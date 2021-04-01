Naamexpert Floris Hülsmann ontvangt in de studio Jaap Bakker, directeur van Welkom Energie. Opvallend: in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is niet elke energieconsument welkom bij het bedrijf. Hoe zit dat dan? Bakker legt het in deze podcast haarfijn uit.

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De Zo Genaamde Podcast zou De Zo Genaamde Podcast niet zijn wanneer de herkomst van de bedrijfsnaam niet wordt herleid. Een naam met een maatschappelijke kant, zo blijkt. ,,Het gaat mij er niet om dat ik de wereld beter maak. Het gaat mij er wel om dat ik het een beetje minder slecht kan maken."

Zeker ook voor ondernemers is deze aflevering erg interessant. Je komt bijvoorbeeld te weten hoe je ruimte pakt op een overvolle markt, in dit geval de energiemarkt. ,,In elke markt gericht op een consumentenmassa is er ruimte voor een nieuwe speler'', meent Jaap Bakker. ,,Er is altijd een partij die de bal uit handen laat vallen, er zijn altijd partijen die niet snel genoeg innoveren of meegroeien met de maatschappij.''

Van Nuon naar Vattenfall

Verder kijkt uw presentator samen met de Welkom Energie-directeur naar de namen die op een positieve manier opvallen in het grote aanbod. Namen die duidelijk zijn. Welke? Je hoort het hierboven. Dan weet je ook direct wat Bakker vindt van de naamsverandering van Nuon, tegenwoordig Vattenfall. Voorspelling: heel positief is de ondernemer niet.

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Beluister vooral de gehele podcast. In het laatste deel hoor je alles over de zeer persoonlijke benadering van Bakker als het gaat om klantcontact. Ook op dat vlak vergeet de ondernemer het sociale en maatschappelijke aspect niet.

Luister hieronder ook naar de eerdere afleveringen:

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