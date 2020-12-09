Ondernemers ontzorgen met een zogenaamde 'technology-first'-aanpak voor zakelijke verzekeringen, dat is het idee achter de startup Insify. Dat doet de startup door gebruik te maken van technologie en data, en daarmee ondernemers in staat stellen zelf hun verzekeringen te regelen.

De startup zet in op volledig digitale processen, waarmee het bedrijf drie voordelen voor ondernemers belooft: simpel aan te vragen, snel geregeld (binnen vijf minuten) én tegen scherpe prijzen.

Insify is opgericht door Koen Thijssen, eerder mede-oprichter van het succesvolle Bloomon. Het werkt samen met onder andere de aanbieder van de zakelijke verzekeringen Nationale-Nederlanden en bunq.

Waar hebben ondernemers behoefte aan?

Inmiddels heeft Insify de eerste financieringsronde achter de rug. Het bedrijf haalde 1.8 miljoen euro op bij twee venture capitalfondsen: het Berlijnse Fly Ventures en het Londense Frontline Ventures. Daarnaast stapte een aantal bekende namen uit de tech-industrie in, onder wie Maximilian Tayenthal (oprichter van challengerbank N26) en Charles Songhurst (techinvesteerder).

Marie Wennergren, partner bij Fly Ventures: ,,Tot op heden heeft tech relatief weinig impact gehad op de verzekeringssector. Wij verwachten dat Insify dit gaat veranderen doordat het als eerste partij zakelijke verzekeringen, technologie en data combineert tot één coherent product. Daarnaast weet Thijssen als ondernemer precies waar ondernemers behoefte aan hebben, dat vertrekpunt is uiterst waardevol.''

Verzekeren is niet iets waar ondernemers lang bij willen stilstaan. Maar in de praktijk kost het kiezen van de juiste verzekeringen en het afsluiten ervan veel tijd Koen Thijssen, oprichter Insify (foto onder)

Beschikbaar maken data

,,Verzekeren is niet iets waar ondernemers lang bij willen stilstaan'', legt Koen Thijssen uit. ,,Maar in de praktijk kost het kiezen van de juiste verzekeringen en het afsluiten ervan veel tijd. Daarnaast is het veelal niet mogelijk om zakelijke verzekeringen online te regelen. Ik heb me daar als ondernemer enorm aan gestoord. Met Insify maken we het nu makkelijker dan ooit om als ondernemer je verzekeringen te regelen. We ondersteunen onze gebruikers hiertoe met technologie en door het beschikbaar maken van data. Zo kunnen ondernemers zelf eenvoudig kiezen wat ze wel en wat ze niet verzekeren. Volledig online, dus gemakkelijk en snel.''



Arbeidsongeschiktheid en bedrijfsaansprakelijkheid

Insify lanceert met vijf verschillende verzekeringen in het portfolio: arbeidsongeschiktheid, bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, inventaris en computers & elektronica. Thijssen: ,,Bedrijven hebben vaak deze verschillende typen verzekeringen nodig. Omdat je je als ondernemer liever focust op je bedrijf, vinden wij het belangrijk dat ondernemers in één keer al hun verzekeringen kunnen regelen.''