23 september live op het podium stond. De prijs werd uitgereikt door Loes Daniels (Experiencegift) en Selma Özkan (Kindernet, winnaar 2024) tijdens het nlgroeit-jaarevent Changemakers 2025.



Met de Changemaker Award eren we ondernemers die niet alleen het verschil maken voor hun eigen bedrijf, maar ook een positieve verandering in de samenleving teweeg brengen Kees de Jong Juryvoorzitter

De uiteindelijke winnaar is bepaald door een combinatie van publieksstemmen (50 procent) en de beoordeling van een deskundige jury (50 procent). De jury bestond uit:

Kees de Jong (oprichter nlgroeit en winnaar Changemaker Award 2023)



Selma Özkan (winnaar 2024, founder van Kindernet)



Loes Daniels (oprichter Experiencegift)



Pieter Waasdorp (directeur ondernemerschap, Ministerie van Economische Zaken)



Criteria Changemaker Award

De Changemaker Award beoordeelt ondernemers op de volgende punten:

Eigenwijs – durft eigen keuzes te maken, tegen de stroom in.



Volhardend – zet door en houdt vast aan het doel.



Wendbaar – ontwikkelt zich en past zich aan.



Succesvol – maakt impact, groeit en is winstgevend.

Maarten van Dijk heeft volgens de jury een exceptioneel bedrijf gebouwd dat een belangrijke impact zal hebben op de sustainability in de luchtvaart. ‘Hij denkt groot, heeft durf en vooral het vermogen om zijn ‘impact denken’ om te zetten in concrete oplossingen op het gebied van Sustainable Airline Fuels die een deel van de wereld zullen veranderen.’

Maarten van Dijk is bekroond met de Changemaker Award 2025. Eigen foto

Jurycommentaar

„Met de Changemaker Award eren we ondernemers die niet alleen het verschil maken voor hun eigen bedrijf, maar ook een positieve verandering in de samenleving teweeg brengen,” aldus Kees de Jong, voorzitter van de jury en founder van nlgroeit).

Over de Changemaker Award De Changemaker Award is een initiatief van nlgroeit in samenwerking met UBO Agency. Met de award zetten we ondernemers in de spotlight die met visie, lef en doorzettingsvermogen verandering realiseren.