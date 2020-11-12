SRV-wagen 2.0: De Winkel op Wielen parkeert voor je deur

Terug van weggeweest in deze coronatijden: de SRV-man, of eigenlijk vrouw. Ondernemers Lotte van der Duin en Meike Heynens komen namelijk met De Winkel op Wielen , oftewel de WOW-bus. ,,Als mensen niet meer naar de winkel toe kunnen, dan brengen wij de winkel naar hen toe.''

Van der Duin en Heynens kwamen met het idee toen de evenementenbranche door de coronacrisis stil kwam te liggen en daarmee het werk voor hun event styling- & productiebureau BOLT Amsterdam. De expertise van BOLT ligt bij het organiseren en stylen van evenementen, waarmee de twee merken aan meer naamsbekendheid helpen. Toen evenementen organiseren niet meer kon werd het duo uitgedaagd om een manier te bedenken om merken alsnog een platform aan te kunnen bieden. Het WOW-concept kwam niet veel later uit hun koker. De gedachte die tot het idee heeft geleid: ,,Als mensen niet meer naar de winkel toe kunnen, dan brengen wij de winkel naar hen toe.''



Producten met een verhaal

Het uiterlijk van de WOW-bus is volgens Van der Duin en Heynens ,,lieflijk met een eigentijds interieur van licht berkenhout''. Door deze neutrale setting gaat de volledige aandacht naar de producten. In de schappen en koeling vindt de consument een aanbod van etenswaren en lifestyleproducten waarbij herkomst, karakter en beleving centraal staan. Van ambachtelijke broodjes, zoetigheden en gezonde snacks tot en met de nieuwste (kook)boeken, cosmetica en handgemaakte sieraden. ,,Het acroniem van Winkel Op Wielen is WOW! En dat is precies wat de bezoeker zal denken als hij/zij de bus instapt en het assortiment ziet.''

Ook op sociaal vlak is het de bedoeling om een steentje bij te dragen. Daarom is de WOW-bus voorzien van een espressoapparaat om koffie te kunnen zetten. Daarnaast is er gedacht aan faciliteiten om de producten op z’n mooist weg te kunnen geven.

Het is de bedoeling om halverwege 2021 het bereik van Groot-Amsterdam uit te breiden naar andere provincies en buurtregio’s. Eind 2021 willen we rondrijden met meerdere WOW-bussen Lotte van der Duin en Meike Heynens, De Winkel op Wielen

Rijden als een SRV-wagen

De WOW-bus begint met tien verschillende routes in Groot-Amsterdam waarbij op de wijze van de klassieke SRV-wagen wordt gereden. Met andere woorden: er wordt alleen gestopt in woonwijken en de bus zal iedere 10 tot 20 minuten verplaatsen. De bus rijdt van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:00 en 18:00 uur; afhankelijk van de regels per gemeente. Per dag worden drie tot vijf dorpen bezocht en de route wordt na twee weken herhaald. De bus is iedere dag live te volgen via de website.



,,Het is de bedoeling om halverwege 2021 het bereik van Groot-Amsterdam uit te breiden naar andere provincies en buurtregio’s. Eind 2021 willen we rondrijden met meerder WOW-bussen”, aldus de ondernemers.

Coronaproof bus

De bus is coronaproof ingericht met zowel een ingang als een uitgang zodat er maximaal twee mensen naar binnen kunnen. Aan de zijkant van de bus zit een verkoopluik voor mensen die de bus niet in kunnen of in willen komen. In de bus mogen maximaal twee mensen, of een huishouden, winkelen. Er wordt bij binnenkomst gevraagd om de handen te ontsmetten.