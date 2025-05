Terwijl de coronacrisis een hoop mensen de baan kost, is er in de logistiek nog werk genoeg. Sinds kort worden in logistieke hotspot West-Brabant werklozen binnen zes weken klaargestoomd voor een baan in die sector.

Onlangs haalden de eerste elf hun ‘logistieke paspoort’. Met dat certificaat hopen UWV en gemeentes (vertegenwoordigd in het Werkgeversservicepunt West-Brabant) en werkgeversorganisatie VNO-NCW snel mensen uit hun uitkering te helpen, en tegelijk bedrijven te helpen met hun personeelstekorten.

70 bedrijven doen mee

Soortgelijke projecten lopen op andere plekken in het land al langer. In West-Brabant moeten medio 2021 op deze manier 180 mensen aan werk geholpen zijn. Een kleine 70 bedrijven in de regio hebben al toegezegd minimaal twee mensen met een logistiek paspoort, minimaal een halfjaar in dienst te nemen.

Het gaat voornamelijk om mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt’ - bijvoorbeeld mensen zonder opleiding, met een taalachterstand of statushouders, zegt woordvoerder Nienke Vermeulen in het AD. ,,Ze komen vaak uit een lastige situatie en vallen zonder goede begeleiding snel uit, of worden ontslagen. Dat houdt ze tegen om een diploma te halen, maar dat betekent niet dat ze dit werk niet kunnen doen.”

Landelijk loopt de werkloosheid veel minder op bij hbo- of wo-opgeleiden dan bij mensen met een mbo-opleiding en ongeschoolden. Die groep past bij uitstek in deze sector Chantal Botz, projectleider

Handigheid belangrijker dan taalvaardigheid

Normaal gesproken moeten mensen een opleiding op mbo-niveau volgen voor ze de juiste papieren hebben om aan de slag te mogen. Terwijl het voor een bedrijf soms helemaal niet belangrijk is of iemand vakken als Nederlands of Engels voldoende heeft afgerond. ,,Uiteindelijk hebben zij gewoon handjes nodig, iemand die snel een vorkheftruck kan komen besturen.”

Wie de stoomcursus logistiek volgt, behoudt ondertussen de uitkering. Bovendien wordt de opleiding wordt betaald en volgt er een baan. Voor bedrijven is er onderaan de streep ook winst; door subsidies hebben zij netto een goedkope kracht, waarvan het de bedoeling is dat die uitgroeit tot volwaardig werknemer.

Maatschappelijk ondernemen

Met de coronacrisis wordt omscholing een steeds belangrijker instrument tegen werkloosheid, weet ook projectleider Chantal Botz. ,,Dan is het fijn dat er ook sectoren zijn waar nog wel genoeg werk is, en dat die perfect aansluiten op deze kwetsbare groep. Landelijk loopt de werkloosheid veel minder op bij hbo- of wo-opgeleiden dan bij mensen met een mbo-opleiding en ongeschoolden. Die groep past bij uitstek in deze sector.”

Voor bedrijven ziet het plaatje er niet alleen financieel mooi uit, zegt Peggy de Neef van VNO-NCW. ,,Het is ook een stukje maatschappelijk ondernemen, dat zorgt voor een nieuwe dynamiek in een bedrijf. Dit zijn geen kant- en klare werknemers, dat kost een ondernemer soms wat moeite, maar het is de grootste kick als het werkt. Dat iemand veel meer blijk te kunnen dan je denkt.”

