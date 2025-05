Lees verder onder de advertentie

Wie de stad nog probeert te doorkruisen met een SUV, of een eenvoudige ‘vierdeurs middenklasser’, voelt het dagelijks: te veel auto, te weinig ruimte. Oftewel: de klassieke auto wringt aan alle kanten. „Dat is het voordeel van een wat kleiner voertuig; die neemt minder plek in beslag”, zegt Kevin Simons, mede-eigenaar van Eli Nederland in gesprek met presentator en Huge Car Guy Roland Tameling. „Ik zeg altijd: één auto is drie Eli’s.”

Dit type auto was voorheen vooral een A-naar-B-oplossing: makkelijk komen, makkelijk parkeren. Maar de behoefte is veranderd Kevin Simons Eli Nederland

Eli Nederland importeert de Eli Zero, een compacte elektrische citycar met verrassend veel comfort. Airco, stuurbekrachtiging, Apple CarPlay — alles erop en eraan. „We zijn al een poosje op zoek naar een vervoermiddel in dat citycarsegment waarin we echt iets anders bieden”, zegt Simons. „Dit type auto was voorheen vooral een A-naar-B-oplossing: makkelijk komen, makkelijk parkeren, zo min mogelijk kosten. Maar de behoefte is veranderd.”

De citycar is inmiddels zo’n zes dagen per week het primaire vervoermiddel, terwijl de gewone auto vaak nog maar één of twee dagen per week wordt gebruikt, aldus Simons.

Eli by Ogér

En toen kwam Ogér in beeld. Sander Lusink, brand director bij het high-end mannenmodemerk in de Amsterdamse P.C. Hooftstraat, zocht een alternatief voor de Birò, waar broer Martijn in reed. „ Die vond ik te klein, vaak beslagen ramen ook, ik miste het gevoel van een auto.”

Tot zijn bovenbuurman, een autohandelaar, hem een rondje liet proefrijden in een Eli. „Airco, ruimte, muziek: dit was het”, aldus Lusink. Samen met Simons werd een plan gesmeed: een Eli by Ogér. Luxe interieur, leren bekleding, custom afwerking. Een mini-Bentley, maar dan elektrisch én stadsproof.

Met Eli in plaats van Bentley

De Eli Zero mag dan online de aandacht trekken, de echte overtuiging vindt plaats op straat. „Online is functioneel”, zegt Simons. „Daar zoeken mensen of we een bepaald model hebben, of ze prijzen kunnen vergelijken. Maar uiteindelijk willen ze het voertuig zien, voelen, ervaren. Research online, purchase offline.” Dat geldt bij deze auto net zo goed als bij een maatpak.

De Eli by Ogér is dan ook geen kekke gimmick. Hij lost een herkenbaar probleem op: hoe beweeg je je soepel door een stad die steeds voller raakt, zonder in te leveren op comfort? „Sommige klanten hebben een Bentley in de garage”, zegt Lusink, „maar naar Ogér komen ze met de Eli. Dan staan ze met de kont tegen de stoep, gooien hun tassen achterin, en weer weg. Kunnen ze met de Bentley weer gewoon naar ‘t strand in Noordwijk”, grapt hij.

Duurzaam en emissievrij

Kevin Simons benadrukt wel: „Dat het echt puur een product is voor alleen mensen die kapitaalkrachtig zijn, zou een misvatting zijn. We zijn een vervanger voor de tweede, soms derde auto. Zeker jonge gezinnen die vaak twee auto’s hebben, kijken steeds vaker verder: waar gebruik ik die tweede auto eigenlijk echt voor?”

„Dan is het vaak even de kinderen naar school, een klein boodschapje, even naar de binnenstad. Dat zou je prima kunnen doen met een duurzaam voertuig, volledig emissievrij, dat ook minder ruimte inneemt.”

Waarom zou je dat tweede voertuig niet inwisselen voor iets wat duurzamer is en minder plek in beslag neemt? Kevin Simons Eli Nederland

Op dit moment is de vraag het grootst in en rond Amsterdam. Simons: „Dat heeft alles te maken met de speciale LEV-parkeervergunning, die momenteel alleen daar geldt. Maar je ziet brandhaarden ontstaan, in Arnhem, Zwolle, Amersfoort. De verandering is overal gaande. Waarom zou je dat tweede voertuig dan niet inwisselen voor iets wat en duurzamer is en minder plek in beslag neemt?”

Vooruitdenken in markt die nog wakker moet worden

De samenwerking met Ogér laat vooral zien wat er mogelijk is. „Ja, we laten hiermee zien wat er allemaal in zo’n voertuig kan”, zegt Simons. „Een voertuig begint bij 14.490 euro. Je krijgt dan al stuurbekrachtiging, airco — dat zijn standaardopties. En je wil natuurlijk laten zien wat je allemaal in zo’n voertuig zou kunnen. De Eli by Ogér is een custom made voertuig. Natuurlijk hangt daar een ander prijskaartje aan, 25.990 euro, een limited edition. Maar er is voor ieder wat wils.”

De Eli is klaar voor een bredere doorbraak, maar volgens Simons is de markt daar nog niet helemaal. „Die last-mile delivery is enorm in ontwikkeling, maar staat nog in de kinderschoenen”, zegt Simons. „We zien gemeentes die ons benaderen bij wegopbrekingen, dan zoeken ze een kleiner alternatief waarmee ze toch op bestemming kunnen komen. Dat soort toepassingen spelen al, maar het is nog steeds zoeken naar de voordelen van dit type voertuig. Landelijk komt het nog te weinig in beeld.”

