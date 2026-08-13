Van metselrobots tot een themapark in Harderwijk: zo vecht de bouw tegen personeelstekorten

Personeelstekorten zitten een derde van de bouwbedrijven in de weg. De productie van nieuwe woningen of wegen ondervindt daardoor belemmeringen, juist in een tijd dat er alleen maar meer werk op hun bordje komt. Ondertussen doet de sector er alles aan om de personeelstekorten in te lopen. In Harderwijk is deze zomer zelfs een themapark opgetuigd om kinderen voor de bouw te interesseren.

Lees verder onder de advertentie

Over een gebrek aan werk heeft de sector geen klagen. Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw hebben voor elf maanden aan werk liggen, de woningbouw zelfs voor vijftien maanden. Niet gek in een tijd dat de vraag naar woningen nog altijd groot is, en ook de gebrekkige staat van bruggen en tunnels steeds meer aandacht vraagt, schrijft AD.



Zo’n 30 procent van de bouwbedrijven geeft aan dat de productie wordt gehinderd door personeelstekorten. „Het is een hardnekkig probleem’’, aldus directeur dienstverlening Niels Wensing van Bouwend Nederland. „We zijn daar als sector natuurlijk niet uniek in, heel Nederland zit te springen om mensen. En dat is al jaren aan de gang.’’

Aannemers zijn kritisch

De vereniging van bouw- en infrabedrijven heeft niet het idee dat bedrijven hun verplichtingen niet kunnen nakomen. ,,Bedrijven zitten vol en doen wat ze kunnen’’, zegt Wensing. ,,Het is natuurlijk wel zo dat aannemers kritisch zijn op wat ze aannemen.’’ Als voorbeeld noemt hij de renovatie van de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam.

“ Er is een enorme vraag naar wat we doen, maar we zien nog steeds enorme hobbels om het volle potentieel dat in de bouw zit te benutten ” Niels Wensing Bouwend Nederland

Op de aanvankelijke aanbesteding van Rijkswaterstaat schreef maar één partij in, omdat de voorwaarden als onaantrekkelijk werden gezien. Met als gevolg dat de renovatie van de belangrijke verkeersader weer werd uitgesteld en vermoedelijk fors duurder wordt.



Tegelijkertijd zitten de belemmeringen niet alleen in een gebrek aan personeel. Vooral bij de woningbouw spelen ook andere problemen, zoals overbelasting van het elektriciteitsnet en bezwaarprocedures. „Er is een enorme vraag naar wat we doen, maar we zien nog steeds enorme hobbels om het volle potentieel dat in de bouw zit te benutten”, stelt Wensing.

Lees verder onder de advertentie

Themapark voor kinderen

Ondertussen doet de sector er alles aan om de personeelstekorten in te lopen. Voor de korte, en de langere termijn. In Harderwijk is deze zomer zelfs een heus themapark opgetuigd om kinderen voor de bouw te interesseren. „Zo hopen we op de radar te staan van leerlingen en hun ouders’’, aldus Wensing. „Dat is iets wat we de komende jaren volle bak zullen moeten blijven doen.’’



Ook wordt er verder gewerkt aan industrialisering. Zo hebben metselrobots al hun intrede gedaan op de bouwplaats om het tekort aan ambachtelijke metselaars op te vangen.

Dit artikel is geschreven door Dennis Naaktgeboren voor AD.