Influencer Lise (27) heeft 91.000 volgers en helpt ‘stoffige’ bedrijf vader met viraal gaan: ‘Maken het sexy met humor’

Een hypotheekadviseur die viraal gaat op sociale media? Voor Ernst van Luijken (62) is het inmiddels bijna de normaalste zaak van de wereld. Samen met zijn dochter Lise, die influencer is, maakt hij video’s die honderdduizenden, en soms zelfs meer dan 1 miljoen, keer worden bekeken. „Wij laten zien dat een hypotheekadviseur geen saaie vent is.”

De eigenaar van De Hypotheker in Oud-Beijerland met zijn dochter, ze zijn een hit op TikTok en Instagram.

Ernst van Luijken, van onder meer De Hypotheker in Oud-Beijerland, zoekt een van de succesvolle video’s op Instagram op, maar hij kan hem niet vinden. „Kom, laat mij maar even”, zegt 27-jarige dochter Lise tegen het AD, als ze de telefoon uit haar vaders handen pakt. Samen kijken ze naar het filmpje, dat bijna een half miljoen keer werd bekeken.

‘We listen and we don’t judge’

De video heeft helemaal niets te maken met huizenprijzen of hypotheekrentes: het is de trend ‘We listen and we don’t judge’ op sociale media, waarbij mensen slechte gewoontes aan elkaar opbiechten terwijl anderen proberen hun gezicht in de plooi te houden. ‘Ik schrijf soms adviesrapporten te laat omdat ik er gewoon geen zin in heb’, zegt een van de werknemers.

Ernst lacht als hij naar de video kijkt: „Mijn dochter heeft dit verzonnen om toch wat schwung te krijgen in ons kanaal op sociale media”, zegt hij.

‘Stoffig beroep’

Ernst werkt al meer dan dertig jaar als hypotheekadviseur en heeft vestigingen in Oud-Beijerland, Hellevoetsluis, Brielle, Barendrecht en Middelharnis. Zijn werk is niet sexy, dat weet hij heus wel. „Ik heb al dertig jaar het gevoel dat mensen mij heel serieus nemen, dat is ook belangrijk. Maar waarom kan het niet gewoon een keertje luchtig of leuk?”

En hij weet ook dat je niet meer je hele doelgroep bereikt met alleen adverteren in kranten en op borden langs voetbalvelden: „Je ontkomt niet meer aan sociale media; niemand kan meer zonder. Daarom moet je als bedrijf ook laten zien dat je betrokken bent. Je kunt je lokaal profileren en laten zien dat je los van die serieuze hypotheekadviseur ook gewoon mens bent.”

“ De video’s bieden niet alleen een inkijkje op kantoor, maar zijn ook simpelweg advertenties, maar dan niet zo duidelijk ” Lise van Luijken

Daarom kwam hij op het idee om accounts te maken voor zijn verschillende vestigingen van de Hypotheker op Instagram en TikTok. Je leest het goed: niet de 27-jarige influencer, maar haar 62-jarige vader wilde actiever zijn op sociale media.

‘Hoe gaan we dit sexy maken?’

Maar waar begin je, vroeg hij zich af . Eerst kreeg hij hulp van een klant die content voor hem plaatste, daarna kwam zijn dochter ook helpen met het bedenken van content. „Ik vroeg aan hem: ‘Pap, hoe gaan we dit sexy maken?’” zegt Lise. „Met humor: dat is het antwoord.”

En dat lukt goed: het bedrijf pakt via verschillende Instagram- en TikTok-accounts al honderdduizenden views met grappige video’s. „De video’s bieden niet alleen een inkijkje op kantoor, maar zijn ook simpelweg advertenties, maar dan niet zo duidelijk.”

„Dit soort video’s biedt diepgang: je ziet gezichten, hoort stemmen en ziet wat voor mensen er bij een bedrijf werken”, zegt Lise. „We laten zien dat een hypotheekadviseur geen saaie vent is, maar ook gewoon een mens. Want dit is mensenwerk.”

