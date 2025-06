Vanaf volgende week boetes voor inrijden zero-emissiezones: dit moet je als ondernemer weten

Maandag 30 juni eindigt in de eerste gemeenten de waarschuwingsperiode voor de zero-emissiezone. Dit geldt voor Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Gouda, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. Ondernemers en particulieren die vanaf 1 juli deze zones betreden met een bestelauto of vrachtauto die geen toegang heeft, riskeren een boete.

Sinds 1 januari 2025 hebben de eerste zeventien gemeenten in Nederland een zero-emissiezone ingevoerd. Dit betekent dat bestelauto’s en vrachtauto’s die na deze datum op kenteken zijn gezet alleen nog in deze zones mogen rijden als ze uitstootvrij zijn. Voor voertuigen die vóór 1 januari 2025 op kenteken stonden, geldt een gefaseerde overgangsperiode. Op dit moment zijn er drie groepen voertuigen die geen toegang hebben tot de zero-emissiezones: bestelauto’s met emissieklasse 4 of lager, nieuwe bestel- en vrachtauto’s die in 2025 op kenteken zijn gezet en vrachtwagens die vóór 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet.

De zero-emissiezones gelden niet voor personenauto’s, maar gelden wel voor alle bestel- en vrachtwagens die rijden op een fossiele brandstof zoals LPG, benzine en diesel. Dit is anders dan bij milieuzones, die ook voor personenauto’s gelden.

Mag mijn bestelauto wel of niet de zero-emissiezone in?

Vanaf 1 januari 2025 hebben de meest vervuilende bestelauto’s geen toegang meer tot de zero-emissiezones. Dat zijn de voertuigen met emissieklasse 4 of lager. Voor andere bestaande bestelauto’s geldt een overgangsregeling. Zo hebben bestelauto’s van vóór 1 januari 2025 met emissieklasse 5 tot 1 januari 2027 toegang tot de zero-emissiezones. Bestelauto’s van vóór 1 januari 2025 met emissieklasse 6 hebben nu tot 1 januari 2028 toegang, maar het kabinet is van plan deze overgangsregeling te verlengen tot 1 januari 2029.

Nieuwe bestel- en vrachtauto’s die in 2025 op kenteken zijn gezet moeten emissievrij zijn om toegang te hebben. Er zijn een aantal uitzonderingen.

Vrachtauto’s die voor 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben geen toegang meer tot de zero-emissiezones. Voor vrachtauto’s gelden een aantal uitzonderingen.

Ontheffingen voor zero-emissiezones

In sommige gevallen is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor voertuigen die geen toegang hebben tot de zero-emissiezones. Bijvoorbeeld als je het voertuig alleen voor privégebruik hebt en nooit zakelijk inzet, of als het voertuig voor minimaal 500 euro is aangepast vanwege een handicap. Op de website van de RDW kunnen ondernemers en particulieren informatie vinden over de voorwaarden en het proces om ontheffingen aan te vragen.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de zero-emissiezones. Hierdoor kunnen regels rondom de toegang en ontheffingen per gemeente verschillen. Let op: het aanvragen van een ontheffing neemt enkele weken in beslag, met uitzondering van een dagontheffing voor eenmalige toegang tot een zero-emissiezone. Die is direct online geregeld. Het voertuig heeft pas toegang op het moment dat een ontheffing is verleend.

Doe de kentekencheck voor zero-emissiezones

Met de kentekencheck zien ondernemers en particulieren meteen tot wanneer hun voertuig toegang heeft. Zero-emissiezones zorgen voor een fijnere leefomgeving en een beter klimaat. Want schonere voertuigen verlagen de CO2-uitstoot, zorgen voor schonere lucht en voorkomen geluidshinder en overlast. Kijk voor meer informatie over de zero-emissiezones op opwegnaarzes.nl. Hier staan ook handige tools die helpen bij de overstap naar uitstootvrij vervoer.

Zero-emissiezones: hoe zat het ook alweer?