Nederlandse kentekens krijgen wel een boete, Duitse niet: geen extra controle zero-emissiezone

Ondernemers die met een Duits benzinebusje probleemloos het centrum van Nijmegen in rijden, terwijl lokale winkeliers met een Nederlands kenteken grote kans op een bon maken: oneerlijk, vinden politici. Toch komt er geen extra inzet van handhavers op deze ‘zero-emissie-ongelijkheid’. Internationale afspraken zijn in aantocht.

Er is sprake van ongelijkheid in pakkans bij de zogeheten zero-emissiezone: die milieumaatregel sinds 1 januari betekent dat ondernemers het centrum van verschillende steden, zoals Nijmegen, niet in mogen met benzine- of dieselvoertuigen, schrijft De Gelderlander. Alleen uitstootvrije voertuigen zijn welkom, zoals op waterstof of elektriciteit, al zijn er overgangsregelingen. Vanaf 1 december volgen boetes via camera’s in Nijmegen. In andere steden worden sinds 1 juli al boetes uitgedeeld.

Als camera’s voertuigen met Nederlandse kentekens registreren die er niet in mogen, kan dat meteen doorgezet worden en volgt een boete. Door Europese regelgeving is automatisch handhaven op buitenlandse voertuigen onmogelijk. Buitenlandse kentekens gaan zo vrijuit. Pak dit aan, bijvoorbeeld met meer handhaving door boa’s, riepen Nijmeegse politici dit voorjaar op.

‘Geen extra handhaving’

Volgens de gemeente is het probleem niet zo groot. 4 procent van alle voertuigen die de zero-emissiezone in rijden heeft een buitenlands kenteken, vooral personenauto’s. Maar zo’n 9 procent van al die internationale voertuigen betreft bestelbusjes of vrachtwagens. Extra inzet van handhaving gaat mede daarom niet gebeuren.

Wél blijft Nijmegen het aantal buitenlandse kentekens monitoren en worden mogelijk ‘gerichte controles’ besproken. Maar: ‘De inschatting is dat de benodigde tijdsinzet voor regelmatige controles niet opweegt tegen het lage aantal potentiële overtreders met een buitenlands kenteken’.

Controle zero-emissiezone Belgische kentekens

Landelijk lopen er gesprekken met Duitsland en Polen. Met België is dat al vergevorderd: in mei zei staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) al dat handhaven van Belgische voertuigen via camera’s binnenkort lijkt te lukken. Mogelijk volgen Duitse en Poolse kentekens eind dit jaar.

Zero-emissiezones: hoe zat het ook alweer?