Zalsman uit Zwolle in race voor titel Vitaalste Bedrijf

Zalsman uit Zwolle maakt kans op de titel Het Vitaalste Bedrijf van Nederland. Eerder dit jaar werd het grafimediabedrijf al uitgeroepen tot Vitaalste Bedrijf van Overijssel. In de finale van de verkiezing neemt het Zwolse bedrijf het op tegen elf andere provinciewinnaars.

Lees verder onder de advertentie

Vitale bedrijven zijn van groot belang voor de economie van Nederland. Daarom stimuleren MKB-Nederland en ONVZ Zorgverzekeraar bedrijven om te investeren in duurzaam inzetbare medewerkers.

Werkplezier

Zalsman geeft aan dat vitaliteit, gezondheid en respect kernwaarden zijn binnen het bedrijf, dat 163 medewerkers telt. "Werkplezier, ontwikkeling en betrokkenheid staan voorop in het personeelsbeleid en lange dienstverbanden (van zelfs meer dan veertig jaar) zijn geen uitzondering bij Zalsman."

Lees verder onder de advertentie

Bekendmaking

De jury, onder leiding van olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband, bepaalde eerder de winnaars van de regionale voorrondes. Het is nu aan het publiek en de vakjury om de winnaar te kiezen. Stemmen kan tot en met zondag 13 november via de website vitaalstebedrijf.nl.

Op 16 november wordt tijdens de Week van de Ondernemer in Amsterdam bekendgemaakt welke ondernemer zich een jaar lang Het Vitaalste Bedrijf van Nederland mag noemen.

Lees verder onder de advertentie

> Lees verder: Ondernemers strijden om titel Vitaalste Bedrijf van Nederland