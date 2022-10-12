De manier waarop we kijken naarmobiliteit veranderen, dat is de grote ambitie van het Amsterdamsefietsenmerk Veloretti, zegt head of sales Tom Wolters. ,,Onze grootsteconcurrenten zijn de auto en het weer.”

Waar Veloretti in het begin destadsfiets aan een restyling hielp, is het Amsterdamse fietsenmerk nuvooral bezig de stadsmobiliteit aan te pakken. Speerpunt in dieambitie is de elektrische variant van de hippe stadsfiets dieVeloretti zo kenmerkt. Strak, stoer en een beetje retro, zo smoelende Ivy en de Ace.

Meedenken met de ondernemer over mobiliteit

In de slipstream van de e-bikesontwikkelt Veloretti een propositie die voor ondernemers interessantis. Kernwoord daarin is 'maatwerk'. Wolters: ,,We luisteren vooralgoed naar de wensen van de ondernemers en proberen mee te denken overde vraag hoe je een fiets kunt inzetten voor jezelf en voor jemedewerkers.”

Die flexibiliteit zie je terug in dezakelijke propositie zelf. Of het nu gaat om leasing of om hetinzetbereik van de zakelijke fiets. Wolters: ,,Denk daarbij aan zakenals de gezondheid van medewerkers, maar ook op de uitstraling die jebedrijf krijgt met onze fietsen. Daarin denken we mee met deondernemer.”

Andere kijk op transport gaat de doorslag geven

De recente overname door Pon heeftsnelheid gegeven aan de groeiambities, beaamt Wolters. ,,We blijveneen zelfstandig merk, maar het is duidelijk dat we voor onzeinternationale groei, maar ook voor onze ontwikkeling als bedrijf, kunnen profiteren van de kennis die er is bij Pon.



Dat de toekomst ligt infietsmobiliteit, staat volgens Wolters buiten kijf. Er speelt zoveel, van stijgende brandstofprijzen tot een bevolking waaringezondheidsproblemen als obesitas een groot beslag leggen opmaatschappelijk kapitaal. Een andere kijk op transport gaat daarbijde doorslag geven, meent Wolters. ,,Daarom kijken we niet naar anderefietsmerken zoals VanMoof als concurrent, maar naar de auto en hetweer. Onze klant weet vrije tijd en werk goed te combineren. Hetritje van huis naar werk of naar vrienden moet een leuk onderdeel vande dag zijn.”

Kijk onder naar het gehele interview dat Roland Tameling met Tom Wolters van Veloretti in De Ondernemer Live had.