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91.000 volgers voor influencer Lise

Lise van Wijk weet waar ze het over heeft, dat is duidelijk. Ze is al tien jaar bezig met het maken van video’s voor sociale media. En met succes: op zowel Instagram als TikTok heeft ze 91.000 volgers. „Dat is mijn baan, maar ik kan die redelijk goed zelf indelen; daarnaast is het maken van content voor De Hypotheker een leuke uitdaging.”

„Voor mij is het zo makkelijk om de camera neer te zetten en te lullen terwijl ik mijn make-up doe voor een dagvlogje. Maar voor een bedrijf is dat heel moeilijk: jezelf positioneren, posten. Als je 50-plus bent, hoe ga je zoiets dan doen? Hoe monteer, film je en hoe maak je het niet cringe?”

De accounts zien er gelikt uit en er is veel content: het plan van vader en dochter lijkt te werken. Een van de video’s pakte al meer dan 1 miljoen weergaven; een video waarin Ernst een neppe muis uit het kantoor verwijdert, gaat viraal. „Dat verbaasde me wel”, zegt hij lachend.

De dochter van Ernst is kritisch, ze is tenslotte influencer. Foto: Frank de Roo

Dochter is heel kritisch

Een ander voorbeeld: Ernst staat in een oranje hesje een band op te pompen en zegt: ‘Mensen vragen me weleens: hé Arnoud, hoe pomp je een fietsband op? Maar ik heet helemaal geen Arnoud en heb geen verstand van fietsen. Ik weet wel veel over hypotheken.’

Ze plannen verschillende draaidagen: zo hoeft contentmaker Lise de werknemers niet elke keer te storen terwijl ze gesprekken voeren met klanten, want dan hebben ze het natuurlijk te druk voor video’s.

En die dagen zijn leuk, volgens Ernst, maar kunnen ook best lang duren: „Zij is heel kritisch. Soms moeten dingen acht keer over en dan ben je een halfuur verder. Daar word ik soms wel moe van”, zegt hij. „Dan hoor ik wel: ‘Pap, we moeten dit goed doen of we doen het niet.’ Dan zie ik haar professionaliteit.”

Ingrijpen van bovenaf voor franchisenemer?

Ernst is franchisenemer. Vindt De Hypotheker er eigenlijk niet iets van dat hij zo actief is op sociale media? „Dat is een heel goede vraag”, zegt hij met een lach. „Ik zit erop te wachten dat iemand mij gaat remmen.”

„Maar we blijven netjes, natuurlijk”, zegt Lise. „We schelden helemaal niet en hebben geen grensoverschrijdende content. Op deze manier is het eigenlijk alleen gratis reclame voor De Hypotheker.”

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Video’s leggen lastige begrippen uit

Bovendien maakt het bedrijf heus niet alleen grappige video’s; het gros van de posts bestaat uit video’s waarin werknemers bijvoorbeeld lastige begrippen uitleggen aan volgers. „Ik zie echt de kracht van de combinatie; we willen ook graag een boodschap brengen.”

„Zo help je mensen op voorhand wegwijs in ons vak. Ik merk met klanten die hier voor het eerst komen dat wij veel jargon hebben in ons vak. Wat is bijvoorbeeld een executiewaarde? Mensen vinden dat misschien toch wel leuk om te weten.”

Vader en dochter zijn het eens: het gaat uiteindelijk niet om volgers of views. „Maar je wins vieren met je vader, dat is wel heel leuk; toen ik hem na de eerste 100.000 views opbelde, wist hij niet wat hij meemaakte.”

Hoofdkantoor De Hypotheker gaat brainstormen met Lise Commercieel directeur Mark de Rijke is enthousiast over de strategie: „We juichen dit soort initiatieven van harte toe. Ze laten zien dat het vak niet alleen draait om huizenprijzen en hypotheekrentes, maar vooral om de mensen achter de cijfers.” Ook laat De Rijke weten dat het bedrijf gelijk contact heeft gelegd met Lise om samen te brainstormen: „Een goede mix van luchtige, herkenbare content en informatieve video’s helpt niet alleen om het vak onder de aandacht te brengen, maar geeft starters ook alvast meer inzicht in onderwerpen als hypotheken, maandlasten en het kopen van een eerste woning.”

Dit artikel werd oorspronkelijk geschreven door Christiaan Broersma voor het AD.